Школьница из Усть-Каменогорска придумала, как через комиксы привить любовь к чтению

Асыл Сұңғатқызы очень любит изучать историю своего народа и рисовать. Она попыталась соединить эти два увлечения и у нее получились комиксы, которые оказались интересными не только детям, но и взрослым.

В своих произведениях девочка рассказывает о казахских батырах, сказочных героях и исторических личностях, которых чтят и помнят в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как все начиналось

Асыл учится в 9 классе в школе-лицее №3 имени Ш.Уалиханова в Усть-Каменогорске. Говорит, что с раннего детства рисовала.

"Я начала рисовать с пяти лет. Помню мой первый рисунок цветными карандашами – это был лев. Мои родители увидели его и как-то разглядели мои способности к рисованию. Я очень им за это благодарна, потому что все мои достижения - это их заслуга. Они всегда меня поддерживали, направляли и никогда не сомневались в том, что у меня все получится", - говорит Асыл.

Фото: из личного архива героев

По словам девочки, ее родители - Сұңғат и Лаура Абилмажиновы - и сами очень творческие люди. Папа пишет стихи, хорошо играет на домбре, а мама прекрасно поет. Видимо, творческое начало помогло им разглядеть неординарные задатки в дочери, причем касается это не только рисования. С раннего детства Асыл также занималась танцами, играла на фортепиано, потом увлеклась рисованием, игрой на домбре.

Фото: из личного архива героев

"В живописи сначала это были пейзажи, потом портреты. Очень люблю нашу природу. Люблю рисовать ее. Мне также нравится наблюдать за людьми – улавливать мимику, эмоции. Все это отражалось в моих картинах. А потом мама мне подарила графический планшет. И все, я увлеклась графическим рисованием и начала рисовать комиксы", - улыбается девочка.

Фото: из личного архива героев

Причем не только начала, но уже и выпустила несколько своих альбомов. Самое удивительное, что произведения 14-летней девочки поднимают непростые жизненные вопросы, отражают важные исторические события, рассказывают о героях, которых любят и чтят казахстанцы.

Через комиксы к чтению

А все началось с библиотеки им. А.С.Пушкина. Именно здесь известный в Восточном Казахстане журналист и фотограф Мерей Қайнарұлы стал вести "Комикс-кружок", где учил детей рисовать, в том числе и комиксы, другими словами, истории в картинках. Этот жанр сегодня больше популярен у детей или подростков, которые не любят читать. Асыл со своим учителем решили разрушить этот стереотип – они уверены, что именно через картинки смогут помочь современной молодежи полюбить и чтение.

Фото: из личного архива героев

"Идею о рисовании комиксов предложил мне мой учитель Мерей Қайнарұлы. Он показал основы рисования комиксов, научил меня многому. Но особенность моих комиксов в том, что они тесно связаны с историей. Я люблю рисовать исторических личностей и произведения. Именно поэтому я рисую на исторические темы", - рассказывает Асыл.

Фото: из личного архива героев

"Да, мои комиксы содержат в себе национальный характер. Сейчас многие не читают книги, поэтому через свои альбомы я хочу донести нашу историю молодому поколению. К примеру, в моем альбоме "Алаш Көсемі" я рисовала биографию Алихана Бокейхана. Таким образом читатели могут узнать о национальном лидере через рисунки, экономя свое время", - рассуждает юная художница.

Фото: из личного архива героев

По словам Асыл, последнее ее произведение приурочено к 130-летию со дня рождения Магжана Жумабаева – известного деятеля движения "Алаш", поэта, яркого представителя казахской литературы начала XX века. Предложение о создании подобного комикс-альбомов поступило от руководства библиотеки, где девочка и училась рисовать комиксы.

"Работа над созданием альбома заняла семь месяцев, но каких-либо трудностей за это время не возникало. Основное время уходило на рисование, иногда картинки получались не такими, как мне хотелось бы, и я их переделывала по несколько раз. Через свои рисунки мне хотелось донести до читателя внутренний мир героя, противоречия, которые буквально разрывали его душу", - делится Асыл.

Фото: из личного архива героев

По словам юного автора, прежде, чем она начинает работать над очередным альбомом, приходится тщательно готовиться – изучать историю данного события, биографию своих героев, читать много дополнительной литературы, узнавать новое, делать наброски. Например, в работе над историей Магжана Жумабаева, интересным для девочки стал тот факт, что поэт научился писать в раннем возрасте - всего в четыре года.

"Думаю, мои комиксы охватывают большую аудиторию, они рассчитаны на разные возрастные категории. Я точно знаю, что их читают и взрослые люди, и подростки. Например, мои одноклассники меня очень хорошо поддерживают, всегда интересуются моим творчеством, приходят на презентации альбомов. А многие родители читают мои комиксы детям, рассматривают с ними картинки. Я верю, что через мои комиксы люди захотят узнать больше о героях и начнут о них читать", - говорит Асыл.

Фото: из личного архива героев

За комиксами будущее?

Талантливой, а еще очень трудолюбивой и старательной называет Асыл ее куратор Мерей Қайнарұлы.

"Вообще я думаю, что успех на 10 процентов зависит от таланта, а на 90 – от вложенного труда. Бывают очень талантливые дети, но не хотят трудиться. А вот у Асыл есть и талант, и трудолюбие. Иногда я сам удивляюсь, откуда у нее такая энергия. Она успевает в школе учиться на отлично, и в творчестве достигать высот", - говорит Мерей Қайнарұлы.

Фото: из личного архива героев

Он уверен, комикс для казахстанцев новый жанр, но очень нужный и – пока не до конца оцененный.

"Если мы хотим, чтобы наши дети любили читать, надо развивать комиксы. Потому что тут все визуально, интересно, а текста немного. Я думаю, что этот жанр вполне можно использовать и в газетах, и на сайте. Вполне возможно, что скоро к этому и придет, надо только работать качественно. Это очень серьезный и перспективный жанр. Допустим, я прочитаю "Путь Абая" за два месяца. Если весь роман изложить через комиксы, то прочесть его можно за неделю. В нашем, более информационном веке, этот жанр детям необходим", - уверен Мерей Қайнарұлы.

Он уверен, что у этого жанра большое будущее. Кстати, уже и сейчас есть комиксы на казахском языке, но, к сожалению, сюжеты в них – из зарубежных историй, например, про человека-паука, а вот на казахском языке и с национальным колоритом комиксов почти нет.

"Нам надо своих батыров показать. Для этого надо поддерживать детей, как Асыл, которые не только умеют рисовать, но и интересуются историей своего народа. Тогда у нас появятся и свои сюжеты для будущих произведений, которые воспитывают патриотизм", - говорит Мерей Қайнарұлы.

Фото: из личного архива героев

Кстати, сама Асыл останавливаться на достигнутом не собирается. В планах у девочки – создание очередного альбома комиксов, но теперь уже на основе своего собственного произведения.