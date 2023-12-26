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Что делают для спасения рощи Баума

Как проходят лесовосстановительные работы в роще Баума Фото: пресс-служба акимата Алматы
О ходе проводимых работ по лесовосстановлению и плановой выборочной санитарной вырубке аварийных деревьев в роще Баума рассказали в ходе пресс-тура специалисты Управления экологии и окружающей среды Алматы и представители экспертного сообщества.

В 2021 году ГРПП "Медеу" были проведены исследовательские работы по оценке современного экологического состояния природных экосистем и разработке рекомендаций по обеспечению их устойчивого развития, где приняли участие четыре научно-исследовательских института - Казахский национальный аграрный исследовательский университет, РГП на ПХВ "Институт зоологии", ТОО "Казэкопроект", РГП на ПХВ "Институт ботаники и фитоинтродукции". Исследования ученых были проведены по таким направлениям, как инвентаризация зеленых насаждений, исследование фауны рощи Баума, исследование почвы, разработка рекомендаций по обеспечению устойчивого развития памятника природы.

Как проходят лесовосстановительные работы в роще Баума

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По итогам исследования был определен видовой состав рощи Баума, выявлены основные вредители и болезни, зафиксировано 6560 экземпляров погибших и аварийных деревьев и 1713 экземпляров угнетенных деревьев. Падение и высыхание деревьев связано с болезнями растений и их предельным возрастом.

Кроме того, в роще Баума учеными были выявлены вредители, такие как карагачевая цикадка (Kyboasca bipunctata), вязовая цикадка (Edwardsiana plebeja orientalis), ильмовый ногохвост (Exaereta ulmi), акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni Bouche.), осиновый скрипун (Saperda populnea), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comstock), восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck). Эти вредители при массовом размножении могут нанести существенный вред и без того ослабленным насаждениям рощи. Из болезней распространены стволовые гнили, мучнистая роса дуба (Microsphaera alphitoides) и ржавчина листьев тополя (Melapsora larici populina).

Как проходят лесовосстановительные работы в роще Баума

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам специалистов, многие деревья в роще Баума являются рассадниками вредителей и болезней, что представляет угрозу молодым насаждениям. Кроме того, такие деревья падают при ветре, при дожде, от собственной тяжести, что также небезопасно для посетителей.

Как проходят лесовосстановительные работы в роще Баума

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В текущем году силами ГРПП "Медеу" с привлечением сотрудников НИИ и экспертов были начаты работы по плановой выборочной санитарной вырубке аварийных, усыхающих, сухостойных, суховершинных, пораженных болезнями деревьев с дальнейшим проведением лесовосстановительных работ. На сегодня в роще Баума снесено 1 663 аварийных дерева, работы по выборочной санитарной рубке планируется провести до 2026 года".Руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев
Как проходят лесовосстановительные работы в роще Баума

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Он отметил, что в текущем году Управлением приобретены современные диагностические аппараты - резистографы и томографы для высокоточного определения санитарного состояния деревьев, которые будут использоваться во время сноса аварийных, пораженных вредителями, болезнями и больных деревьев.

Справочно: "Роща Баума" по своему происхождению является искусственно созданным лесным массивом, передана в коммунальную собственность города (на баланс ГРПП "Медеу") Постановлением акимата города Алматы от 20 декабря 2017 года.

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