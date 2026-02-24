Творческий орнитолог: житель Алматы искусно изображает птиц на холсте

Птицы – загадочные существа, которые сочетают в себе поразительные навыки выживания, уникальные физические способности и удивительное разнообразие видов. Они манят своей яркой внешностью и мелодичным пением. Zakon.kz расскажет, как алматинец любит изучать, наблюдать и рисовать пернатых.

32-летний Акторе Кыдыралиев родом из села Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области. В настоящее время живет в Алматы, работает преподавателем в колледже, а также профессионально занимается живописью.

"Рисовал я с детства, но осознанно писать картины и относиться к этому как к делу своей жизни начал в стенах Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Искусство для меня – не только работа, но и образ жизни". Акторе Кыдыралиев

Художник черпает вдохновение, наблюдая за природой. Больше всего на своих холстах он любит изображать птиц.

"На протяжении тысячелетий человечество смотрело в небо. Небо манит нас своей чистотой, просторами, тайнами, а его обитатели нередко обожествлялись. Особое место в природе занимали птицы. Люблю природу за тишину, чистоту, естественность и гармонию. В природе нет фальши – она настоящая. Она учит наблюдать, чувствовать, быть в моменте и наслаждаться. Часть моего детства прошла на фазенде, где я часто наблюдал за журавлями, дикими гусями, утками, совами и множеством мелких птиц. Сначала я рисовал их просто так, а в какой-то момент понял, что через образ птицы могу передать то, что сложно выразить словами. Со временем это переросло в авторский стиль и собственную художественную тему". Акторе Кыдыралиев

Чаще всего молодой человек изображает сов, сипух и степных птиц. Его притягивают образы с сильной энергетикой и символическим смыслом. В планах – работа с образами хищных птиц.

"Птицы напоминают человеку о свободе, природе и ответственности за окружающий мир. Через них мы учимся слышать тишину. Я наблюдаю за птицами вживую, особенно за городом. Иногда специально выезжаю на природу. Даже в городе, в парках, можно встретить множество птиц, например, в районе Казахфильма часто водятся фазаны. Это всегда необычно – встретить дикую птицу внутри Алматы. Иногда я использую фотоматериалы, но всегда стараюсь почувствовать образ, а не просто срисовать его. На моих картинах изображены птицы из самых разных континентов, которые имеют неповторимый окрас и красоту". Акторе Кыдыралиев

Акторе Кыдыралиев работает на холсте масляными красками. Эта классическая техника позволяет глубоко передавать свет, фактуру и настроение.

"Мне интересно передавать характер и движение птиц. Самое сложное – поймать взгляд и ощущение жизни, чтобы пернатая "дышала" на холсте. Мои картины – это не просто изображение, а состояние. В них отражены тишина, свобода, внутреннее равновесие и связь человека с природой". Акторе Кыдыралиев

Парень признается, что иногда ощущает себя орнитологом, потому что в процессе работы много изучает птиц. Однако предпочитает оставаться творческой личностью, нежели зоологом.

"Когда пишу картины, особенно с птицами, я действительно много их изучаю: повадки, пластику полета, характер, особенности видов. Это помогает сделать образ более живым и правдивым. В птицах разбираюсь, но экспертом себя не считаю. Именно как художник знаю основные виды, отличия, характерные черты. Для меня важно не научное описание, а передать настроение и внутреннюю суть каждой птицы". Акторе Кыдыралиев

На одну картину алматинцу требуется в среднем от семи до 30 дней в зависимости от размера и внутреннего состояния, в котором он работает. Цена – в среднем от 150 тыс. тенге, учитывая размер и сложность. Собеседник отмечает, что интерес к тематике большой, заказы поступают регулярно. Чаще всего его просят изобразить лебедей, ястребов и других птиц с сильным символическим значением.

В поле зрения попала картина "Шұға", которая наполнена нежностью и символизмом: в центре – юная казашка в национальной одежде с высоким головным убором, олицетворяющая чистоту и достоинство. За ее спиной сияет золотое солнце, вокруг порхают ласточки – вестники надежды и света, а у ног расцветают алые маки как символ жизни и красоты степи.

"Картина "Шұға" рождалась постепенно. Сначала были легкие наброски, поиск нежных линий и форм. Потом подбор мягкой палитры: светлые голубые, розовые и пастельные оттенки. Я писал ее послойно, словно собирая дыхание воздуха и света. Где-то цвет оставался прозрачным, где-то набирал глубину, чтобы передать ее хрупкую, но сильную натуру. Работа над "Шұға" была неспешной, будто сама картина просила тишины и внимания. В итоге она сохранила то, что я хотел вложить: трепет и светлую грусть". Акторе Кыдыралиев

Автор отмечает, что картины с изображениями птиц не просто украшают декор красотой, а приносят в дом удачу. Ведь эти крылатые создания олицетворяют свободу, мудрость, связь между небом и землей.