Осенняя пора: нужно ли собирать опавшую листву в городе

Алматы – богатый растительностью город, с множеством различных деревьев. Парковые зоны дарят в изобилии горожанам каждую осень резную листву невероятной красоты и оттенков. Zakon.kz разбирался с экспертами – преимущество ли опавшая листва для экосистемы города или проблема коммунальщиков.

Осенний листопад ежегодно превращает улицы мегаполиса и скверы в пестрый ковер. Устилая землю, словно лоскутным одеялом, природа готовит все живое ко сну. А людям в эту пору приятнее проводить время на свежем воздухе и гулять из-за живописности локаций.

Фото: Zakon.kz

Чтобы территория города оставалась привлекательной, коммунальные службы ежедневно трудятся, облагораживая зеленые зоны мегаполиса. Перед зимой начинается уборка опавших листьев с газонов и улиц города.

Фото: Zakon.kz

Нередко золотые листья сметают не только с пешеходных дорожек, асфальтированных участков или с территории спортивных и детских площадок, но и с газонов и парковых зон. Многие горожане задаются вопросом: нужно ли убирать осеннюю листву повсеместно?

Мы уточнили в администрации города: существуют ли правила уборки опавшей листвы в Алматы и есть ли методы ее утилизации?

Нормы уборки

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы сообщили, что опавшие листья предусмотрено оставлять только в лесопарках и городских лесах, таких как роща Баума, а также в предгорных и горных районах.

"Большие по размеру парки, такие как Центральный парк культуры и отдыха, имеют более посещаемые части: парадная и входная части, участки с высокой рекреационной нагрузкой. Там необходимо иметь ухоженные газоны и проводить осеннюю уборку листвы. Также они имеют менее посещаемые зоны, где нет газонного покрытия под деревьями. Оставление листвы под деревьями в таких зонах дает только благоприятные результаты – улучшение здоровья деревьев, качества почвы, поселение птиц и белок. В небольших интенсивно посещаемых парках, находящихся вплотную к жилым кварталам, другим интенсивно посещаемым объектам, необходима уборка листьев по санитарным причинам", – разъяснили специалисты управления.

Фото: Zakon.kz

По правилам устройства и обслуживания растительности уборка листьев необходима в скверах, так как чаще всего там также есть газонное покрытие. К тому же из-за высокой проходимости регулярная уборка этой территории подразумевает под собой очистку от мусора, оставляемого посетителями. Эти правила касаются бульваров и зеленых насаждений городских улиц. Их должны очищать от листвы по эстетической и экологической причинам, считают в ведомстве.

"В большинстве случаев опавшая листва очень быстро становится смесью листьев и разнообразного бытового мусора, который многие горожане бросают под деревья и кустарники. Бытовой мусор, пластиковые пакеты, собачьи экскременты – все это в течение зимы активно накапливается, смешиваясь с листвой, и создает благоприятную среду обитания для крыс и разносимых ими опасных инфекций. В местах большого скопления листьев зачастую организовываются стихийные свалки мусора", – заключили специалисты управления.

Кроме того, уборке подлежит опавшая листва с проезжих частей, тротуаров, пешеходных зон и арычных сетей, где ее скопление может затруднять движение пешеходов и транспорта, а также препятствовать нормальному водоотведению.

Фото: Zakon.kz

Заведующий отделом биологической защиты растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (КазНИИЗиКР) Нуржан Мухамадиев рассказал, что опавшая осенняя листва выполняет функцию мульчи, сохраняя влагу в земле, предотвращает эрозию почвы и защищает растения от сорняков. Тем самым она служит естественным удобрением, обогащая почву органикой, улучшая ее структуру.

"Опавшая листва – это естественная часть экосистемы. В любых городских насаждениях: в парках, скверах, в Нацпарках, в предгорье Алматы – опавшая листва не наносит никакого вреда, так же как и лесным насаждениям. Она перегнивает и превращается в гумус, которым питается почва, и за счет перегноя удерживается влага", – объяснил ботаник.

Кроме того, листья создают защитный слой для корней растений, оберегая их от зимних морозов и различных перепадов температур.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем опавшая листва – целый микромир для живых существ. В листве зимуют насекомые, бабочки, божьи коровки, жуки и муравьи.

