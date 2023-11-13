В Алматы граффитисты придумали, как сделать казахский язык популярнее среди молодежи

В Алматы завершается благоустройство пешеходной зоны между пр. Достык и рекой Есентай. Здесь проходит масштабный граффити-контест под названием "Первый слой", передает корреспондент Zakon.kz. Проект посвящен казахскому алфавиту.

В проекте участвуют около 40 художников-граффитистов из Казахстана и Кыргызстана. Участники казахстанской команды REPAS рассказали, что акимат города Алматы предоставил им для творчества бетонное ограждение с подсветкой общей площадью 1200 кв. м и длиной 420 м.

Фото: Zakon.kz

Свою масштабную работу по "расписыванию стен" художники-граффитисты начали в первые выходные ноября. По задумке проект должен олицетворять буквы казахского алфавита. Все 42 буквы будут "вмонтированы" в общую сюжетную композицию и ярко раскрашены красками в баллончиках на бетонных холстах.

Фото: Zakon.kz

Как говорит один из руководителей проекта "Первый слой" Aндрей Repas, для местных мастеров стрит-арта - это первый легальный граффити-спот, то есть "законная стена" – место, где граффити официально разрешены властями города.

"Стена отличная и очень удобная, географически место очень удачное. Эстетизация городской среды – это наш основной профиль. Мы думаем о том, чтобы людям было комфортно здесь гулять. Для многих это станет отличной фотозоной, молодежь уже тут фотографируется, даже с учетом того, что работы еще не закончены, многие в предвкушении итогового результата", – рассказывает граффитист.

Фото: Zakon.kz

Это свободная локация, через время можно прийти сюда и нарисовать что-то новое.

"Проект "Первый слой" посвящен казахскому алфавиту. Он поживет какое-то время, пока не надоест, потом эти полотна могут переродиться в другую задумку, что-то будет закрашиваться и будут воплощаться новые идеи, отсюда и такое название "Первый слой". Мы изначально задаем какую-то атмосферу, показывая людям, что можно рисовать в разных стилях и направлениях, потому что каждый из нас работает в своем индивидуальном жанре. Любой желающий, профессионал или дилетант, может нарисовать на ней что-то свое, только чтобы все было в рамках приличия. Также нельзя изображать насилие, смерть", – говорит граффитист Aндрей Repas.

Фото: Zakon.kz

Также художник подчеркнул, что арт-коллеги "взяли" над стеной шефство. Художники в дальнейшем будут контролировать все происходящее на ней, несмотря на то, что стена "свободная". Если они увидят неподобающие изображение или надписи, то это будет удаляться.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все работы по реализации проекта рассчитаны примерно на двухнедельный срок. Однако не все зависит от ребят, на его продолжительность могут повлиять погодные условия – при хорошей погоде есть вероятность завершить задумку раньше.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Эта стена создана для того, чтобы у любого, кто захочет порисовать, была возможность сделать это легально, без вандализма, не портя при этом городскую архитектуру, исторические памятники и другие городские объекты. Также важно, чтобы не оставляли после себя мусор", – поясняет художник.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Что касается прорисовки букв, то они появятся позже, сначала ребята рисуют изображения. Потом, когда большая часть полотен будет готова, они обозначат контуры букв, чтобы можно было их разглядеть. У каждого художника для воплощения своей задумки есть по 10 метров пространства. Поэтому надписи будут читаться издалека. Пока холст находится в процессе дорисовки.

Фото: Zakon.kz

У кого-то из художников есть привязка к тематике, у кого-то - нет. Например, художнику с ником Daniel Stone досталась буква "Л" из казахского алфавита, и он для своего творческого замысла подошел к делу со смыслом. Для рисунка молодой человек решил изобразить аистов, что в переводе на казахский язык звучит как "ләйлектер".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Я решил немного поимпровизировать с цветовой гаммой и не делать их белыми. В моем случае фиолетовый означает лишь контрастный цвет для голубого фона, не более. Философия тут в самой задумке. Мне хотелось изобразить именно аистов, потому что это вымирающий вид птиц, чтобы обратить на них внимание. Позже здесь еще появятся добрые надписи, несущие в себе определенный смысл", – рассказал художник из Алматы Daniel Stone.

Если пройти выше, можно встретить и "Женщину-кошку". Так этот холст назвали двое студентов, которые приехали в Алматы на учебу из Уральска и Шымкента.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Нам очень понравился рисунок "Женщина-кошка". Воодушевляющее, когда смотришь на работу мастера. Мы первый раз приехали прогуляться здесь, наше внимание привлекли рисующие люди, и мы завернули сюда", – отметили гости Алматы.

Фото: Zakon.kz

Сам художник Сергей Нагорных о своей работе говорит немного аллегорично. Он любит рисовать животных, придавая объем за счет их шерстяного покрова, а девушки в его представлении все по своей природе немного кошки.

Большинство горожан отмечают, что улица заметно преобразилась и стало приятнее ходить. Некоторые говорят, что не понимают современные молодежные рисунки.

"В целом нравится, но пока не очень понятно, что тут будет, чтобы оценить. Дождемся завершения работ, а пока краской еще сильно пахнет", – делится жительница Алматы Алия.

Фото: Zakon.kz

"С первого взгляда может показаться, что газовая труба, проходящая по низу бетонных стен, портит восприятие, но потом, всматриваясь в ожившие образы, ты ее больше не замечаешь", – поделился впечатлениями алматинец Руслан.

Фото: Zakon.kz

"Я хожу тут примерно раз в неделю, приезжаю по делам, живу я в области. Была приятно удивлена таким переменам, теперь с удовольствием буду тут ходить", – отметила жительница области Эльмира.

Фото: Zakon.kz

Как признаются художники, им не жалко, когда их "каменные рисунки" закрашивают, ведь граффити живет на фотографиях по всему миру. Чтобы у граффитистов тоже была возможность проявить себя, нужно закрасить предыдущую работу. А пока полотна ждут дорисовок. Полностью завершенные работы художников можно будет посмотреть примерно к середине ноября.