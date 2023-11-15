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92 казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

92 казахстанцев эвакуировали из сектора Газа Фото: пресс-служба МИД РК
Сегодня, 15 ноября 2023 года, состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей, сообщает Zakon.kz.

По данным сообщения Министерства иностранных дел, казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам.

"После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда".Пресс-служба МИД РК
92 казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Фото: пресс-служба МИД РК

Необходимо отметить, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно.

В этой связи казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава.

92 казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Фото: пресс-служба МИД РК

"После того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, правительством РК будет направлен эвакуационный борт".Пресс-служба МИД РК

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