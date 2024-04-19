Уникальный яблоневый питомник пытаются спасти в Уральске

За 10 лет владелец сада Кайрат Каримов вместе с супругой Розой Умурзаковой собрал в своем питомнике более 200 сортов яблонь и столько же сортов винограда. Они уже готовы были предложить местным фермерам свои саженцы для выращивания промышленных садов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Все изменил масштабный паводок. Сейчас питомник полностью затопило водой после разлива реки Чаган. Кайрат Каримов рассказал журналисту портала Zakon.kz, как они встретили большую воду и почему не уехали из затопленного дома.

Экспериментальный сад-питомник имени селекционера Сергея Исаева расположен на месте старых садов на берегу озера Садовское в одном из дачных массивов Уральска на берегу реки Чаган (это правый приток Урала, одна из самых крупных водных артерий ЗКО).

Фото из архива Кайрата Каримова

Кайрат Каримов отметил, что сады здесь росли всегда. Поэтому 10 лет назад они решили разбить свой яблоневый сад на участке площадью 7 гектаров именно здесь. Все поймы рек в более водные годы в прошлом затапливало во время весенних паводков, и, в принципе, если селишься близ реки – будь готов к затоплению. Однако, по словам селекционера, к такому масштабному и длительному половодью не был готов ни он сам, ни его соседи по дачному сообществу.

"Если в прошлые годы территорию сада затапливало, то вода у нас стояла только по колено. На этот раз затопило так, что в саду мы передвигаемся только на лодке – вода стоит выше человеческого роста. Усугубило ситуацию и то, что топить начало неожиданно и быстро, первая вода прибыла буквально за ночь – с 30 на 31 марта. И опасность на этот раз исходила не от реки, а от таяния снега в степи. Паводок – зрелище, конечно, ужасное. Вода пришла быстро и за ночь поднялась до такого уровня, что, выйдя на улицу рано утром, я уже не смог пройти к собачьим вольерам, где сидят два моих алабая, в рыбацких резиновых сапогах, достающих до середины груди. Мне пришлось спасать их на лодке", – вспомнил события первых дней паводка Кайрат Каримов.

Он вывез собак с территории сада и нашел им приют в этно-туристическом центре. Двух своих котов владельцам сада пришлось искать – привыкшие к свободе животные бегали по саду и паводок застал их врасплох. От большой воды они спасались на деревьях, и хозяева с трудом нашли их в дальнем конце сада. Этих животных и предметы обихода пришлось поднять на чердак, где и остались жить сами.

Фото из архива Кайрата Каримова

Ценные вещи, а это в основном редкие книги, записи, дневники наблюдений, вывезли в город. Но свой сад Каримов бросить не смог. Каждый день вместе с супругой они плавают на лодке, осматривают деревья. Сейчас начали нарезать черенки, чтобы попытаться спасти хоть какие-то сорта яблонь.



По его словам, яблони выдерживают подтопление от 2 до 3 недель, в зависимости от возраста, сорта, температуры воздуха на момент затопления и многих других факторов. Были прецеденты в истории, когда сад выжил после месяца в воде. Селекционер поделился, что им остается только молиться, ждать и наблюдать – выстоит их сад или погибнет.

"На самом деле на данный момент меня даже не настолько беспокоит то, что затопило наш дом, строения, склады и всю технику. Было бы здоровье – все это можно заново отстроить, отремонтировать и восстановить. Сейчас я очень сильно переживаю за растения, особенно за те сорта яблони, которых уже практически нет, и взять-то их уже негде. Некоторых ученых, которые помогали мне в работе с момента основания сада, уже нет в живых", – отметил Кайрат Каримов.

Вместе с супругой на протяжении 10 лет он ведет научную работу – проводит сортоизучение и изучение сорто-подвойных комбинаций яблони для промышленного и любительского садоводства для регионов с суровыми климатическими условиями. Начинающих селекционеров часто приглашают на конференции и форумы как в Казахстане, так и в России.

"Хочу сделать пояснения насчет ценности такой коллекции яблонь, которую мы смогли собрать в своем питомнике. На создание сорта уходит целая жизнь ученого-селекционера, а иногда даже нескольких поколений. А сорта, они совсем как люди. Если сорт теряется, восстановить его уже невозможно. Меня часто спрашивают: "Можно ли восстановить наш "Уральский анис", который был отмечен Золотой медалью на Всемирной выставке в Париже в 1910 году?". Отвечаю: "Нет". К сожалению, это печальная правда, так как сорта – это живой организм. Невероятное количество факторов, как случайных, так и тщательно спланированных ученым, должно сойтись вместе для создания сорта. Это как человек, он умирает и его уже не воскресить", – констатировал Каримов.

Фото из архива Кайрата Каримова

Даже в тяжелый для страны час он не теряет веры в жизнь и людей и уверен, что стихия стихнет и жизнь нормализуется. Страшный паводок, по словам селекционера, принес в ЗКО не только разрушения.



"Паводок этого года показал нам острую необходимость продублировать нашу коллекцию, которая представляет огромную ценность. Под дублированием коллекции здесь мы понимаем перенос ее на другую территорию, которая менее подвержена аналогичным климатическим рискам. Это весьма трудоемкое и затратное мероприятие, на это совершенно точно уйдет не один год. В этом нам нужна поддержка местных властей. Будет непросто восстановить многие сорта яблонь, которые сейчас могут погибнуть под водой", – поделился Кайрат Каримов.

Это бедствие еще раз показало, насколько наш народ может сплотиться в критический для страны момент. В подтопленные районы области, в том числе и Уральск, идет гуманитарная помощь из всех уголков страны. Помогают все, кто чем может: продуктами, деньгами, множество людей круглые сутки работают на строительстве дамб – причем приезжают из самых отдаленных уголков области и даже страны, чтобы помогать возводить укрепления вокруг города от большой воды.

Фото из архива Кайрата Каримова

Об уникальных садоводах из Уральска – Кайрате Каримове и Розе Умурзаковой – портал Zakon.kz писал в августе 2023 года – супруги с экономическим образованием и бизнесом в сфере грузоперевозок более 10 лет назад круто изменили свою жизнь. Они решили заняться разведением большого яблоневого сада и так увлеклись, что получили образование агрономов, защитили докторские диссертации и стали заниматься селекционной работой.