Сдача крови – эликсир молодости: как казахстанцы становятся донорами

Быть донором – призвание или предназначение? Zakon.kz поговорил с людьми, которые самоотверженно возложили на себя столь ответственную миссию. Мы также узнали, какие существуют требования в Казахстане к тому, чтобы ваша кровь смогла спасти несколько других жизней.

Вопрос обеспечения больниц донорской кровью в Казахстане нельзя назвать острым, но определенные проблемы, конечно, существуют.

Как рассказали в Научно-производственном центре трансфузиологии (НПЦТ) Министерства здравоохранения РК, базовая проблема службы крови в любой стране заключается в соблюдении баланса между необходимостью иметь под рукой нужную кровь для оказания неотложной помощи. Важно соблюсти в этой ситуации минимизацию потерь заготовленной крови в связи с ее короткими сроками хранения.

Роль донорской крови в лечении пациентов – замещение недостающих элементов: эритроцитов, тромбоцитов, плазменных факторов свертывания. При этом переливание проводится до достижения уровня, не имеющего критическое значение для жизни больного.

Донорская кровь

Сроки годности компонентов крови различны. Тромбоциты хранятся 5-7 дней, эритроциты – 42 дня, плазма крови может храниться до трех лет, но исключительно в замороженном виде.

Стоит учитывать, что донорская кровь применяется по принципу групповой принадлежности. То есть, простыми славами, в Центре крови всегда должно быть достаточно эритроцитов, тромбоцитов, плазмы восьми групп крови, и все эти запасы должны быть использованы вовремя. Также определенные запасы должна иметь каждая больница, оказывающая стационарную медицинскую помощь.

Фото: НПЦТ

По словам врача-терапевта, трансфузиолога, заведующей отделом комплектования донорских кадров Научно-производственного центра трансфузиологии Айгерим Сагамбаевой, ежегодно в республике получает медицинскую помощь порядка 3 млн человек. Из них свыше миллиона пациентов на так называемых "острых" койках (хирургического, травматологического, акушерского профиля). Около 100-120 тыс. человек в масштабах страны ежегодно получают переливание донорской крови, проводится более 380 тыс. переливаний в год или свыше тысячи переливаний в день.



Поэтому ежегодно в стране донорами становятся около 220 тыс. человек. Только в столице сдают кровь 40 тыс. человек в год.

"Но не каждый пришедший в Центр крови потенциальный донор может стать таковым. Существует достаточно много ограничений по здоровью. Как правило, около 20% людей имеют различные противопоказания, поэтому, чтобы ежедневно 120 человек сдали кровь, нам необходимо чтобы Центр крови в Астане ежедневно посещали 150 человек". Айгерим Сагамбаева

Но, несмотря на то, что в своем окружении не так часто встретишь регулярных доноров, ежедневно в НПЦТ обращается достаточно желающих, чтобы обеспечить с лихвой потребности пациентов.

Компоненты и их востребованность

Фото: НПЦТ

"Наиболее востребованная в последнее время кровь группы А (или вторая группа). Так часто случается, что все клиники одновременно начинают запрашивать определенную группу. Могу сказать, что в этом году чаще всего просят вторую группу. В целом распределение групп крови примерно следующее – О, А и В – по 30% в среднем, АВ – 10%", – поделилась специалист.

Врач добавила, что есть понятие "универсальная группа для эритроцитов" и "универсальная для плазмы". Это обусловлено наличием или отсутствием антиэритроцитарных антигенов или антител в крови донора. Так, например, эритроциты группы 0 (или первой группы) являются универсальными для всех других групп, на них не содержится никаких антигенов. Именно поэтому они тоже очень и очень востребованы. В плазме группы АВ (или четвертой группы) не содержится антиэритроцитарных антител, поэтому такую плазму можно применять для пациентов с любой группой крови.



Для поддержания запасов крови на необходимом уровне проводится постоянная работа по привлечению доноров.

