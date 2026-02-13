Непогода спровоцировала ЧП в разных регионах Казахстана – фоторепортаж

В Алматы устраняют последствия снегопада. За ночь дороги обледенели. Из-за гололеда многие попали в травмпункты. Похожая ситуация сейчас в Павлодаре, а в Астане сегодня самый холодный день. В Шымкенте предупредили жителей о возможном подтоплении. Общую картину непогоды собрал Zakon.kz.

Алматы

Утро пятницы 13-го у алматинцев началось с неприятностей. Накануне в мегаполисе был обильный снегопад, закончился он ночью, а после в некоторых районах еще и прошел дождь. В итоге к утру дороги покрылись толстым слоем льда. Пешеходы шли на работу крайне осторожно, но некоторых это не спасло. В центре города на аллее возле пешеходного перехода заметили мужчину без сознания. Прохожие вызвали полицию и "скорую". Пострадавшего отвезли в больницу. Связано ли падение с непогодой, выясняют врачи.

Фото: Zakon.kz

Только в один из травмпунктов Алматы за сутки поступили 40 пациентов. Медики призывают при ходьбе не торопиться и внимательно смотреть под ноги. Если вдруг вы упали, нельзя резко вставать, необходимо сначала потрогать поврежденные части тела. При сильной боли и головокружении надо немедленно звонить по номеру 103.

Фото: Zakon.kz

Сегодняшняя погода доставила немало хлопот автомобилистам. Труднее всего было разморозить машину. Очистить стекла от льда и открыть двери – задача не из легких. Много времени ушло и на прогрев.

"Обычно я встаю в семь утра, а сегодня в 6:30 уже вышел очищать и прогревать машину. На все это у меня ушел целый час. Минут 20 я только снег чистил и лед соскребал, чтобы дверь открыть. Потом еще минут 40 прогревал. В итоге еле успел на работу", – рассказал Рауль Ибрагимов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кто не смог выехать со двора, воспользовался такси. Повышенный спрос привел к увеличению стоимости поездки почти вдвое. Зайти в общественный транспорт удавалось не всем. В автобусах яблоку негде упасть.

Фото: Zakon.kz

Алматинская область

Не лучше ситуация была и в Алматинской области. Там на подъеме по дороге в ущелье Ой-Карагай спецмашина скатилась вниз и ударила легковушку. Под тяжестью собственного веса сверху вниз скользили и микроавтобусы.

Женщинам с детскими колясками тоже было сложно добраться до нужного места.

"Мне с ребенком сейчас нужно в поликлинику. Она недалеко, но дойти до нее сегодня невероятно трудно. Коляска толком не едет, на тротуарах очень скользко, ходить страшно. Но когда надо, ничего не поделаешь, передвигаемся потихонечку", – сказала Лидия Скворцова.

Фото: Zakon.kz

Одни лишь курьеры на двухколесном транспорте бесстрашно гоняют по заказам клиентов.

Фото: Zakon.kz

Работники магазинов возле дороги взяли в руки лопаты и помогали дворникам почистить подходы к зданиям.

Фото: Zakon.kz

В акимате сообщили: вчера и сегодня коммунальные службы работают круглосуточно. Для расчистки города от снега задействовали 2710 дорожных рабочих 1030 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Павлодар

Необычный контраст зимы увидели жители Павлодара. Во вторник там шел дождь, а затем город накрыла метель. Температура значительно опустилась: ночью столбики термометров показывали -22°С.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Морозы держатся до сих пор. Позавчера, 11 февраля, из-за гололеда уроки для павлодарских учащихся второй смены перевели на дистанционный формат.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Астана

Для астанчан мороз – явление привычное. Жителей столицы настораживает только гололед. Занятия для учеников с 1 по 6 классов отменили, после обеда дети учатся.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Столичные коммунальщики с помощью спецтехники целыми днями разгребают снежные завалы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По данным синоптиков, в Астане сегодня самый холодный день с начала года: ранним утром термометры показывали -22°С.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Тараз

Сковало холодом и Тараз. На регион обрушился небывалый снегопад. Осадки шли несколько дней подряд. Полицейские закрыли трассы перед перевалами Кордай и Куюк. Там собралось больше тысячи машин. Рабочие не успевают чистить дороги. Школьников попросили оставаться дома. Один из жителей замерил толщу выпавшего снега: высота составила почти 40 сантиметров.

Шымкент

В Шымкенте непогода стала причиной нескольких ЧП. В одном из спальных районов на 10-летнего мальчика упало дерево. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В полиции возбудили уголовное дело. По предварительной версии, виноват мокрый снег, который прошел накануне.

Сегодня в городе потеплело, без остановки идет дождь. Дороги превратились в реки, на проспектах наблюдаются пробки.

Чиновники предупредили горожан, что в связи с неблагоприятными погодными условиями есть риск выхода из берегов реки Кошкар-Ата.

В некоторых микрорайонах происходят перебои с электричеством. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в соцсетях обратился к жителям и отметил, что очистку дорог, тротуаров и общественных пространств ведут круглые сутки. Для устранения последствий на улицах города привлекли около 5000 рабочих и 462 единицы спецтехники.

Но расслабляться еще рано, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Казахстан придут потепление и сильные осадки.