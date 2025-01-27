Удивительные древние артефакты найдены в Атырауской области

К северу от села Карабау Кызылкогинского района Атырауской области казахстанские ученые ведут археологические раскопки древних захоронений. В результате проведенных работ было обследовано девять курганов времен Сарматской империи, сообщает Zakon.kz.

Всего в раскопках приняли участие 20 рабочих и пять сотрудников музея, в том числе специалисты из Астаны и Алматы. При изучении гробниц выяснилось, что они были построены в V веке до нашей эры. В них были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По словам археологов, среди могил есть и коллективные, в которых захоронены по несколько человек. По найденным в чумах украшениям, использованным изделиям и оружию специалисты дали им название "царские чумы".

"Ученые до настоящего времени считали наш регион краем Сарматской империи. Судя по результатам проведенных нами раскопок, можно сказать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являются центром огромной империи. Общее количество найденных артефактов – около тысячи. Только 100 из них – золотые украшения и ювелирные изделия. Они созданы на основе анималистического стиля. Изображения хищников, населявших регион в ту эпоху, можно увидеть на найденных предметах. В рамках этой исследовательской работы в хорошем состоянии сохранились две деревянные чаши, которых раньше не встречали. В настоящее время они находятся на реставрации", – рассказал руководитель археологической группы Марат Касенов.

Всего было раскопано три чума. В каждом из них было около 10-15 могил. Археологи утверждают, что сарматы согласно их верованиям похоронены вместе с предметами быта и оружием, а также с изделиями, которые они использовали.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе исследования кургана также были обнаружены серебряные пиктограммы, ювелирные изделия, предметы быта, оружие из железа и бронзы. Также в местах захоронения найдены золотые наклейки на одежду человека. Их вес начинается с двух граммов. Самым тяжелым золотым украшением является браслет, изображающий горного леопарда с обеих сторон. Его вес – около 370 граммов.

Ранее раскопки храма и курганов в Туркестанской области привели к уникальным находкам.

