#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Наука и технологии

Казахский язык получит собственную большую ИИ-модель

проект по созданию больших языковых моделей, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 20:45 Фото: pixabay
КазНУ завершает разработку большой языковой модели для казахского языка. Проект завершат в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби завершают проект по созданию больших языковых моделей, направленный на технологическое развитие казахского языка. Его разработка стартовала в 2024 году.

В рамках исследования специалисты сформировали значительный массив текстов на казахском языке. Данные были собраны, очищены и структурированы для последующего обучения искусственного интеллекта.

Ученые разработали несколько больших языковых моделей, ориентированных прежде всего на работу с казахским языком.

Одной из ключевых технических возможностей созданных моделей стала функция tool calling – вызов внешних инструментов. Благодаря ей модель может взаимодействовать с цифровыми сервисами и последовательно выполнять более сложные задачи.

По данным разработчиков, такая технология важна для дальнейшего создания многоагентных и автономных систем, способных самостоятельно взаимодействовать с различными цифровыми инструментами.

Ранее стало известно, что казахский язык вошел в число самых быстрорастущих на платформе ChatGPT, разработанной OpenAI (американская научно-исследовательская компания и ведущий мировой разработчик в области искусственного интеллекта (ИИ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Казахстане появилась первая национальная языковая модель на базе ИИ
14:30, 25 июня 2024
В Казахстане появилась первая национальная языковая модель на базе ИИ
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
16:41, 20 февраля 2025
Искусственный интеллект, выучи казахский язык – момент, уже выучил
ИИ
14:37, 16 июля 2024
Когда появится искусственный интеллект на казахском языке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
21:14, Сегодня
Анна Данилина проиграла во втором круге топового турнира в Цинциннати
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
20:58, Сегодня
Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
20:32, Сегодня
"Зенит" Алипа взял верх над "Крыльями Советов" Чеснокова в Кубке России
Фото: пресс-служба КТФ
20:20, Сегодня
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: