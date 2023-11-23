Заброшенное здание стадиона "Медик" в Алматы выставлено на продажу?

В ноябре соцсети всколыхнула новость о возможной продаже памятного для алматинцев объекта. Zakon.kz восстанавливал хронологию событий.

В Алматы на улице Шевченко, "прижатое" с двух сторон вполне себе функционирующим футбольным полем и современными магазинами, стоит двухэтажное кирпичное здание. Заброшенное. Несмотря на разрушительный отпечаток времени, постройка все еще радует глаз: величественная лестница с каменными чашами, колонны, "арочные" окна. Единственное – вся эта мучительно угасающая красота сокрыта за баннером.

Фото: Zakon.kz

К нему мы вернемся позже.

Гости города, вероятно, приняли бы "заброшку" за некогда оставленный зрителем маленький театр – чаши с колоннами так и навевают фантазии о дамах в вечерних туалетах с маленькими биноклями наперевес. Но нет, перед нами – всего лишь "Медик". Народное название произрастает корнями в тот факт, что раньше здесь тренировались студенты разных вузов, в том числе медицинского.

Вот что вспоминают о нем пользователи соцсетей:

В 1979-1984 гг., когда мы учились в КазГУ, здесь была наша спортивная кафедра. Футбол, дзюдо точно помню.

Папа меня туда возил на коньках кататься.

Там был зал, в основном в баскетбол с волейболом студенты играли, но при непогоде давали нам в футбол погонять. Зал был неплохим, запустили в конце 90-х его.

Там был спортзал близлежащего стадиона "Медик". В 90-е и начале 00-х работал, тем не менее был в обшарпанном состоянии. Потом там, по-моему, пожар произошел, и его забросили.

До недавнего времени инфоповоды вокруг "Медика" ограничивались тяжкими вздохами алматинцев, еще помнящих его "при жизни". Однако 30 октября текущего года один из пользователей Facebook заметил, что со здания убрали растяжку, приложил фото и задался вопросом, к чему бы это. В комментариях под постом написали: "Сняли тряпки – жди беды, то есть сноса".

В ноябре в соцсетях появилась информация о продаже участка. И действительно, нам удалось найти соответствующее объявление, текст которого преподносит обломки истории как "уникальное предложение", подходящее под строительство БЦ, ТРЦ, медцентра, автомойки, магазина, ресторана и т.д. Цена вопроса – 569 000 000 тенге за кусок земли в 41 сотку и пласт чьих-то детских воспоминаний.

Фото: скриншот

К слову, так нутро "уникального предложения" выглядело в 2021 году.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А ниже – оно же, но в 2023-м. Из изменений, произошедших за последние пару лет – заколоченные окна. Причем некоторые доски с торчащими гвоздями уже оторвали, что позволяет пробраться внутрь ребенку или взрослому хрупкой комплекции. Рискнем предположить, именно ради манипуляции с окнами в октябре и снимали "нарисованный очаг Папы Карло".

Если "проткнуть его носом", можно подойти поближе и увидеть реальные, а не схематично нарисованные архитектурные изыски. Внутри – тот же мрак, мусор и запустение, что и ранее.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мы обратились к городским властям с рядом вопросов:

Правда ли, что называемый в народе "Медиком" стадион на Шевченко сейчас выставлен на продажу? Кому здание принадлежит в настоящий момент? Строительство чего планируется на месте данного объекта? Сколько лет зданию? Представляет ли оно интерес как исторический памятник?

В акимате Алмалинского района сказали только, что участок и здание находятся в частной собственности:

"Здание, находящееся на участке, не входит в Государственный список памятников истории и культуры Алматы. В этой ситуации, когда участок земли и сооружение на участке находятся в частной собственности, районный акимат может попросить собственника закрыть баннерной сеткой само здание, если сооружение не отвечает требованиям (на основании правил по благоустройству территории города Алматы). Собственник выполняет все предписания. Сейчас баннер закрывает весь фасад сооружения".

Возможную куплю-продажу комментировать не стали, называть владельца – тоже.

Вместе с тем, судя по архивным материалам спортивных изданий, комплект "футбольное поле + постройка" последние годы принадлежал Казахской академии спорта и туризма (КазАСТ). И вроде как в 2014 году КазАСТ даже собирался реставрировать некогда учебные корпуса.

А еще раньше, в 2011-м, акимат южной столицы рассматривал вопрос о передаче многострадального "Медика" в коммунальную собственность, мотивируя идею тем, что академия не сумела достойно нести бремя владения.

На дворе – почти 2024 год, и, вероятно, как для отъема старенького дома в пользу государства, так и для реставрации уже поздновато: он успел "обтрепаться" окончательно.