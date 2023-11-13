Почему вандалы в Казахстане остаются безнаказанными
Больше 1200 фактов вандализма зарегистрировали полицейские с начала года в Казахстане.
Зачастую от налета вандалов страдают кладбища. Охотники за цветным металлом, не обремененные морально-этическими нормами, ради любой наживы уносят с захоронений практически все, что можно унести: оградки, плитку и надгробья.
В Алматы особенно достается кладбищам "Кенсай-1" и "Кенсай-2". Все потому, что именно на этих погостах нашли свое последнее пристанище знаменитые личности Казахстана. Близкие известных усопших стремятся увековечить их память и поэтому не жалеют средств при благоустройстве могил своих родственников. Соответственно, вандалам есть чем поживиться на погосте.
Так, к примеру, недавно были разграблены могилы известных деятелей искусства – композитора Газизы Жубановой и ее супруга режиссера Азербайжана Мамбетова. Причем это захоронение подверглось осквернению уже второй раз. В 2016 году с этих могил неизвестные похитили надгробья. Не тронули лишь бронзовую скульптуру жеребенка, установленную на могиле их трехлетнего сына. Однако в этом году скульптуру все же похитили.
В подобных кражах часто винят сотрудников кладбищ. Однако стоит отметить, что охраняет кладбище подрядная организация. Работники городских кладбищ обеспечивают лишь порядок на самой территории и не несут ответственность за сохранность захоронений.
Тем временем ответственные в свою очередь оправдываются, что порой просто не успевают уследить за всей территорией кладбища.
Скамейки, детские площадки и урны
Если на кладбищах злоумышленники совершают акты вандализма с целью забрать и продать, то в самом городе на такие преступления люди идут из хулиганских побуждений. В городской администрации отмечают, что в основном жители и гости Алматы ломают малые архитектурные формы. В ведомстве привели данные по нескольким районам города.
В Медеуском районе подобные преступления в основном происходят в скверах и на детских площадках. В сквере имени Шухова часто фиксируются случаи повреждений фонарей, скамеек и урн. Замечено, что этим занимаются сами жители, в основном, молодежь. Нередко повреждают опоры освещения и светильники. Так, например, на открытых площадках по ВОАД вандалы постоянно повреждают осветительные столбы. Кроме этого, акимат района вынужден ежегодно менять около 40-60 детских площадок во дворах района.
В Ауэзовском районе с начала года выявлено около 127 фактов вандализма. В основном фиксируются кражи скамеек. Каждый месяц их крадут по 15-20 штук. Достается и урнам. Но если скамейки воруют, то урны просто приводят в негодность.
В Жетысуском районе скамейки ремонтируют реже. Примерно по 2-3 раза в месяц. Но зато постоянно в районе вынуждены приводить в порядок лестницы и горки игровых комплексов, качели и их цепи.
На территории Бостандыкского района с начала 2023 года зафиксировано более 100 фактов вандализма. Были повреждены и сломаны: скамейки – 93, урны – 147, а также малые архитектурные формы на детских площадках – 21, баскетбольные кольца – 14.
Стоит отметить, что восстановлением поврежденного имущества занимается подрядная организация, осуществляющая уборку во дворах. К слову, ремонт или замена испорченных объектов бюджету обходятся дорого, а платят за все это районные акиматы.
За городом
Умудряются алматинцы найти что сломать и за чертой города. К примеру, этим летом в спасательной хижине "Лунная поляна", расположенной в горах, на высоте более 2500 метров, неизвестные выломали стальную дверь, выбили окно, деформировали стены и пытались поджечь матрас на кровати.
Спасательную хижину, которая служит укрытием от непогоды и местом ночлега для заблудившихся туристов, привели в порядок только в октябре.
От рук вандалов страдают даже дорожные знаки, установленные на трассах республиканского значения. Только в прошлом году зафиксировано 100 подобных фактов. В основном крадут предупреждающие и информационные указатели. Полицейские предполагают, что похищают информационные щиты жители сел, расположенных вдоль магистралей. Указатель легко переделать в лопату для уборки снега.
Дорожные специалисты подсчитали, что установка только одного знака обходится бюджету в 30 тыс. тенге.
Почему руки чешутся?
Психологи считают, что у людей, склонных к вандализму, чаще всего присутствует тревожность. В жизни такого человека происходит что-то, с чем он не может справиться, и то, что он не может осознать.
"Любая эмоция должна найти выход из тела. Проявиться. Вандализм – это проявление чего-то неизвестного в человеке. Чего именно, нужно исследовать и разбирать индивидуально. Вандал, разрушая объекты, словно кричит о чем-то", – рассказал Артур Жумашев, практикующий психолог и гештальт-терапевт.
Несомненно, что большую роль в этом вопросе играет пример семьи и окружения. Вандализм распространен среди подростков из дисфункциональных и неблагополучных семей, где на ребенка практически не обращают внимания. Также это семьи, где нет культурных ценностей и отсутствует уважение к чужому труду.
"Решение этой проблемы, на мой взгляд, заключается в предупреждении и профилактике агрессивного поведения. Это может быть информационно-просветительская работа с молодежью по вопросам культуры, искусства, знания законов. Человек должен четко осознавать ответственность за свои поступки. Люди, склонные к такому поведению, должны знать, что разрушение архитектурного объекта – негативное поведение, за которое есть реальное наказание", –предположил Артур Жумашев.
Психологи рекомендуют быть внимательными к своим близким. Важно уметь слышать их и говорить с ними. Порой простой разговор по душам может предотвратить большие беды и серьезные проблемы.
Не пойман – не вандал
Чаще всего подобные преступления остаются нераскрытыми, а задержать вандала и вовсе не получается. Лишь в единичных случаях удается по горячим следам поймать нарушителя. В полиции заявляют, что и сами горожане по большей части неактивны и не обращаются в правоохранительные органы. Там же заявляют, что по статье "Вандализм" в полиции не так много дел.
"По городу Алматы с начала года зафиксирован только один факт вандализма. В одном из дворов в Турксибском районе злоумышленник сломал скамейку. Работа ведется по этому факту", – сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.
Стоит отметить, что недавно депутат Мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании палаты предложил ужесточить штрафы за вандализм в Казахстане. Возможно, так удастся навести порядок и снизить количество фактов порчи чужого имущества в стране. А еще общественники призывают более серьезно заняться воспитанием молодежи, и тогда желания сломать или украсть что-то у казахстанцев просто не будет.