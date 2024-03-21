Наши за рубежом: казахстанец о жизни в США

Наши соотечественники Ануар и Юлия Нуржановы вместе дочерью Дариной эмигрировали из Казахстана в США в прошлом году. Как казахстанцам удалось перебраться в Штаты, как местные относятся к приезжим и что нужно, чтобы найти работу в другой стране – в материале Zakon.kz.

Семья Нуржановых до переезда в Соединенные Штаты жила в городе Рудном, что в Костанайской области. Для главы семьи, Ануара Ержанова, Америка уже знакомая страна. Будучи студентом вуза, он ездил в Майями по специальной программе Work and Travel. Тогда он и влюбился в этот город и пообещал себе, что еще обязательно туда вернется.

Чтобы осуществить свою мечту, Ануар стал участвовать в ежегодной лотерее от правительства США под названием Diversity Visa Lottery. В народе эту лотерею называют розыгрышем Грин-карты.

Победителю этой так называемой викторины предоставляется право постоянно жить в США, свободно въезжать и выезжать из страны, официально работать или открыть собственный бизнес, получать образование, пользоваться страховками и соцобеспечением, а также подать прошение о воссоединении семьи.

Желание переехать в Штаты поддерживала супруга Ануара – Юлия. Кстати, именно благодаря своей второй половине рудничанин смог осуществить свою мечту.

"Мы подавали заявки на конкурс Diversity Visa Lottery, которую все называют лотереей Грин-карты, сразу от двоих. В случае, если кто-то из членов семьи выигрывает, то его семья автоматически получает разрешение работать и жить в Америке. Первые заявку мы с супругой подали в 2017 году. Вторую отправили в 2018-м. Затем у нас родилась дочка, и нам на некоторое время стало как-то не до лотереи. Удача улыбнулась нам с третьего раза. Грин-карту выиграла анкета моей супруги. В тот день мы не могли зайти на официальный сайт, где были опубликованы результаты розыгрыша. Когда наконец-то мы увидели сообщение о том, что мы в числе счастливчиков, нашим эмоциям не было предела. Мы с женой радовались, как маленькие дети", – рассказал Ануар.

Как оказалось, для того чтобы официально иммигрировать в США, выигрыша Грин-карты мало. Ежегодно правительство Соединенных Штатов разыгрывает 55 тысяч таких иммиграционных виз, но уведомляют о выигрыше большее количество претендентов. Все из-за того, что не все выходят на финишную прямую.

Кто-то не проходит интервью, кому-то отказывают в визе из-за состояния здоровья. Неправильно подготовленные документы – тоже путь к отказу. Так что заветный штрих-код – лишь первый шаг к получению вида на жительство в США. Но Нуржановы прошли все эти испытания без запинок.

Дальнейшим шагом к мечте стал поиск жилья. Для многих найти жилье в чужой стране – большая проблема. Но и тут им улыбнулась удача.

"Для американцев в любой сфере важна кредитная история. Совершая сделку по аренде жилья, хозяин в первую очередь смотрит на выписки из банков и состояние счета. Если же кредитной истории нет, то просят оставить большой залог. Эта сумма может быть равносильной сумме полугодовой аренды. Нам повезло, мы нашли жилье, находясь еще в Казахстане. Хозяин квартиры оказался нашим земляком. Договорились быстро и без проблем", – продолжает Ануар.

Как относятся к приезжим и что поможет найти работу

В Соединенных Штатах, как оказалось, много наших бывших соотечественников. Есть даже целые районы, где проживают русскоязычные выходцы из стран СНГ. Все они стараются поддерживать общение друг с другом, создавая большие комьюнити.

"В Майями огромное число граждан из стран СНГ, в том числе и казахстанцев. В мессенджерах есть группы "Казахи в Майями", "СНГ в Майями". Люди в группах общаются, помогают найти работу и жилье. Да и на улице часто можно встретить казахстанца. Я несколько раз видел наших казахов. При встрече обязательно здороваемся, интересуемся о делах, откуда они, не нужна ли помощь. Наши бывшие соотечественники в основном занимаются перепродажей автомобилей в страны СНГ и грузоперевозками", – поделился Ануар.

Фото: Instagram Ануар Нуржанов

В целом, в Америке к приезжим относятся вполне лояльно. Американцы ценят в первую очередь профессионализм и желание работать. Еще очень важно знать язык. В США вообще многое зависит от умения выражать свои мысли на государственном языке.

Приезжим, у которых есть проблемы с английским, приходится идти на работу, где меньше всего контакта с людьми. Обычно без знания языка устраиваются грузчиками, помогают людям при переездах, либо идут в дальнобойщики. Проблем с языком у семьи Нуржановых нет. Это позволило казахстанцам быстро найти хорошую работу.

