Как усиливают наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию детей: всё по-взрослому

В Казахстане еще более усиливается ответственность родителей, пренебрегающих своими обязанностями. Сейчас максимальное наказание для тех, кто неправильно воспитывает несовершеннолетних детей, – арест до 40 суток. С 16 сентября их ждет штраф до тысячи МРП, или срок до 2 лет, пишет Zakon.kz.

Уточним, что значит "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом".

Раньше, до 2019 года, это было такое отсутствие надзора, которое привело к алкоголизму, наркомании, бродяжничеству, попрошайничеству, хулиганству и т.п. Сейчас это, в первую очередь, совершение насилия в отношении несовершеннолетнего.

Еще с 16 июня 2024 года начали действовать нормы, устанавливающие нулевую терпимость за насилие в отношении несовершеннолетних. Когда-то вполне обыденный родительский метод воспитания как "дать ремня" влечет теперь уголовную ответственность. Это трактуется как побои (статья 109-1), то есть:





"Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью".

Такая воспитательная мера выльется брутальному родителю в сумму от 100 до 200 МРП, или арест до 50 дней. Это если оплеухи и подзатыльники не причинили какого-то вреда здоровью, даже самого легкого. Если же "физическое воспитание" оставило последствия в виде, например, гематом (синяков или следов от того же ремня), то штрафом или арестом уже не отделаешься. За такую "показательную порку" вошедшего в воспитательный раж родителя вполне могут лишить свободы сроком до 2 лет (статья 108-1 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" часть 2).

И вот последовало продолжение. Согласно новому закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК", за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (статья 140 УК) максимальный штраф вырастет с нынешнего размера в 160 МРП до 1000 МРП! А если несовершеннолетний набедокурил по-серьезному, его горе-родителей (или иных лиц, на которые возложены эти обязанности, а равно педагогов) также могут лишить свободы сроком до 2 лет. Если же детинушек двое и больше – до 3 лет.

Но, как уже выше говорилось, непременное условие – насилие. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего должно быть соединено с жестоким обращением с ним. Иначе это административная статья (127 КОАП) – штраф от 10 до 20 МПР в зависимости от обстоятельств.