В Атырауской области пытаются разгадать тайну древних изделий из чистого золота

Сотрудники Атырауского областного историко-краеведческого музея завершили раскопки курганов в Кызылкогинском районе и обнаружили уникальные золотые артефакты, в том числе такие, предназначение которых пока неизвестно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Раскопки велись почти в десяти километрах от села Карабау Кызылкогинского района (самого отдаленного района от города Атырау) на группе курганов Каракудук-1 и Каракудук-2. Курганы раннего железного века относятся к 4-5 векам до нашей эры. Сам район представляет собой поистине культурный ареал казахских кочевников. Как рассказал корреспонденту Zakon.kz директор музея Мухамбеткали Кипиев, такие сооружения еще в древние времена подверглись нашествию черных копателей.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"При раскопках обнаружили, что некоторые курганы полностью разграблены. Нашли нетронутые участки и там много чего интересного, представляющего интерес для археологического исследования об истории казахской государственности. Увидели деревянную чашу с выбитой серебряной пиктограммой c изображениями сайгака и волка, а еще золотые украшения, золотые предметы, предназначение которых еще устанавливаем, а также керамическую сосуду, другие предметы домашнего обихода. Обнаружили останки мужчины-воина, бронзовые части котла, оружие из железа и бронзы – акинак-меч, наконечники стрел, часть копья, включая золотую рукоятку. Выявленные артефакты относятся примерно к 4-5 векам до нашей эры, и они характерны для сарматской эпохи прохоровского периода". директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев

Руководитель отдела научного фонда музея Болган Суйеугалиева показала артефакты - серьги, браслеты из литого золота, изделия, которым пока нет определения, но по форме они напоминают наперстки, так как они с отверстием посередине, только огромного размера. Общий вес найденного золота около 400 граммов.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Для того, чтобы понять, какая у нас была культура, надо проводить археологические раскопки. Курганы открываем для научных целей, нет задач отыскать золото. Найти простой кувшин - уже ценная и важная находка, которая может поведать о многом. Найденные предметы в Кызылкогинском районе плохо сохранились, даже металл ржавеет и рассыпается. Человеческие кости превратились почти в песок. Да, чем древнее курган, тем низка сохранность находящихся там предметов. Будем изучать археологические находки, сопоставлять с другими материалами. Все предметы после научной обработки, а это может занять два-три года, передадим в министерство культуры. И там уже будут определять, куда потом их передать - в республиканский, областной или районный музеи". директор Атырауского историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Сотрудники атырауского музея намерены продолжить археологические исследования не только в Кызылкогинском районе, но и в других районах Прикаспия.