Казахстанцы из сектора Газа рассказали, как переходили границу и как готовятся к вылету домой

Казахстанские дипломаты осуществили первый этап эвакуации граждан РК с территории Палестины через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа на территорию Египта. Пункт перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. О том, как проходила эвакуация, в материале Zakon.kz.

Эвакуация казахстанцев должна была состояться еще 16 октября, но тогда ее пришлось отложить из-за интенсивных боевых действий между Израилем и ХАМАС. Вывезти наших соотечественников из анклава удалось только сейчас.

В основном сектор Газа покинули женщины, которые когда-то вышли замуж за палестинцев и переехали туда. Вместе со своими детьми они стремятся как можно быстрее покинуть буквально раздираемую войной страну. Однако есть наши соотечественники, которые вынуждены пристально следить за эвакуацией своих детей, при этом уже находясь в Казахстане.

Одна из них – казахстанка Марьяна Эль Масри. Она вышла замуж за палестинца и переехала в сектор Газа 24 года назад. В браке у нее родилось четверо детей. Сейчас старшему сыну Хамди – 20 лет, второму Джихаду – 17, дочери Марие – 15, самой младшей – 10, ее зовут Ляна.

В сентябре Марьяна улетела вместе с мужем в Казахстан по делам. Буквально за несколько дней до их возвращения начались активные боевые действия между ХАМАСом и Израилем. Забрать детей они не успели – авиасообщение между странами прекратилось.

Приютить детей Марьяны пообещала ее подруга. Дети должны были прийти к ней вечером и остаться ночевать. Но они решили отправиться к ней утром. Это решение спасло им жизнь. Ночью дом, в котором проживала ее подруга, был разбомблен. Погибли все, кто там находился.

"В первые дни после начала боевых действий еще была какая-то связь. Потом ее начали глушить. В лучшем случае удавалось дозвониться до детей раз в два-три дня. Это было ужасно. Я не знала, живы мои дети или нет. Я постоянно думала только о них", – рассказала Марьяна.

Передать своим детям весть об эвакуации Марьяна смогла через знакомых, которые находились в другой части сектора Газы. Она смогла до них дозвониться. Ее друзья смогли передать эту информацию другим своим знакомым. Послание Марьяны переходило буквально из уст в уста. Таким образом женщина смогла подсказать своим детям, где находится точка эвакуации и в какое время она начнется. Дети добрались к назначенному месту вовремя.

К сожалению, на этом их испытания не закончились. Палестинские пограничники без проблем выпустили казахстанцев. Но принимающая сторона – египтяне – стала досконально изучать паспорта беженцев. Тех, у кого было что-то не так с документами, не пропускали через КПП. Их проблемы на месте решали представители казахстанского консульства.

"Мои дети зашли на КПП в 7 часов утра. Вышли около 10-ти вечера. Весь день они провели без еды и воды. Затем они провели около 9-ти часов в дороге. Они не просто устали, они были истощены", – сказала Марьяна.

Через некоторое время на связь с журналистом Zakon.kz вышел старший сын Марьяны, Хамди. Он рассказал, что группа казахстанцев на данный момент уже находится в гостинице.

"Сейчас мы находимся в одной из гостиниц Каира. Нас накормили и расселили по номерам. Мы без родителей, но мы не одни. Казахстанцы помогают друг другу. Было сложно пересечь границу, но наши консулы сделали все, чтобы нас вывезти", – рассказал Хамди.

Фото: Хамди Эль Масри

Пока неизвестно, когда будет отправляться самолет с беженцами из Египта в Казахстан. Но для Марьяны это уже неважно. Главное для нее, что ее дети сейчас в безопасности.

"Для меня сейчас самое важное, что над головами моих детей не рвутся снаряды. Они живы. Им ничего не угрожает. Они накормлены и у них есть место, где они могут спокойно выспаться. Я впервые за долгое время смогла с ними поговорить по телефону без страха, что связь оборвется и я больше не услышу их голоса", – поделилась Марьяна.

Казахстанские дипломаты продолжают работу с представителями Израиля, Египта, Палестинской национальной администрацией и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из зоны военного конфликта.

Планируется, что эвакуационный борт в Казахстан будет направлен только после того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир.