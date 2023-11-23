Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Заброшенное здание стадиона "Медик" в Алматы выставлено на продажу?

Здание Фото: Zakon.kz
В ноябре соцсети всколыхнула новость о возможной продаже памятного для алматинцев объекта. Zakon.kz восстанавливал хронологию событий.

В Алматы на улице Шевченко, "прижатое" с двух сторон вполне себе функционирующим футбольным полем и современными магазинами, стоит двухэтажное кирпичное здание. Заброшенное. Несмотря на разрушительный отпечаток времени, постройка все еще радует глаз: величественная лестница с каменными чашами, колонны, "арочные" окна. Единственное – вся эта мучительно угасающая красота сокрыта за баннером.

Здание

Фото: Zakon.kz

К нему мы вернемся позже.

Гости города, вероятно, приняли бы "заброшку" за некогда оставленный зрителем маленький театр – чаши с колоннами так и навевают фантазии о дамах в вечерних туалетах с маленькими биноклями наперевес. Но нет, перед нами – всего лишь "Медик". Народное название произрастает корнями в тот факт, что раньше здесь тренировались студенты разных вузов, в том числе медицинского.

Вот что вспоминают о нем пользователи соцсетей:

  • В 1979-1984 гг., когда мы учились в КазГУ, здесь была наша спортивная кафедра. Футбол, дзюдо точно помню.
  • Папа меня туда возил на коньках кататься.
  • Там был зал, в основном в баскетбол с волейболом студенты играли, но при непогоде давали нам в футбол погонять. Зал был неплохим, запустили в конце 90-х его.
  • Там был спортзал близлежащего стадиона "Медик". В 90-е и начале 00-х работал, тем не менее был в обшарпанном состоянии. Потом там, по-моему, пожар произошел, и его забросили.

До недавнего времени инфоповоды вокруг "Медика" ограничивались тяжкими вздохами алматинцев, еще помнящих его "при жизни". Однако 30 октября текущего года один из пользователей Facebook заметил, что со здания убрали растяжку, приложил фото и задался вопросом, к чему бы это. В комментариях под постом написали: "Сняли тряпки – жди беды, то есть сноса".

В ноябре в соцсетях появилась информация о продаже участка. И действительно, нам удалось найти соответствующее объявление, текст которого преподносит обломки истории как "уникальное предложение", подходящее под строительство БЦ, ТРЦ, медцентра, автомойки, магазина, ресторана и т.д. Цена вопроса – 569 000 000 тенге за кусок земли в 41 сотку и пласт чьих-то детских воспоминаний.

Продажа

Фото: скриншот

К слову, так нутро "уникального предложения" выглядело в 2021 году.

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

А ниже – оно же, но в 2023-м. Из изменений, произошедших за последние пару лет – заколоченные окна. Причем некоторые доски с торчащими гвоздями уже оторвали, что позволяет пробраться внутрь ребенку или взрослому хрупкой комплекции. Рискнем предположить, именно ради манипуляции с окнами в октябре и снимали "нарисованный очаг Папы Карло".

Если "проткнуть его носом", можно подойти поближе и увидеть реальные, а не схематично нарисованные архитектурные изыски. Внутри – тот же мрак, мусор и запустение, что и ранее.

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Заброшка

Фото: Zakon.kz

Мы обратились к городским властям с рядом вопросов:

  1. Правда ли, что называемый в народе "Медиком" стадион на Шевченко сейчас выставлен на продажу?
  2. Кому здание принадлежит в настоящий момент?
  3. Строительство чего планируется на месте данного объекта?
  4. Сколько лет зданию?
  5. Представляет ли оно интерес как исторический памятник?

В акимате Алмалинского района сказали только, что участок и здание находятся в частной собственности:

"Здание, находящееся на участке, не входит в Государственный список памятников истории и культуры Алматы. В этой ситуации, когда участок земли и сооружение на участке находятся в частной собственности, районный акимат может попросить собственника закрыть баннерной сеткой само здание, если сооружение не отвечает требованиям (на основании правил по благоустройству территории города Алматы). Собственник выполняет все предписания. Сейчас баннер закрывает весь фасад сооружения".

Возможную куплю-продажу комментировать не стали, называть владельца – тоже.

Вместе с тем, судя по архивным материалам спортивных изданий, комплект "футбольное поле + постройка" последние годы принадлежал Казахской академии спорта и туризма (КазАСТ). И вроде как в 2014 году КазАСТ даже собирался реставрировать некогда учебные корпуса.

А еще раньше, в 2011-м, акимат южной столицы рассматривал вопрос о передаче многострадального "Медика" в коммунальную собственность, мотивируя идею тем, что академия не сумела достойно нести бремя владения.

На дворе – почти 2024 год, и, вероятно, как для отъема старенького дома в пользу государства, так и для реставрации уже поздновато: он успел "обтрепаться" окончательно. 

Читайте также

Дворец Школьников модернизировали, открыта обсерватория
Считать звезды и создавать роботов: как модернизировали Дворец школьников в Алматы
Победа пауэрлифтера Гулим Курманбаевой, Кандыагаш, паралимпиада, Азиатские игры
Диагноз – не приговор: Гулим Курманбаева о силовых тренировках и победе на соревнованиях
Политические репрессии, депортация корейцев, Кызылорда
Политические репрессии: как депортированный кореец стал Героем Труда в Казахстане
Ирина Мишура
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
судью подозревают в хулиганстве
Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления