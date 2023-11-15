92 казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Фото: пресс-служба МИД РК

Сегодня, 15 ноября 2023 года, состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей, сообщает Zakon.kz.

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