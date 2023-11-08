Сначала Актау, а теперь Алматы: жители многоэтажек жалуются на нашествие клопов

Из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау в октябре этого года пострадали семь человек, а двое детей умерли в результате отравления. Однако уже через неделю после этого случая в городе произошла аналогичная ситуация с отравлением пяти человек.

Жалобы на клопов участились и в Алматы. Корреспондент Zakon.kz рассказывает, какая ситуация с насекомыми в городе и как с ними бороться.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова отметила, что в этом году случаев отравления после обработки помещений от клопов в городе не было, однако жалоб на укусы насекомых стало больше.

"Еженедельно мы получаем по две заявки с жалобами на клопов. Выясняется, что недавно кто-то приобрел мебель или купил одежду в секонд-хендах. К слову, раньше заявок было меньше – одна, максимум, две в месяц", – добавил заместитель директора Центра дезинфекции Алматы Вахит Сейдуалиев.

По его словам, буквально на днях в Центр дезинфекции Алматы обратилась жительница многоэтажного дома с жалобой на клопов. Специалисты приняли заявку и уже начали обработку квартир.

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"Чаще всего жалобы поступают на укусы постельных или, как их еще называют, домашних клопов. Активный образ жизни они ведут ночью, днем спят. Благоприятная среда для них – старая и деревянная мебель. Также они селятся в расщелинах полов, за плинтусами, мебелью, в складках одежды. Менее благоприятная среда – новые монолитные дома", – рассказал Вахит Сейдуалиев.

Поэтому перед обработкой помещений от клопов желательно отодвинуть от стен всю мебель и освободить ее от одежды, посуды, продуктов и других предметов. От старых ненужных вещей и мебели лучше избавиться.

"Важно, чтобы при обработке в помещениях не было людей и животных. Дезинсекционную обработку проводят в квартире в течение 2-3 часов методом орошения поверхностей. После окончания обработки в помещение нельзя заходить еще сутки", – сказал Вахит Сейдуалиев.

Он также рекомендовал в профилактических целях через месяц повторить дезинсекционную обработку квартиры, чтобы уж наверняка избавиться от нежелательных "гостей".

"Самостоятельно проводить дезинсекционные работы можно, но нежелательно. В этом случае лучше довериться профессионалам", – подчеркнул заместитель директора Центра дезинфекции Алматы Вахит Сейдуалиев.

Однако перед проведением обработки в квартире необходимо убедиться, как долго компания работает на рынке дезинсекционных услуг и есть ли у нее специальное свидетельство. Также следует обратить внимание на то, какое оборудование и препараты данная фирма использует.

"Дело в том, что в Алматы сейчас большая конкуренция среди частных дезфирм, которые проводят обработку. Какими препаратами они ее проводят, мы не знаем. Поэтому такие случаи, как в Актау, имеют место быть", – объяснил он.

Фото: freepik

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Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова объяснила, что с 2014 года дезинфекционная деятельность не подлежала лицензированию. С принятием нового закона "О биологической безопасности" компании, занимающиеся дезинфекционной обработкой, теперь должны будут получать лицензию. Выдавать ее начнут уже со следующего года.

"На сегодняшний день на контроле районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля Алматы числятся 36 объектов по хранению и 24 объекта по изготовлению, производству, реализации средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Все субъекты предпринимательства данных объектов относятся к малому и микробизнесу. В этой связи в течение последних лет плановые проверки там не проводились", – рассказала Гаухар Каткенова.

Она напомнила, что дезсредства содержат в своем составе в разной концентрации химические вещества. И, несмотря на то, что дезинфицирующие средства убивают вирусы и бактерии, а дезинсекционные эффективны в борьбе с различными насекомыми, их необдуманное использование может стать причиной интоксикации, отравления организма или летального исхода.