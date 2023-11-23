Считать звезды и создавать роботов: как модернизировали Дворец школьников в Алматы

Дворец школьников в Алматы уже 40 лет бессменный лидер в системе дополнительного образования детей. После его модернизации ребятам доступны не только творческие и спортивные секции, но и занятия научно-технического направления для развития высокотехнического мастерства, сообщает Zakon.kz.

Дворец школьников города Алматы – один из крупнейших центров дополнительного образования республики, построенный в 1983 году. Тысячи юных алматинцев ежедневно спешат в детские объединения по самым различным направлениям – здесь каждый найдет увлечение по своим интересам.

Как рассказала заместитель директора по учебной работе Дворца школьников Елена Тагильцева, на сегодняшний день в учреждении работают 305 кружков и секций. Их посещение стало возможным благодаря нескольким этапам модернизации, главной целью которой является создание безопасных и комфортных условий для организации учебно-воспитательного и развивающего процессов, увеличение охвата детей дополнительным образованием через развитие материально-технической базы, приобретение инновационного учебно-лабораторного и иного оборудования.

Фото: Дворец Школьников

Дворец школьников сегодня проходит новый этап своего развития. У учащихся Алматы появилась возможность бесплатно заниматься в Центре ракетостроения и аэроцентре, планетарии и лаборатории виртуальной реальности (VR), а также научиться управлять дронами.

Фото: Дворец Школьников

Во Дворце открылись научные лаборатории по физике, химии, биологии и гидропонике. Вместе с тем появились кружки по роботостроению, IT-программированию и другим стартовым площадкам, с которых начинается путь к настоящему техническому мастерству.

Фото: Дворец Школьников

Также запущены новые кружки спортивного, художественного, социально-педагогического направлений.

Фото: Дворец Школьников

Открытие новых кружков стало возможным после двухэтапной модернизации, осуществленной при поддержке акимата Алматы. После расширения деятельности площадь сооружения составила свыше 35 тыс. кв. м. Во Дворце школьников смогут обучаться свыше 15 тыс. детей в неделю по следующим направлениям:

Художественно-эстетическое направление: хореография, вокал, театральное и инструментальное искусство, актерское мастерство. Социально-педагогическое направление: лингвистическое, дебатный клуб, театральная мастерская, развитие речи, клуб старшеклассников "Арай". Спортивно-оздоровительное направление по 17 видам спорта. Декоративно-прикладное направление: изобразительное искусство, народное творчество, прикладное творчество. Научно-техническое направление (IT, VR, AR, 3D прототипирование, аэро, геоинформатика, робототехника, химия, физика, биология, нейротехнология, математика, журналистика). Эколого-биологическое направление (экология растений, экологический практикум, художественное и прикладное творчество в экологии и другое). Туристско-краеведческое (пеший, горный туризм, скалолазание, геология, литературное и географическое краеведение). Классическая детская музыкальная школа. Джазовая детская музыкальная школа. Классическая хореография (балет). Национальные виды спорта ("Қазақ күресі", "Тоғыз құмалақ" и другие).

Фото: Дворец Школьников

Фото: Дворец Школьников

В 2024 году планируется расширение направлений деятельности и внедрение новых образовательных программ в кружках научно-технического направления (IT, AR, 3D прототипирование, геоинформатика, робототехника, нейротехнология). Начнет свою полноценную работу обсерватория, которая, к слову, не функционировала более 20 лет.

Фото: Дворец Школьников

Какая категория детей сможет воспользоваться услугами Дворца школьников на бесплатной основе?

Согласно приказу министра национальной экономики РК от 8 февраля 2018 года № 42 "Об утверждении перечня категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Республики Казахстан", заниматься в бесплатных кружках могут:

дети с особыми образовательными потребностями;

дети из семей, имеющих детей-инвалидов или воспитывающих их;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети из многодетных семей;

дети из неполных семей;

дети из семей, получающих специальную социальную помощь.

К слову, в 2023 году обучались бесплатно 6736 детей из социальных категорий.

Фото: Дворец Школьников

При этом, если какой-то кружок или секция интересны ребенку, но он не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, Дворец школьников не откажет в занятиях: в организации существуют занятия на платной основе. Их стоимость регламентируется приложением № 3 к постановлению акимата Алматы от 22 декабря 2016 года № 4/606 "Об установлении цен на услуги, оказываемые коммунальными государственными казенными предприятиями Управления образования города Алматы".

"Все детские объединения оказывают образовательные услуги как на бесплатной, так и на платной основе в зависимости от желаний детей и родителей", – уточнила замдиректора по учебной работе Дворца школьников Елена Тагильцева.

По словам специалиста, практически все направления пользуются большим спросом, но наибольший охват отмечается, как правило, в спортивном и творческом направлении, туризме и краеведении. Все большее количество детей привлекают наши новые научно-технические лаборатории с инновационным оборудованием и интересными программами по ранней профилизации детей.

Фото: Дворец Школьников

Во Дворце школьников в 2022-2023 учебном году 440 детей вошли в число победителей, призеров, дипломантов и лауреатов конкурсов и соревнований. 138 из них стали победителями, призерами и лауреатами на международном уровне, 62 школьника – на республиканском, а 241 – на городском.

И этот учебный год начался с достижений: обладателем Гран-при Международного конкурса "Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)" стала Шолпан Аманкелдi; обладателями Гран-при Республиканского многожанрового фестиваля-конкурса искусств "IQ STAR 2023" стали воспитанники учреждения Нуржан Альфия, Рахат Жемчужаржан, Майдан Аймауыт. Юные дебатеры стали победителями и призерами Республиканского дебатного турнира "Ұлы Жібек жолындағы ділмарлар". Сразу 8 воспитанников музыкальной школы Дворца школьников по классу "вокал", "саксофон", "домбра" и "фортепиано" стали победителями Республиканского конкурса исполнителей, посвященного 205-летию Құрманғазы Сағырбайұлы.

Фото: Дворец Школьников

Примером для таких воспитанников становятся педагоги Дворца школьников. Так, на Чемпионате Азии по тогыз-кумалак, который проходил с 4 по 12 сентября в Монголии, наставник детского объединения "Тогыз-кумалак" Рахат Айтбаев стал чемпионом Азии, а педагог музыкальной школы Лилия Хан награждена Дипломом лауреата 1 степени за методическую работу "Параллели между классическим и джазовым сольфеджио".

Впереди у детей увлекательный и насыщенный различными событиями год, который непременно будет наполнен радостью новых побед и открытий.