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Крупнейшая эвакуация: иностранцы активно покидают сектор Газа

Крупнейшая эвакуация: иностранцы активно покидают сектор Газа Фото: pixabay
В минувшее воскресенье, 12 ноября, через пропускной пункт Рафах на границе Газы и Египта прошло более 800 человек. Это наибольшее количество покинувших сектор людей с начала операции по эвакуации, сообщает Zakon.kz.

На фоне непрекращающихся обстрелов Газы иностранные граждане и жители региона с двойным гражданством стали активнее покидать сектор. Так, в минувшее воскресенье Египет зафиксировал крупнейшую эвакуацию людей. За один день пропускной пункт Рафах прошли 826 человек. Это в разы меньше в сравнении с первым днем после открытия пограничного поста, когда его пересекли порядка 400 человек, сообщает CNN.

Стоит отметить, что пункт Рафах, открытия которого добивались международные организации, такие как ВОЗ, ООН, Красный Крест, не функционировал с четверга из "соображений безопасности". Три дня люди, находящиеся в Газе не могли покинуть сектор военных действий.

Помимо иностранных граждан через Рафах покидать Газу могут тяжело больные жители региона. За последний день девять человек, получившие серьезные ранения перешли в Египет.

Накануне израильские военные заявили, что готовы эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы в воскресенье, где, по словам палестинских чиновников, двое новорожденных погибли, а еще десятки оказались под угрозой.

Первые люди смогли покинуть Газу через единственный пропускной пункт Рафах на границе с Египтом 1 ноября. За первый день покинуть Газу смогли 335 человек с иностранными паспортами и 76 человек, остро нуждающихся в медицинской помощи.

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