"Конечно, это максимальное использование возможностей средств массовой информации, статьи, интервью и сюжеты, радиообъявления, социальные сети, визуальная реклама на городских объектах. Очень много мы проводим обзвонов тех людей, которые уже были донорами когда-либо и чьи контакты мы сохраняем в базе данных. В день обзваниваем до 2 тысяч жителей столицы, приходит из этого числа 5-10%. Большинство людей отвечают, что заняты или не могут по другой причине. Но мы очень благодарны всем, кто принимает участие как в чествовании доноров, так и в развитии донорства на постоянной основе." Айгерим Сагамбаева

Люди узнают о донорстве благодаря билбордам на улицах города, из официальной информации от Центров крови, размещенной на рекламных вывесках на остановочных павильонах или в жилых комплексах. Уведомляют об этом в ЦОНах, городских автобусах и лифтах.

Фото: НПЦТ

Регулярный донор Научно-производственного центра трансфузиологии Виктор Тен рассказал о своей истории донорства и почему он регулярно сдает кровь.



"Первый раз я пришел на донацию в 1999-2000 году. Тогда я учился на военной кафедре в Политехническом университете. Мы сдавали кровь, когда приезжала Служба крови. Я понял, что мне это по силам, тем более это кому-то необходимо, и уже тогда принял серьезное решение о донорстве. У меня 4 группа крови, положительная. Это не самая распространенная группа и жизненно необходима для многих людей. Теперь я регулярно сдаю свою кровь в Центре крови в Астане, и счастлив, если это помогает людям. Но такой информации нам не дают". Виктор Тен





Фото: из архива автора

Как отмечает Виктор, у каждого донора есть своя история.



"Донорство – это волшебство, магия. Совершенно случайно узнаю, что многие мои знакомые тоже сдают кровь, так необходимую людям. Ощущение, что нас друг к другу что-то притягивает (смеется). Донор – человек, который помогает людям жить. Возможность помочь человеку, которому твоя кровь так сейчас необходима, – чувство, которое окрыляет. Когда человек сдает кровь для кого-то в качестве донора, к нему приходит понимание, что все люди – родные. Все мы, живущие на Земле, – братья или дальние родственники", – добавил он.

Фото: из архива автора

Виктор поделился впечатлениями о процедуре донации, которую некоторые люди опасаются по тем или иным причинам.



"После сдачи крови доноры себя чувствуют по-разному: кому-то плохо, а кто-то переносит эту процедуру хорошо. Но уверенность в том, что твоя кровь кому-то спасет жизнь, придает сил, окрыляет. Я считаю, что если развит Центр сдачи крови в стране, то и страна развита. Рад, что у нас все поставлено на высоком уровне: сервис, обслуживание. Все происходит на позитивных эмоциях". Регулярный донор НПЦТ

Кроме того, он дал совет для начинающих доноров, которые не совсем понимают, когда первый раз приходят в Центр сдачи крови.

"Во время донации не закрывать глаза, чтобы не уснуть, хотя этого медработники не допустят. Казалось бы, в таком комфортном положении – полулежа – хотелось бы расслабиться и прикрыть глаза. Но делать этого нельзя. Когда донор засыпает, для медперсонала эта ситуация становится внештатной. Сигнал к тому, что человека срочно нужно привести в чувство, – мало ли что с ним", – заключил мужчина.

Примечательно, но регулярный донор ведущей организации в службе крови Казахстана Виктор Тен посвятил песню донорству. Сочинил он ее совместно с профессиональными музыкантами.





Мы побеседовали с донором из Алматы. Нуртуган Акмурзаев также активно принимает участие в помощи людям, которые остро нуждаются в компонентах крови. За верность донорству крови и ее компонентов его называют "донором с золотым сердцем". Он совершил 93 донации: крови – 23, плазмы и тромбоцитов – 70. За последний год осуществил 10 донаций тромбоцитов крови.



"Я стал донором в 2007 году, когда учился в университете. Увидел новость, что нужны люди, готовые сдать кровь. Пришел в Республиканский центр крови на Утепова. Меня впечатлило, насколько каждый сотрудник профессионально выполняет свою задачу. Как четко все скоординировано: что делать, куда идти. Понравилось, как везде чисто. В общем – это место, куда можно приходить, не опасаясь за свое здоровье", – делится воспоминаниями Нуртуган.

