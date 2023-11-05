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Многодетная мама первой пришла на выборы сельских акимов в Атырауской области

Голосует многодетная мама Гульсим Утешева, выборы сельских акимов, Атырауская область, Казахстан Фото: Айбопе Сабырова
Первой на избирательный участок в Исатайском районе Атырауской области поспешила многодетная мама Гульсим Утешева, передает корреспондент Zakon.kz. Следом за ней пришли нефтяники и целая семейная медицинская династия.

В селе Аккистау – районном центре Исатайского района – на участке №140, расположенном в здании школы, что в микрорайоне "Оркен", первой пришла выбирать будущего акима района многодетная мама Гульсим Утешева, обладательница знака "Кумис алка".

Голосует многодетная мама Гульсим Утешева, выборы сельских акимов, Атырауская область, Казахстан

Фото: Айбопе Сабырова

С карандашом в руках

"Вот, решила пораньше проголосовать, день-то важный, знаменательное событие – выбираем акима района. На него возлагаю большие надежды. Хочется верить, что будущий аким выполнит все свои обещания. Я ознакомилась с предвыборными программами кандидатов, нашла время изучить буквально с карандашом в руках, сделала для себя пометки. А программы впечатляющие. Выбирать было из кого – претенденты от партий и самовыдвиженец, люди нам известные, двое из них наши земляки, а один кандидат родом из Кызылкогинского района".Избирательница Исатайского района Гульсим Утешева

На память матери-героине преподнесли книгу, рассказывающую об истории Аккистауского сельского округа. Следом сделать свой выбор пришли 15 вахтовиков предприятия "Жайыкмунайгаз". Нефтяники не задерживались, они, опустив бюллетени в урну, поспешили на работу.

Медицинская династия

На выборы акима Исатайского района пришла и семья Кадыржана Абежанова. В семье 11 человек из медицинской сферы, сам глава династии трудился фельдшером в скорой медицинской помощи, а супруга Менсулу Есенгалиева лаборантом в рентген-кабинете. Их сын Женисбек - хирург в районной больнице, сноха Мариям Сергейкызы работает там же терапевтом.  

"Я вижу, что сельчане активно идут на выборы, это хорошо. Мы тоже проголосовали. Знаете, в нашем районе сделано много работы, но еще остается достаточно проблем, которые надо решать. Например, сложности с септиками. Надеемся на перемены в лучшую сторону, а настроение хорошее, нам дали возможность самим выбирать главу района".Кадыржан Абежанов
Выборы сельских акимов, Атырауская область

Фото: Айбопе Сабырова

Ожидания студента

В Кызылкогинском районе среди сельчан первым открывшим двери избирательного участка стал студент Азамат Дусен. Он голосовал в селе Миялы на участке №144. Молодой человек, проявивший гражданскую ответственность, заявил, что решил не упустить свой шанс выбрать главу района. Молодому человеку вручили памятный сувенир.

Выборы сельских акимов, Атырауская область

Фото: участковая избирательная комиссия Кызылкогинского района

"Отдал свой голос за будущего лидера района. Надеюсь, что победит именно тот, за кого я поставил галочку в бюллетене. Что жду от нового акима? Да чтобы не подвел, заботился о народе. Здорово, что мы теперь сами можем выбирать главу района, тем более что не на безальтернативной основе, тут аж три претендента, серьезная конкуренция. Буду с нетерпением ждать результатов голосования пилотного проекта".Студент Азамат Дусен
Выборы в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области, Казахстан, Атырауская область

Фото: участковая избирательная комиссия Кызылкогинского района

Сколько избирателей голосует

Как пояснил Zakon.kz председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, в Исатайском районе выбирают акима на 15 избирательных участках 15 883 избирателя. В Кызылкогинском районе выборы идут на 19 избирательных участках, там всего 18 614 избирателей. На выборах акимов двух районов в списках избирателей свыше 34 тысяч человек, это 8,5% от общего количества избирателей Атырауской области.

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