"У нас с супругой с английским все в порядке, поэтому мы можем выбирать себе рабочее место более свободно. В Рудном я работал фотокорреспондентом в газете, потом у меня была своя небольшая фотостудия. В США я сначала устроился в ночной клуб, где фотографировал гостей заведения. Сейчас работаю на антикварном аукционе – фотографирую экспонаты. Пока работа нравится. Но в будущем хотелось бы трудоустроиться именно в СМИ. Обязательно попробую найти работу в этой сфере в будущем. Моя супруга работает в школе, она по образованию филолог", – рассказал Ануар.

О ценах на продукты и местной кухне

Ануар рассказал, что цены на продукты в США примерно такие же, как и в Казахстане. Но из-за того, что доход у американцев выше, кажется, что питание обходится достаточно дешево. Но даже если бы продукты были очень дорогие для приезжих, то все равно они не испытывали бы проблем.

"В Майями невозможно умереть с голода. В каждом районе есть так называемые фуд-банки. Если у вас есть проблемы с финансами и вы не можете закупиться едой, то вы можете отправиться в это место и совершенно бесплатно "затариться" продуктами на неделю. У вас не спрашивают ни фамилию, ни имя. Вы не проходите никакой регистрации. Вы просто приезжаете, берете все, что вам нужно, и все. Причем все продукты свежие, ассортимент ничем не отличается от ассортимента супермаркета. Эти фуд-банки содержатся за счет частных пожертвований", – рассказал Ануар.

Фото: Instagram Ануар Нуржанов

По мнению Ануара, местная кухня – это по сути кухня для приезжих. Американские блюда имеют различные национальные корни. Часть из них пришла из Европы, но в основном из Англии, Германии, Италии и других стран.

"Здесь много ресторанчиков и магазинов на любой вкус. Можно зайти в русский магазин и купить привычные пельмени с майонезом, по соседству стоит казахский магазинчик, там уже можно купить жайму для бешбармака с казы. Мы с семьей решили попробовать все блюда национальностей, которые проживают в Майями. Пока остановились на китайской кухне", – отметил Ануар Нуржанов.

Что необходимо в первую очередь

Ануар рассказал, что тем, кто планирует переехать в Штаты, кроме жилья, необходимо позаботиться о личном транспорте и оформлении американских водительских прав.

"Хороший автомобиль можно найти за 3-4 тыс. долларов. Это достаточно дешево. За 500 долларов можно взять машину в долгосрочный лизинг. Автомобиль просто необходим в США, без него очень сложно. Кстати, водительские права у американцев – это не просто документ, разрешающий управлять транспортом. Это своеобразное удостоверение личности. К примеру, права показываю полицейским, если тот попросит документы, права предъявляют в любых государственных органах, даже в больнице", – поделился Ануар Нуржанов.

Еще один важный атрибут американской жизни – это медицинская страховка. Медицина очень дорогая. Каждый месяц американцы вносят на страховой счет немалую сумму от своей зарплаты. Однако наличие медстраховки не означает, что в случае болезни или несчастного случая не придется доплачивать за некоторые процедуры.

"Система медицинского страхования в США очень сложная. Стоимость страховки разная. Люди с высоким достатком оплачивают себе страховку, в которую входит большое количество услуг, люди с достатком поскромнее выбирают дешевую страховку. Но если вы придете в государственное учреждение и скажете, что у вас вообще нет денег на медстраховку, то вам ее выдаст государство. Без нее вас в любом случае не оставят, но в ней будет заложена оплата минимального количества процедур", – сказал Ануар.

Немного об американцах и планах на будущее

Ануар отметил, что США смело можно назвать страной улыбок и отзывчивых людей. За все время, что наш соотечественник пробыл в этой стране, он не пожалел о своем переезде и не встретил какую- то агрессию по отношению к себе или членам своей семьи.

"Американцы очень приветливые и улыбчивые люди. Многие считают, что их улыбки фальшивы. Лично мне так не кажется. Приятно, когда совершенно не знакомый человек может спросить, как дела, сделать комплимент или пожелать хорошего дня. Недавно ко мне с супругой подошла женщина и начала расспрашивать, на каком языке мы разговариваем между собой. Она с удовольствием слушала про Казахстан и наши национальные традиции. После пожелала удачи и успехов", – рассказал Ануар Нуржанов.

Несмотря на то, что Ануар вместе со своей семьей покинул пределы Родины не так давно, парень признается, что уже скучает по Казахстану.

"В США действительно много возможностей, и уровень жизни на порядок выше, но я все равно тоскую по Казахстану. Я и моя семья сильно скучаем по своим родным, близким и друзьям. Я люблю свою Родину, в которой прожил всю жизнь, и благодарен ей за все, что она мне дала", – поделился Ануар.

В планах Нуржановых – при первой же возможности приехать в гости к своим родственникам, оставшимся в Казахстане. Ануар отметил, что для него Казахстан навсегда останется родным домом.