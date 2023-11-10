О плюсах безвизового режима с Китаем рассказал эксперт

То, что Китай разрешил казахстанцам въезжать безвизово, говорит о высоком доверии. Теперь у наших граждан появилось больше возможности путешествовать, лечиться, получать образование и приобретать крутые новинки. Об этих плюсах и не только корреспонденту Zakon.kz рассказал политолог.

Основной целью Соглашения по безвизому режиму является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Правительство Казахстана предпринимает шаги по либерализации визовых процедур и режимов, которые позволяют поддерживать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты и увеличить туристический потенциал страны, способствуя тем самым привлечению дополнительного притока финансовых средств в экономику страны и созданию новых рабочих мест для ее граждан.

Неповторимый вкус и экологичность

Политолог Адиль Каукенов отметил, что казахстанско-китайское сотрудничество очень большое, затрагивает практически все сферы экономики, и это видно даже по цифрам товарооборота. По данным НК "Казах Инвест", Китай находится на седьмом месте (1,4 млрд долларов за 2022 год) по уровню валовых прямых инвестиций в Казахстан.

"Китай – один из лидеров среди всех наших внешнеторговых партнеров. Не только мы покупаем самую широкую линейку товаров Поднебесной империи: от предметов первой необходимости до высоких технологий. Но и сосед заинтересован нашими товарами: нефть, газ, минералы, а также такие продукты, как масло, мясо, соя и другое. Большой целью для казахстанских пищевиков является выйти, например, на алкогольный и водный рынок Китая. Причем с их стороны есть такая же заинтересованность. Однако пока отечественные производители не представляют, как это сделать, потому что есть очень много требований по оформлению, упаковке и другим параметрам". Адиль Каукенов

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Спикер обозначил, что интерес к казахстанской продукции проявляется прежде всего за счет того, что она экологически чистая, обладает интересным, неповторимым и натуральным вкусом.

"Да, потребителя интересует, но он пока плохо знает о нем. Наша продукция известна небольшому сегменту людей, которые работают с Казахстаном. Хотя потенциал огромный и велика вероятность того, что китайцы полюбят наши бренды". Казахстанский политолог

Казахстанско-китайское партнерство не сводится только к покупкам, также оно возводится на работе совместных предприятий.

"Большой мультибрендовый автомобильный завод есть близ Алматы, еще один завод работает на севере Казахстана. Много совместных производств в сфере сельского хозяйства, например, масло, пастеризованное верблюжье молоко и так далее. Сильное сотрудничество у Казахстана с Китаем в сфере атомной промышленности", – привел примеры китаевед.

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Согласно статье 1 Соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.

"Соотечественникам важно иметь доступ к китайской территории, ведь это возможность путешествовать, лечиться, учиться. По предпочтениям Китай является вторым образовательным направлением для казахстанских студентов. Наши бизнесмены смогут посещать китайские заводы, выставки. Теперь у нас самый быстрый доступ к китайским новинкам и наукам прогресса. Сейчас Китай славится своими электромобилями, у них много ноу-хау в сфере телекоммуникаций". Адиль Каукенов

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Высокое доверие казахстанцам

Срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. Аналогичные условия в рамках Соглашения будут взаимно предоставлены граждан КНР в период временного пребывания на территории Казахстана. Иностранцам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима.

"Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Китая на 72 часа еще в 2017 году. В этот раз Китай выразил высокое доверие казахстанцам. Причем мы единственная страна, имеющая такую возможность, среди центральных азиатов. Безвизовый режим – достаточно непростое решение. Для Поднебесной нужно было отрегулировать все процессы, чтобы не было никаких неприятных эксцессов. Поэтому после того, как в мае было подписано Соглашение, была проведена титаническая работа: на всех въездных погранпунктах приведены и гармонизированы все соглашения Казахстана и Китая по поводу того, как должно все это проходить. Тем самым соглашение – это только старт для того, чтобы в дальнейшем эта вся государственная машина по пропуску и учету миграции иностранных граждан пришла в рабочее состояние. С учетом того, что Китай очень большая страна, то, что всего за полгода удалось привести в рабочее состояние, это очень быстро". Эксперт

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Взаимная либерализация визового режима между Казахстаном и Китаем стала еще одним шагом для создания прогрессивной правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности, поддержки инвесторов через предоставление стабильных и предсказуемых условий деловых поездок как в Китай, так и в Казахстан, что значительно упрощает их планирование.

Взаимный интерес

Значительную роль играет и положительный эффект индустрии туризма на экономику государства, которая влияет на развитие 32 отраслей экономики. Обеспечивает дополнительный приток финансовых средств в страну, что позитивно сказывается на платежном балансе государства, а также помогает увеличить занятость населения. За последнее десятилетие граждане КНР стали одними из наиболее активных путешественников и тратят значительные средства в своих поездках.

"Казахстанско-китайское партнерство многогранно, здесь укрепляется не только дружба между народами, но и сотрудничество регионов. Где главными флагманами выступают со стороны Центральной Азии – Казахстан, с Восточной Азии – Китай. Главный поток китайского туризма направлен на страны Запада, как США, Япония, Европа, Южная Корея. Пока для китайских граждан Казахстан не является приоритетным направлением туризма, но мы ожидаем лучшего", – сказал собеседник.

Взаимный 30-дневный безвизовый режим с нашим стратегическим партнером, несомненно, принесет ряд положительных моментов для экономики страны: повышение интенсивности контактов деловых кругов; укрепление благоприятных условий для иностранных инвесторов; увеличение товарооборота; расширение потока туристов в страну, что в свою очередь окажет мультипликативный эффект для экономики Казахстана путем создания дополнительных рабочих мест, расширения спектра предлагаемых туристических услуг, увеличения поступлений в бюджет.

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По словам эксперта, ожидается общий рост деловой активности между нашими странами, что станет важным фактором для дополнительного притока иностранных инвестиций в экономику страны, расширения контактов и реализации совместных проектов в сферах науки и образования, культурно-гуманитарного сотрудничества.

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Пример для других держав

Граждане Казахстана имеют возможность путешествовать без визы в 30 стран мира. Среди стран, доступных для безвизового посещения, можно назвать Гонконг, Иран, Оман (до 14 дней), Барбадос (до 28 дней), а также Аргентину, Бразилию, Малайзию, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Филиппины и Эквадор (до 30 дней). Некоторые страны позволяют пребывать без визы более продолжительное время: Албания, Колумбия, Коста-Рика, Молдова, Монголия, Россия и Украина – до 90 дней, Армения, Сент-Винсент и Гренадины – до 180 дней, а Грузия – до 1 года.

"Такая свобода в перелете дается далеко не всем землянам. Например, Пакистан большая страна, но список, куда пакистанцы смогут полететь безвизово, очень маленький, это практически несколько островов. Такая же ситуация у другого гиганта, как Индия. Тогда как казахстанцам открыто все постсоветское пространство и ряд государств Ближнего Востока, начиная с малой Азии – Турция, Иран, Восточная Азия – Китай, Южная Корея, Малайзия и другие. Тем самым делая казахстанский паспорт достаточно сильным". Адиль Каукенов

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Также Адиль Каукенов добавил, что безвизовый шаг китайцев, у которых вторая экономика мира, пример для других крупных стран, таких как Япония, Сингапур, Индия, Канада и США, которым также нужно упрощать визовый режим либо вообще отменять его. Для казахстанцев это возможность не просто путешествовать, но и наслаждаться благами интегрированности.