"Многие виды пауков и дождевых червей живут в слое листвы и перерабатывают ее в плодородную почву. Для ежей, лягушек, землероек это убежище от холода и хищников. Поэтому экологи призывают оставлять листву в природных зонах и под деревьями, создавая укрытие для экосистемы", – сказал ботаник.

Фото: Zakon.kz

По мнению специалиста, полезность или неполезность листвы зависит и от разновидности деревьев.

"Многое зависит от породы деревьев. Например, если взять листву березы, липы, клена, ясеня, то она имеет свойство быстро перегнивать, создавая полезный питательный перегной. А если – дуб, орех, ива, тополь, то их листья содержат дубильные вещества и очень трудно перегнивают. К примеру, ореховую листву желательно сразу убирать, так как она содержит очень много йода. Листья этого дерева желательно компостировать и только потом выносить", – разъяснил руководитель отдела биологической защиты.

Фото: Zakon.kz

Что характерно для хвойных деревьев, пояснил эксперт, от опадающей хвои следует почву очищать. Иголки долго разлагаются, под такими деревьями не растет трава, также под многими деревьями таких пород изменяется кислотность земли.

Фото: Zakon.kz

Поэтому в большинстве случаев опавшие иглы вредны для почвы, но все зависит от породы хвойных деревьев.

Есть ли влияние на организм людей и животных

Но весьма любопытно, может ли в целом опавшая листва быть вредна для людей и животных? На это специалист пояснил, что иногда листья могут нести угрозу здоровью, но не сами по себе.

"Листья в городе могут накапливать тяжелые металлы, свинец, выхлопные газы, особенно вдоль дорог. Поэтому не стоит использовать городскую листву для мульчи или компоста. Сырой слой листвы может стать местом размножения клещей, грибков и плесени, поэтому в местах отдыха и на детских площадках листья убирают". Нуржан Мухамадиев

К тому же при гниении больших куч опада может выделяться неприятный запах. Это происходит, если нет доступа воздуха (анаэробное разложение).

Фото: Zakon.kz

Также ботаник считает, что есть необходимость убирать листву в местах прогулочных зонах горожан, особенно в парках, скверах и где есть места пребывания горожан: на детских площадках, а также на асфальтной тротуарной плитке, на вымощенных дорожках.

"На этих пространствах опавшая листва представляет опасность тем, что из-за перепада температур осыпавшиеся листья становятся влажными и скользкими. Особенно при ночных заморозках они застывают и становятся фактором гололедицы. Особенно в парках, скверах, где есть газоны и детские площадки". Нуржан Мухамадиев

А вот в глубине парковых зон такой необходимости по уборке листьев уже нет.

"Необходимо убирать опавшие листья под деревьями, а также в парках, на клумбах, в лесопарковых зонах. И только там, где она мешает людям или газону, либо если она поражена инфекциями, вредителями или загрязнена. Такие действия не нужно совершать там, где не наблюдается риск распространения болезней. Необходимость возникает в основном там, когда есть угроза вреда", – сказал эксперт.

Фото: Zakon.kz

Ликвидация желательна, когда осенние листья набиваются большим плотным слоем. В этом случае идет выпревание газона – гибель травы из-за накопления в газоне влаги и отсутствия воздуха, а также из-за болезней, таких как мучнистая роса. Зимой происходит ее вымерзание.

"Плотная листва не позволяет происходить аэрации газона. Подстилка блокирует доступ воздуха, воды и питательных веществ к корням травы, что приводит к снижению продуктивности газона и образованию проплешин. Также, если есть участки лиственных пород, они сильно заражены грибком и заболеваниями. В таких местах сохраняется инфекция: парша листьев, некроз, мучнистая роса." Нуржан Мухамадиев

Зеленые насаждения живут и работают в городе на улучшение городской экологической обстановки. Кустарники, деревья, многолетние и однолетние травы несут как эстетическую, так и экологическую функции.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, осенний листопад является естественным ежегодным процессом, не требующим полного удаления листвы с озелененных территорий. Целесообразно проводить уборку только на тех участках, где это необходимо для обеспечения санитарного состояния и безопасности дорожной и пешеходной инфраструктуры.