День святого Николая – 6 декабря: подарки, гадания и народные приметы
В разных странах святой Николай стал прообразом новогодних фольклорных персонажей, в частности – Санта-Клауса и Деда Мороза. Во многих европейских странах в ночь на праздник святого Николая дети перед сном кладут около кровати большие носки для подарков.
Конечно же, в этот день были и свои запреты.
- Не рекомендуется ссориться, ругаться или спорить – конфликт может принести неприятности на весь месяц.
- Не занимайтесь тяжелой физической работой, особенно на улице.
- Не берите и не давайте в долг деньги или вещи, чтобы не потерять удачу.
- Нельзя оставлять без внимания детей или нуждающихся – день посвящен заботе и милосердию.
- Не выбрасывайте еду и продукты – считается, что вместе с ними уходят благословение и достаток.
Погодные приметы
- Морозный день – к снежной зиме, мягкий – к оттепели.
- Снег на Николу – к урожайной весне.
- Ясное солнце предвещает холодную и морозную зиму.
- Если день ветреный, ожидается сложная и переменчивая погода в декабре.
День святого Николая считался идеальным для благотворительности: помощь нуждающимся, кормление животных, забота о бедных. Также девушки гадали на жениха, оставляя мелкие подарки и символы под подушкой. Считалось, что если 6 декабря провести день в добрых делах – год будет удачным и защищенным.
Также мы рассказывали, что 29 ноября в народном календаре значится как Матвеев день или Ветродуй. В этот период обычно устанавливались крепкие морозы и начинались метели.