Текущая проблема: жителей Атырау хотят научить пользоваться канализацией

В Атырау жители ряда многоэтажных домов в микрорайоне "Нурсая" часто сталкиваются с канализационными авариями. Отвратительный смрад делает их жизнь невыносимой. Почему участились затопления территорий и как реально разрешить зловонную ситуацию, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Жители микрорайона "Нурсая", проживающие в домах по проезду 2 Шырайлы (это бывшая улица Куншуак), жалуются на постоянные аварии в канализационной системе. Запах доходит до такой степени, что если пройти мимо, то вся одежда пропитывается ужасным амбре. Беда жителей в том, что канализационная проблема в прямом смысле всплывает все чаще и чаще.



Фото: Zakon.kz/Cветлана Новак

"Ну куда это годится, мы должны дышать гадостью? Ведь запах ужасный. И не пройти, и не проехать. Вот скажите, как жить в подобных условиях? Где детям играть? На детских площадках? Так там тоже разлитые канализационные стоки, смотрите, еще не все высохло. Какие только отговорки мы не слышим, даже то, что, дескать, жители сами виноваты в авариях, и чтобы мы сами насос новый покупали", – жалуется жительница Сауле Сатуова.

Дому Сауле Сатуовой пять лет. Если в первые годы канализационные аварии были единичными случаями, то в последние месяцы стали повторяться регулярно. Другой житель пятиэтажного дома Жалгас Досмагамбетов заявил, что аварии участились в последнее время, показывая на дороге, до какого уровня вода поднималась.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Что происходит, непонятно. В минувшие выходные опять заливало все вокруг, а запах неприятный. Начиная с нынешнего года ситуация стала просто невыносимой, пять-шесть раз уже топило. Целые сутки ликвидировали, все откачивали, чистили. Ну сколько уже можно? Вообще, до этого было более-менее терпимо, топило редко, и аварии быстро устраняли. Коммунальщики объясняют засорением насоса, что в канализацию бросают тряпки, строительные отходы, предметы гигиены. Я, конечно, не специалист в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, но, учитывая, какие "вещественные доказательства" показывали работники нашего КСК после откачки вакуумом, можно сделать вывод, что некоторые жители не утруждают себя выбрасывать отходы в мусорное ведро". Житель дома Жалгас Досмагамбетов

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

В жилом комплексе построили еще два многоэтажных дома и подключили к имеющейся насосной и котельной.

"Вот тогда и начались проблемы. Я свое мнение в общем чате 8-9 домов написал, так на меня обиделись, типа "вы хотите сказать, что люди отсталые?". Почему же раньше такого не было? Откуда мусор в канализационной системе? Вот коммунальщикам и приходится выгребать последствия. Они насос сняли, он весь в фекалиях, все почистили, поставили, а спустя день опять авария. Может, насосы просто маломощные или фильтры некачественные? Точно не знаем, но если и дальше так будет повторяться, недалеко до эпидемии", – сокрушается житель дома Жалгас Досмагамбетов.





В акимате города Атырау корреспонденту Zakon.kz заявили, что в микрорайоне "Нурсая" по проезду 2 вышла из строя канализационная система жилого комплекса "Жеруйык".

"Произошла аварийная ситуация, то есть канализационный колодец (КНС), расположенный во дворе жилых домов, был переполнен, насос нагнетателя аварийно был отключен, и стоки не прошли в центральную канализацию. Проведены работы по ликвидации аварии со стороны КСК "Сапа", обслуживающего данные дома. Неоднократно от ТОО "Спецавтобаза" выделялась специальная техника – вакуумные автомашины. Обстановка на сегодняшний день нормализована", – сказал заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Атырау Эдуард Оспанов.





Но кто даст гарантии, что ситуация с канализационным потопом не повторится завтра? Как чиновники решили действовать?

"Чтобы подобных аварий не было, мы убедительно просим жителей не выбрасывать в унитаз пищевые отходы, строительный мусор, а также средства личной гигиены. Из-за этого происходят постоянные засоры, которые приводят не только к подтоплениям квартир, подвалов домов, но и к авариям в насосных канализационных станциях. Также работники ЖКХ и КСК намерены провести информационно-разъяснительную работу относительно правил эксплуатации канализационных сетей". Заместитель руководителя отдела городского жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Атырау Кайрат Хабиев

Вот и общественник Андрей Кораблев считает нужным информировать жителей, буквально на пальцах объяснять непонимающим людям, что унитаз – это не мусорное ведро.

"Несколько лет назад я был председателем КСК нашего дома, в котором проживаю, и мне пришлось познакомиться с коммунальными проблемами, как говорится, изнутри. Дом был относительно новый, но проблемы с канализацией случались регулярно. В подавляющем большинстве случаев все эти проблемы появлялись по причине самих жителей, которые сбрасывали в канализацию все подряд. Такое ощущение было, что канализацию просто спутали с мусоропроводом. Что мы только оттуда не вынимали! Все перечислить нереально". Андрей Кораблев

По его словам, это почти все предметы жизнедеятельности человека – пакеты, памперсы, предметы гигиены, бутылки, тряпки, вещи и многое-многое другое.

"Меня всегда поражало, как можно все это туда запихать. У нас слесари даже соорудили специальный металлический сачок, которым регулярно вычищали все это дело. И что самое поразительное, проблему искоренить не удалось до сих пор! Дом у нас небольшой, всего 50 квартир. Никакая профилактика не помогает. Смирились уже с этим! Пытался для себя объяснить происходящее тем, что, может, это дети жильцов озоруют или арендаторы квартир (не свое же). Ну не должен человек гадить в своем же доме. Ничего не помогает. Скорее всего, проблема все-таки в культуре. Хотя вот еще какая штука. До сих пор не только у нас в стране, но и за рубежом можно встретить надписи на разных языках в местах общественного пользования о том, что мусор не надо выбрасывать в канализацию", – рассказывает Андрей Кораблев.

По мнению Андрея Кораблева, проблема действительно не только локальная, но и страновая. В качестве ее решения он даже предложил в учебных заведениях ввести предмет "Школа этикета".

"Пусть факультативно, но изучать, как надо себя вести дома и в общественных местах. Можно было бы смастерить макет канализационной системы и на нем показать, что произойдет, если засорять ее. Что касается насосов: если сами колодцы чистые, незасоренные, и сток идет нормально, то и насосы будут работать исправно. Ведь они рассчитаны на те технологические параметры, которые заложены для нормального функционирования объекта. Повышение мощности насоса не сможет изменить ситуацию, если стоки будут непроходимые". Андрей Кораблев

Он привел в пример знаменитый памятник истории Атырау – средневековый Сарайшык, который славился тем, что в нем уже тогда была система канализации.

"Все работало исправно и никаких насосов не требовалось, так как и люди не были окружены таким обилием предметов и вещей, как сейчас. Вот такой получается небольшой экскурс в историю", – отметил Андрей Кораблев.

Между тем жители пятиэтажных домов по проезду 2 Шырайлы со страхом ждут возможного очередного канализационного потопа.