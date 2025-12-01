День святого Николая – 6 декабря: подарки, гадания и народные приметы

6 декабря православные и католики отмечают праздник святого Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых. В народной традиции праздник сочетает религиозные и бытовые приметы, которые помогают людям привлечь удачу, сообщает Zakon.kz.

В разных странах святой Николай стал прообразом новогодних фольклорных персонажей, в частности – Санта-Клауса и Деда Мороза. Во многих европейских странах в ночь на праздник святого Николая дети перед сном кладут около кровати большие носки для подарков.

Конечно же, в этот день были и свои запреты.

Не рекомендуется ссориться, ругаться или спорить – конфликт может принести неприятности на весь месяц.

Не занимайтесь тяжелой физической работой, особенно на улице.

Не берите и не давайте в долг деньги или вещи, чтобы не потерять удачу.

Нельзя оставлять без внимания детей или нуждающихся – день посвящен заботе и милосердию.

Не выбрасывайте еду и продукты – считается, что вместе с ними уходят благословение и достаток.

Погодные приметы

Морозный день – к снежной зиме, мягкий – к оттепели.

Снег на Николу – к урожайной весне.

Ясное солнце предвещает холодную и морозную зиму.

Если день ветреный, ожидается сложная и переменчивая погода в декабре.

День святого Николая считался идеальным для благотворительности: помощь нуждающимся, кормление животных, забота о бедных. Также девушки гадали на жениха, оставляя мелкие подарки и символы под подушкой. Считалось, что если 6 декабря провести день в добрых делах – год будет удачным и защищенным.

