Жители Атырау жалуются на невыносимую аллергию

Привыкшие жить с сезонной аллергией жители Атырау пожаловались на невыносимую аллергию в 2024 году. С чем это связано и какие методы борьбы предлагают специалисты, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Вот уже третий год 30-летний житель Атырау Виталий Мамытов страдает от сезонной аллергии. По его словам, в 2024 году таких, как он, аллергиков стало больше среди знакомых, коллег и друзей.

"На работе сидим, по очереди чихаем. Глаза слезятся. Бессонные ночи. Нос закладывает. Вид, как у человека, злоупотребляющего алкоголем. И смешно, и грешно, и сильно достало. Выживаем с помощью лекарств. В этом году многие жалуются на эти симптомы. Недавно съездил в соседний Актау и по-настоящему зажил. Дышать стало легко, нормализовался сон. Подумываю о переезде", – рассказал Виталий.

Мучаются от аллергии и дети. Один из них – семилетний Эмир. По словам его мамы Эльмиры Садык, на протяжении нескольких недель они не могут попасть на прием к аллергологу. В поликлинике, к которой они прикреплены, специалиста нет, а чтобы попасть к частному, нужно записываться за три недели вперед.

"У сына в этом году впервые появилась аллергия. Сначала я подумала, что он простыл, симптомы сильно схожи. Не повела к врачу, нашла в аптечке капли для носа, потому что он часто стал чихать, но капли не помогли. Утром он просыпается с опухшими глазами, из-за забитого носа не может спать по ночам. Днем глаза сильно слезятся и чешутся. Чихает сразу по 10 раз. Тогда я начала подозревать, что у него началась аллергия. Вот уже несколько недель мы не можем попасть к врачу, пошла в аптеку и купила лекарства без назначения медиков, по совету фармацевта. Немного полегчало сыну", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Эльмира Садык.

Тем временем атырауские фармацевты заявляют, что в этом году антигистаминные препараты действительно имеют необычайно повышенный спрос, хотя обычно в это время спрашивали лекарства от диареи.

"В основном жители покупают лекарственные препараты по отзывам других аллергиков, особой популярностью пользуются аллервэй, супрастин, зиртек, ролиноз. Все они дорогостоящие, но, тем не менее, их берут. Копеечное средство диазолин раскупают очень быстро, сейчас его в наличии нет. В этом году действительно какой-то бум аллергиков. Приходят даже с грудничками", – поделилась фармацевт одной из городских аптек.

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, по итогам 6 месяцев 2024 года на диспансерном учете с аллергией в области состоят 2928 пациентов, из них до 18 лет – 865. И это только те, кто обратился к врачам, а сколько еще людей занимаются самолечением. В области имеется дефицит врачей-аллергологов, иммунологов. Хотя по нормативу на 10 тысяч населения должен быть один аллерголог. Этот вопрос в последние 5-6 лет стоит на повестке областного управления здравоохранения и Министерства здравоохранения РК. Вузы готовят специалистов, но они не идут работать по этому направлению.

Медики утверждают: всплеску аллергии также способствуют региональные особенности – отсутствие дождей, пыльные бури, высокие температуры и периодические выбросы сероводорода. Летом наиболее частой причиной аллергических заболеваний среди пыльцовых аллергенов являются сорные травы, такие как полынь, лебеда и другие.

"Как правило, в Атырау сезон аллергии длится с июля по октябрь. В этот период в день ко мне на прием приходят до 25 пациентов с жалобами. У них опухают и слезятся глаза, они по несколько раз чихают, начинаются проблемы в дыхательных путях, кашель, заложенность носа. В это время я рекомендую соблюдать диету, не употреблять арбузы, дыни, помидоры и так далее, а также делать в доме влажную уборку, выходить на улицу в маске. Самое главное – не заниматься самолечением. Не исключаю, что на всплеск аллергии влияют и периодические выбросы сероводорода", – говорит врач-аллерголог городской поликлиники №5 Сарбиназ Куанышкалиева.

В этом году из-за чрезмерного подъема грунтовых вод увеличилось количество сорной травы. Однако из-за конкурсных работ уборка сорняков началась поздно. Как проинформировали в городском акимате, на сегодня ежедневно на центральных улицах с раннего утра и до позднего вечера скашивают траву. На эти цели из бюджета выделено 58 млн тенге.

"Результаты открытого конкурса на эти работы были определены поздно. Эти условия, в свою очередь, препятствовали своевременному скашиванию сорняков. Сейчас уже начаты работы по очистке улиц города от сорной травы. На центральных улицах, в микрорайонах, на детских игровых площадках, придомовых территориях в многоэтажных жилых дворах ежедневно проводятся работы по покосу травы. В них задействованы три трактора, 40 работников и специальная техника (косилки). Уборкой травы занимается подрядная организация", – сообщили в пресс-службе городского акимата.

Специалисты отмечают, что излечиться от аллергии полностью очень сложно, но можно надолго отправить заболевание в спячку. Но для этого надо соблюдать профилактические меры. Прежде всего необходимо пройти обследование, чтобы выявить аллергены, и постараться исключить их из своей жизни.

Ни в коем случае нельзя лечиться самостоятельно и применять народные средства. Медики также рекомендуют после улицы обязательно переодеваться в чистые вещи и тщательно мыть руки. А при появлении первых признаков следует сразу обращаться к специалистам.



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