Сколько еще ждать воды жителям предгорных районов Алматы

В предгорных районах Алматы продолжают действовать ограничения подачи воды из-за сошедшего селя. Вода в реке все еще мутная, поэтому пока запустить на полную мощность фильтровальную станцию власти не могут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков объяснил, что последние две недели из-за высокой температуры в горах происходит активное таяние ледников. Из-за этого уровень воды в Малой Алматинке значительно повысился, что собственно и привело к помутнению реки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Такую воду подавать жителям не могут, потому что уровень ее загрязнения значительно превышает все нормы.

"Сейчас мутность воды составляет 340 мг/дм³. Хотя Малая Алматинка в принципе всегда была чистой, и в обычных условиях этот показатель равнялась 3 мг/дм³", – рассказал директор Департамента водоисточников "Алматы су" Олег Югай.

Фото: Zakon.kz

Так когда же ждать воду?

Руководитель Управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев отметил, что нынешняя ситуация с отсутствием воды это не техногенная проблема, а природная.

"Поэтому вода появится ровно тогда, когда показатель мутности воды снизится до 40 мг/дм³. В насосно-фильтровальную станцию мы не можем подавать воду по той причине, что она просто забьется и завтра может произойти реально техногенная опасность для города", – сказал Талгат Малыбаев.

В связи с этим он не назвал даже примерные сроки, когда жителям начнут подавать воду.

Фото: Zakon.kz

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет снижение температуры до +25 градусов, реки перестанут омывать берега, соответственно, снизится мутность и основной водозабор начнет заполняться", – уточнил он.

Однако исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков добавил, что к концу недели, начиная с 28 июля, в горах ожидаются сильные дожди. А значит склоновые стоки могут лишь увеличить мутность в реках Алматы.

Фото: Zakon.kz

Поэтому пока жителям предгорных районов будут доставлять воду водовозами.

"Сегодня на один рейс мы отправляли восемь водовозов. Но мы заключили дополнительный договор по линии ЧС и уже завтра количество водовозов увеличим до 18. В принципе для 50 ЖК и частного сектора района этого хватит. Также поступают заявки по биотуалетам, там, где они нужны, обязательно поставим", – рассказал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как будут решать проблему?

Акимат уже начал разрабатывать новый проект на случай таких непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Это будут новые резервуары, заполняемые из подземных источников.

"Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением микрорайоны в южной части Медеуского района. Проектом предусмотрено бурение собственных четырех скважин общим дебитом воды до 220 м³/ч и строительство двух больших резервуаров объемом 3000 м³ каждый. То есть скважины будут наполнять резервуары и вода будет подаваться жителям", – объяснил аким Медеуского района Алматы.

Фото: Zakon.kz

Срок реализации проекта – декабрь 2023 года. На него из бюджета выделят 3,7 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

21 июля мощный сель сошел в Алматинской области. Из-за сильного помутнения рек в Медеуском районе ограничили подачу воды.