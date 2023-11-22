Зеленый пояс Алматы: что сейчас происходит в роще Баума

В роще Баума продолжается санитарная вырубка деревьев, что все больше вызывает тревогу и беспокойство у экоактивистов и жителей Алматы. Кроме того, не утихают споры о дальнейшей судьбе рощи, которую власти хотят благоустроить под парк.

Корреспондент Zakon.kz выяснил, какие работы сейчас ведутся в роще Баума и что будет с небольшим лесом посреди города.

В Facebook мы наткнулись на публикацию одного из пользователей соцсети. На своей страничке мужчина разместил фотографии и видео с возмущениями о том, что сейчас в роще Баума идет повальная вырубка деревьев.

"В роще якобы идет санитарная рубка деревьев, и разрешение даже есть. Другой вопрос – как идет эта рубка. Сносится практически все, там столько сломанных здоровых деревьев, посчитать невозможно. А дальше еще интереснее, трактором перекапывается весь верхний слой почвы, в результате повреждаются корни оставшихся деревьев, вся трава и поросль уничтожается. У меня сложилось впечатление, что и чернозем оттуда увозят. Одним словом, после такой рубки от рощи вообще ничего не останется", – написал автор.

Фото: Zakon.kz

В самом большом парке города сейчас действительно ведется санитарная вырубка деревьев. Уже на входе в рощу виднеются поваленные на землю деревья и сложенные в сторонке груды веток.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, на территории рощи мы даже застали рабочих, которые занимались спилом старых, гнилых деревьев и кустарников.



Фото: Zakon.kz

Руководитель отдела мониторинга и контроля за особо охраняемыми природными территориями Алматы Арман Тлепбергенов рассказал, что в 2021 году на территории рощи Баума провели инвентаризацию зеленых насаждений, исследовали фауну и почву. И из более 100 тыс. зеленых насаждений здоровыми оказалась всего половина – 50 592. В основном это были молодые и средневозрастные деревья.

Фото: Zakon.kz

Ослабленными посчитали 31 047 деревьев и кустарников с незначительными повреждениями или с однобоким разветвлением кроны.



К усыхающим отнесли 12 363 – это спелые и перестойные деревья. Сухостойными оказались 7363 дерева, а аварийными посчитали 2725 – это полностью погибшие деревья или кустарники, подлежащие первоочередной вырубке.

Фото: Zakon.kz

"Лес ведь тоже живой организм и стареет, поэтому мы начали санитарную чистку. В рамках этих работ мы сносим аварийные, сухостойные, больные, гнилые зеленые насаждения, чтобы дать возможность расти молодым деревьям. То есть "омолаживаем" лес и вместо вырубленных деревьев высаживаем новые", – рассказал руководитель отдела мониторинга и контроля за особо охраняемыми природными территориями Алматы Арман Тлепбергенов.

Фото: Zakon.kz

"Жители беспокоятся, потому что с момента создания рощи Баума такие масштабные работы здесь не проводились никогда. Поэтому я понимаю их тревожность. Но мы убираем те деревья, которые представляют опасность для отдыхающих", – объяснил он.

Фото: Zakon.kz

В целом работы по вырубке деревьев начали в прошлом году. "Омолаживать" лес власти планируют постепенно, поскольку полная санитарная чистка может занять около 3-4 лет.



"В этом году мы планируем снести 1700 деревьев. Таким образом постепенно будем "омолаживать" лес. Кроме этого, сейчас разрабатывается проект реконструкции рощи Баума, в рамках которого будем создавать новые аллеи, высаживать деревья", – уточнил Арман Тлепбергенов.

Фото: Zakon.kz

По его словам, этой осенью в роще уже высадили 100 лиственных деревьев, до конца года здесь появится еще 500 новых саженцев.

Преимуществом в основном пользуются лиственные деревья: липа, каштан, яблоня Сиверса, туранга иволистная. Реже высаживают хвойные и цветущие кустарники.

"Долгое время роща относилась к Иле-Алатаускому национальному парку. В парк "Медеу" ее передали в 2016 году. Поэтому на содержание, на уход за деревьями средства из республиканского бюджета не выделялись, из-за этого роща сейчас в таком запущенном состоянии", – рассказал он.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Но лес, как и любой другой живой организм, требует ухода и заботы. И как человек с возрастом начинает болеть, так и деревья с возрастом подвергаются различным болезням. В особенности это касается старовозрастных деревьев, которые передают свои болезни молодым и неокрепшим саженцам", – добавил Арман Тлепбергенов.

Фото: Zakon.kz

К слову, спиленным деревьям власти уже нашли применение. Те, что пригодны для печного отопления, отправляют малоимущим семьям для заготовки дров. Часть из них в будущем используют для благоустройства территории рощи.

"Конечно, снаружи деревья может и целые, но внутри трухлявые и гнилые, поэтому они непригодны для дальнейшего использования. К примеру, часть из них даже на дрова нельзя пустить, потому что они просто не будут гореть", – сказал он.

Фото: Zakon.kz

Роща Баума – это "легкие" Турксибского района. Жители со всего города приезжают сюда, особенно в летнее время, чтобы прогуляться и отдохнуть. Но сейчас здесь совсем немноголюдно. Лишь изредка можно встретить спортсменов и прогуливающихся людей, которые, скорее всего, просто решили сократить дорогу к дому.





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что о реконструкции рощи Баума в Алматы говорят уже давно. Ранее сообщалось, что в 2023 году проектные работы по благоустройству парковой зоны должны были завершить, а сами строительные работы закончить в середине 2024 года.



Однако 21 сентября аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что сроки благоустройства рощи Баума сдвинули на середину 2024 года.

Фото: Zakon.kz

Как нам рассказал руководитель отдела мониторинга и контроля за особо охраняемыми природными территориями Алматы Арман Тлепбергенов, на благоустройство территории потребуется 2-3 года. В будущем здесь появятся новые зоны для досуга и прогулок, установят комфортные скамейки, детские площадки и проведут долгожданное освещение.