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Казахстанский тенге празднует свой 30-й день рождения

Казахстанский тенге празднует свой 30-ый день рождения Фото: Zakon.kz
15 ноября 2023 года национальной валюте Казахстана исполняется 30 лет. День нацвалюты также совпадает с профессиональным праздником работников финансовой системы, который отмечают в стране ежегодно согласно Закону "О праздниках в РК", сообщает Zakon.kz.

Некоторые эксперты говорят, что название тенге происходит от средневековых тюркских серебряных монет "денге" или "таньга".

12 ноября 1993 года вышел указ президента Республики Казахстан "О введении национальной валюты Республики Казахстан". Это позволило государству также начать формирование полноценного банковского сектора.

15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение. С тех пор этот день считается официальным Днем национальной валюты. С 18 ноября 1993 года тенге стал единственным законным платежным средством на территории Казахстана. Сегодня тенге является экономической основой независимости, символом суверенитета, полновесной частью новейшей истории и будущего Казахстана.

  • Казахстанский тенге – единственный в мире денежный знак, тексты на котором печатаются на двух языках – казахском и русском. Эту практику ввели с купюры в 500 тенге.
  • Первые партии тенге пришли в Казахстан из Великобритании, а уже в 1995 году в стране заработала собственная фабрика.
  • Сейчас тенге печатают на банкнотной фабрике Нацбанка в Алматы и в монетном дворце в Усть-Каменогорске.
  • Мелкой разменной единицей стал тиын (первоначально это были бумажные купюры, а с 1994 года — металлические монеты). Их чеканили в Германии. Но в начале 2001 года тиыны вывели из обращения за ненадобностью.
  • В апреле 1999 года проведена первая девальвация тенге на 64,6%. 4 февраля 2009 года случилась вторая девальвация тенге. Курс доллара США повысился на 25 тенге. 11 февраля 2014 года случилась третья девальвация. Тенге обесценился на 20%. 20 августа 2015 года тенге переходит к режиму свободно плавающего курса. Тенге обесценился на 35%.
  • 29 марта 2007 года был утвержден символ тенге.
  • Казахстанские деньги не раз занимали первое место на международных конкурсах. Среди них купюра в 10 000 тенге с изображением снежного барса, пятитысячная с парящим голубем и тысяча, которую посвятили тюркской письменности и культуре.
  • У тенге 18 степеней защиты, среди которых водяные знаки, микрошрифты, защитные нити и так далее. Сегодня наши деньги в числе самых защищенных валют в мире.
  • Дизайн банкнот отражает культурное и историческое наследие казахского народа. Тенге используется во всех сферах экономики страны.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев 13 ноября принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, который проинформировал президента о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда. Он также доложил о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры и о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты тенге.

Мы также писали о том, что 8 ноября в Государственном музее искусств имени Кастеева в Алматы прошла выставка, приуроченная к 30-летию тенге.

Кроме того, сообщали, что Национальный банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.

А также Zakon.kz подготовил инфографику о том, как менялся курс национальной валюты с 1993 года.

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