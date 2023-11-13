Почему вандалы в Казахстане остаются безнаказанными

С начала года в Казахстане ужесточили наказание за вандализм. За действия, оскорбляющие общественную нравственность, предусмотрен штраф от 50 до 160 МРП, либо арест до 40 суток. Но подобных преступлений меньше не становится. Что чаще всего портят вандалы и зачем, в материале Zakon.kz.

Больше 1200 фактов вандализма зарегистрировали полицейские с начала года в Казахстане.

Зачастую от налета вандалов страдают кладбища. Охотники за цветным металлом, не обремененные морально-этическими нормами, ради любой наживы уносят с захоронений практически все, что можно унести: оградки, плитку и надгробья.

В Алматы особенно достается кладбищам "Кенсай-1" и "Кенсай-2". Все потому, что именно на этих погостах нашли свое последнее пристанище знаменитые личности Казахстана. Близкие известных усопших стремятся увековечить их память и поэтому не жалеют средств при благоустройстве могил своих родственников. Соответственно, вандалам есть чем поживиться на погосте.

Так, к примеру, недавно были разграблены могилы известных деятелей искусства – композитора Газизы Жубановой и ее супруга режиссера Азербайжана Мамбетова. Причем это захоронение подверглось осквернению уже второй раз. В 2016 году с этих могил неизвестные похитили надгробья. Не тронули лишь бронзовую скульптуру жеребенка, установленную на могиле их трехлетнего сына. Однако в этом году скульптуру все же похитили.

В подобных кражах часто винят сотрудников кладбищ. Однако стоит отметить, что охраняет кладбище подрядная организация. Работники городских кладбищ обеспечивают лишь порядок на самой территории и не несут ответственность за сохранность захоронений.

Тем временем ответственные в свою очередь оправдываются, что порой просто не успевают уследить за всей территорией кладбища.

Скамейки, детские площадки и урны

Если на кладбищах злоумышленники совершают акты вандализма с целью забрать и продать, то в самом городе на такие преступления люди идут из хулиганских побуждений. В городской администрации отмечают, что в основном жители и гости Алматы ломают малые архитектурные формы. В ведомстве привели данные по нескольким районам города.

В Медеуском районе подобные преступления в основном происходят в скверах и на детских площадках. В сквере имени Шухова часто фиксируются случаи повреждений фонарей, скамеек и урн. Замечено, что этим занимаются сами жители, в основном, молодежь. Нередко повреждают опоры освещения и светильники. Так, например, на открытых площадках по ВОАД вандалы постоянно повреждают осветительные столбы. Кроме этого, акимат района вынужден ежегодно менять около 40-60 детских площадок во дворах района. В Ауэзовском районе с начала года выявлено около 127 фактов вандализма. В основном фиксируются кражи скамеек. Каждый месяц их крадут по 15-20 штук. Достается и урнам. Но если скамейки воруют, то урны просто приводят в негодность. В Жетысуском районе скамейки ремонтируют реже. Примерно по 2-3 раза в месяц. Но зато постоянно в районе вынуждены приводить в порядок лестницы и горки игровых комплексов, качели и их цепи. На территории Бостандыкского района с начала 2023 года зафиксировано более 100 фактов вандализма. Были повреждены и сломаны: скамейки – 93, урны – 147, а также малые архитектурные формы на детских площадках – 21, баскетбольные кольца – 14.

Стоит отметить, что восстановлением поврежденного имущества занимается подрядная организация, осуществляющая уборку во дворах. К слову, ремонт или замена испорченных объектов бюджету обходятся дорого, а платят за все это районные акиматы.

За городом

Умудряются алматинцы найти что сломать и за чертой города. К примеру, этим летом в спасательной хижине "Лунная поляна", расположенной в горах, на высоте более 2500 метров, неизвестные выломали стальную дверь, выбили окно, деформировали стены и пытались поджечь матрас на кровати.

Спасательную хижину, которая служит укрытием от непогоды и местом ночлега для заблудившихся туристов, привели в порядок только в октябре.

От рук вандалов страдают даже дорожные знаки, установленные на трассах республиканского значения. Только в прошлом году зафиксировано 100 подобных фактов. В основном крадут предупреждающие и информационные указатели. Полицейские предполагают, что похищают информационные щиты жители сел, расположенных вдоль магистралей. Указатель легко переделать в лопату для уборки снега.

Дорожные специалисты подсчитали, что установка только одного знака обходится бюджету в 30 тыс. тенге.

Почему руки чешутся?

Психологи считают, что у людей, склонных к вандализму, чаще всего присутствует тревожность. В жизни такого человека происходит что-то, с чем он не может справиться, и то, что он не может осознать.

"Любая эмоция должна найти выход из тела. Проявиться. Вандализм – это проявление чего-то неизвестного в человеке. Чего именно, нужно исследовать и разбирать индивидуально. Вандал, разрушая объекты, словно кричит о чем-то", – рассказал Артур Жумашев, практикующий психолог и гештальт-терапевт.

Несомненно, что большую роль в этом вопросе играет пример семьи и окружения. Вандализм распространен среди подростков из дисфункциональных и неблагополучных семей, где на ребенка практически не обращают внимания. Также это семьи, где нет культурных ценностей и отсутствует уважение к чужому труду.

"Решение этой проблемы, на мой взгляд, заключается в предупреждении и профилактике агрессивного поведения. Это может быть информационно-просветительская работа с молодежью по вопросам культуры, искусства, знания законов. Человек должен четко осознавать ответственность за свои поступки. Люди, склонные к такому поведению, должны знать, что разрушение архитектурного объекта – негативное поведение, за которое есть реальное наказание", –предположил Артур Жумашев.

Психологи рекомендуют быть внимательными к своим близким. Важно уметь слышать их и говорить с ними. Порой простой разговор по душам может предотвратить большие беды и серьезные проблемы.

Не пойман – не вандал

Чаще всего подобные преступления остаются нераскрытыми, а задержать вандала и вовсе не получается. Лишь в единичных случаях удается по горячим следам поймать нарушителя. В полиции заявляют, что и сами горожане по большей части неактивны и не обращаются в правоохранительные органы. Там же заявляют, что по статье "Вандализм" в полиции не так много дел.

"По городу Алматы с начала года зафиксирован только один факт вандализма. В одном из дворов в Турксибском районе злоумышленник сломал скамейку. Работа ведется по этому факту", – сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.

Стоит отметить, что недавно депутат Мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании палаты предложил ужесточить штрафы за вандализм в Казахстане. Возможно, так удастся навести порядок и снизить количество фактов порчи чужого имущества в стране. А еще общественники призывают более серьезно заняться воспитанием молодежи, и тогда желания сломать или украсть что-то у казахстанцев просто не будет.