Как хирург в Павлодарской области запустила сердце пациента в собственных руках во время операции

В Павлодарской области 82-летняя хирург районной больницы Зинаида Николаевна Раздорская не только лечит пациентов и продолжает спасать жизни, но и делится бесценным опытом с коллегами и является мотиватором для всех, кто ее знает.

А однажды на операции она запустила сердце пациента прямо в собственных руках, одновременно зашивая его. Как ей удается оставаться энергичной, не терять бодрость духа, узнал корреспондент Zakon.kz.

Каждый день на посту

Путь Зинаиды Раздорской от дома до работы – Иртышской районной больницы составляет около четырех километров. Коллеги делятся: она приходит так, чтобы к 8 часам утра завершить обход хирургического стационара. Ведь люди после операции являются категорией пациентов, которым нужно уделять особое внимание. Правило остается неизменным все 55 лет работы Зинаиды Николаевны в этом лечебном учреждении.

Фото: из архива Зинаиды Раздорской/жители райцентра удивлялись девушке-хирургу

А начиналось все с курсов медицинской сестры. Один из преподавателей разглядел в девушке докторский талант, сам написал ходатайство в институт и настоял на продолжении учебы. Педагог не ошибся. После окончания Семипалатинского медицинского института Зинаида Раздорская была направлена в Иртышск. Здесь она нашла не только место работы, но и личное счастье, и дом.

Сначала жители района удивлялись, что девушка может быть хирургом. Теперь не представляют, как могли бы обойтись без ее золотых рук. За эти годы ею проведены около 15 тысяч операций, бесчисленное количество приемов, пройдены курсы повышения квалификации, специализации по другим узким направлениям медицины. Являлась донором крови и ее компонентов, сдав более 50 литров. Были случаи, когда кровь сдавалась для своих же пациентов сразу после операции. Была депутатом районного маслихата. И сегодня она заведует хирургическим отделением, а также ведет приемы амбулаторных пациентов. Занята весь день.

"Конечно, возраст есть возраст. В последнее время я больше оказываю консультативную помощь коллегам. Но при проведении операций всегда ассистирую, при необходимости оказываю помощь на операционном столе. Каждый случай уникальный, возможны непредсказуемые ситуации. Для хирурга важно не только уметь проводить операции, но и интерпретировать разные диагностические исследования, видеть за клинической картиной заболевания сам патологический процесс, принимать решение по тактике и срокам проводимого лечения, учитывая индивидуальные особенности заболевания и организма", – рассказывает Зинаида Раздорская.

У хирурга, говорит собеседница, есть личностный «набор инструментов». Например, предельная концентрация, терпение, многозадачность, способность быстро принимать решения в экстренных ситуациях и умение нести за них ответственность. В физическом плане очень необходимы выносливость, мобильность рук, выверенность движений, хороший глазомер.

"Но важнее любить профессию, сопереживать пациентам, иметь желание помогать. Когда у молодого коллеги есть эта любовь к своей профессии, стремление все время учиться, умение работать в команде и жертвовать своими временем – то смело можно поддерживать в выборе направления, передавать опыт и нюансы профессии, мотивировать для дальнейшего развития", – отмечает Зинаида Раздорская.

Фото предоставлено Иртышской районной больницей

"Беру ответственность на себя"



Но каково это на самом деле, знать, что от твоих действий зависит жизнь человека? А в практике Зинаиды Раздорской случаев столько, что все не расскажешь и в долгой беседе.

"Однажды экстренно пришлось делать операцию по ушиванию сердца после ранения. В процессе операции сердце остановилось, и пришлось взять его в одну руку для того, чтобы сокращать, оживлять и одномоментно накладывать четыре шва. Потом еще какое-то время необходимо было продолжать массаж сердца для его самостоятельного запуска, восстанавливать кровопотерю. Это непередаваемые ощущения, когда в своих руках ты держишь центральный орган жизнедеятельности человека и оказываешь помощь. И человек выздоровел", – вспоминает хирург.

По словам Зинаиды Николаевны, спасение и лечение детей, которые полностью зависят только от действий взрослых вызывает особенный трепет. Такой случай произошел в 90-е годы, когда пришлось оперировать младенца младше полугода с непроходимостью и некрозом кишечника. Сама по себе экстренная операция проводилась в форс-мажорных обстоятельствах: из-за бурана произошло аварийное отключение света. Лампочку зажгли на аккумуляторе и произвели резекцию кишечника – ребенок выжил.

Есть контакт – есть успех!

Многое зависит и от умения наладить контакт, уверена доктор. Должна быть искренность в отношении пациента, вера в благополучное лечение и выздоровление.

"При разговоре важна эмпатия, потому что если пациент верит своему врачу, то и на процесс восстановления это влияет самым прямым образом. Я за свою практику могу отметить, что у меня получается найти контакт с людьми, настроить на благополучный исход, подготовить к ожидаемым процессам. Получаешь колоссальное удовлетворение не только от проведенной работы, но и от обратной связи. Это непередаваемое состояние души, такие внутренние вибрации, что даже трудовая деятельность продлевается от накопления жизненного смысла", – подчеркивает Зинаида Раздорская.

Фото предоставлено Иртышской районной больницей

Многих интересует, откуда же сама Зинаида Николаевна черпает энергию? Наверняка у нее есть особый рецепт долголетия и здоровья.

"Я всегда придерживалась суждения, что движение – это жизнь. С молодости вела двигательную активность, занималась гимнастикой, легкой атлетикой и даже имела разряды по этим видам спорта. В свободное от институтской учебы время несколько раз в неделю очень любила ходить на каток, расположенный недалеко от общежития. Реже ходила на лыжах. И много лет, уже работая в Иртышской районной больнице принимала участие в ежегодных соревнованиях между медицинскими организациями Павлодарской области по разным направлениям: эстафеты, бег на разные дистанции, стрельба, плавание", – говорит хирург.

Она подытоживает: конечно же, нужно не только вести активный здоровый образ жизни. Но и любить свою работу, сохранять позитивное и доброе отношение к жизни и окружающему миру.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Павлодарской области

"Ведь когда человек работает и живет через силу, то наступает угнетение жизненных функций. Нужно об этом задумываться", – советует врач.

Недавно Зинаиде Раздорской присвоили звание «Почетный гражданин Павлодарской области». Для нее это, конечно, важно. но самое главное в жизни – дарить людям жизни и здоровье.