Фото: pexels

Он отметил, что когда первый раз сдал кровь и узнал, что кому-то помог, понял, что донор – призвание спасать жизни. Особенно, если в помощи нуждается ребенок.



"Обычно бывает такое, что для какого-то ребенка делают подбор крови от трех или четырех доноров. Проводят анализ на бо́льшую совместимость. Но у меня не было такого, что моя кровь не подошла реципиенту. Процедура непростая – утром приходишь, сдаешь анализы, результаты которых будут готовы через 3-4 часа. Все это время кушать нельзя, так как ждешь заветной фразы: "Придите на сдачу крови – ваша кровь совместима!". Нуртуган Акмурзаев

С тех пор алматинский донор на регулярной основе сдает кровь, плазму или тромбоциты.



Также Нуртуган заметил, что после этой процедуры появляется активность. Организм чувствует себя лучше – меньше болеешь, так как укрепляется иммунитет, интенсивнее выводятся из организма вредные вещества.

"То есть сдача крови разгружает организм и получается, что помогаешь и обществу, и себе. Можно так сказать: "Сдача крови – это эликсир молодости!". Поэтому не бойтесь быть донором и не упускайте шанс помочь кому-то". Нуртуган Акмурзаев





Фото: НПЦТ

Какие критерии предъявляются к донору и как гарантируется его безопасность в Казахстане?

Человек, который решил стать донором, желает знать, какие требования предъявляются для кроводачи и кому нельзя сдавать кровь.



"Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, при весе больше 50 кг. В ночь перед донацией нужно отдохнуть. Не следует физически напрягаться накануне. К примеру, не стоит приходить после рабочей смены. Также перед донацией следует максимально воздержаться от жирного, копченого, слишком соленого, всего того, что может привести к функциональному сбою в работе печени. В таком случае может случиться так, что плазма крови будет иметь неестественный окрас – непрозрачный белый или зеленоватый, вызванный повышенным содержанием жиров. Это абсолютно физиологическое состояние, но оно не позволит провести тестирование донорской крови, и такая плазма не рекомендована для переливания. Разумеется, нужно не менее двух дней воздерживаться от алкоголя. В течение нескольких часов до и после донации не следует курить, потому что происходит спазм сосудов и очень велика вероятность обморока". Айгерим Сагамбаева

При правильной подготовке – соблюдении общей диеты, режима дня – и при отсутствии противопоказаний к донорству (как временных, так и абсолютных) риски сводятся к минимуму и ограничиваются возможным головокружением и незначительной слабостью организма в день донации, что является нормой.

Существуют определенные медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов: различные заболевания, перенесенные в недавнем прошлом операции, поездки в некоторые точки мира. Все это может послужить временным или постоянным отводом от донорства.

К наиболее распространенным абсолютным противопоказаниям (отвод от донорства навсегда) относится наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, бруцеллез и другие инфекции. Также донорами не могут быть больные, имеющие злокачественные новообразования, страдающие психическим расстройством, болезнями крови, к донации не допускаются граждане, имеющие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и другие. Перечень заболеваний довольно большой.

Фото: НПЦТ

А к самым распространенным временным противопоказания, имеющим различные сроки в зависимости от причины, относят:



удаление зуба (10 дней);

нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (6 месяцев);

ангина, грипп, ОРВИ (месяц с момента выздоровления);

прививки.

Граждане, пребывавшие в заграничных поездках длительностью более двух месяцев, могут быть допущены к донорству только по истечении шести месяцев после возращения. Основанием для отвода сроком до трех лет может послужить факт пребывания в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка).

"Эти вещи объясняет врач на приеме, заранее предусмотреть это, то есть найти у себя причины для отвода от донорства, сложно", – заключила специалист.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. Резолюцией было установлено точное число – 14 июня, когда ежегодно следует проводить Всемирный день донора крови. Эта дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Всемирный день донора крови – особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Вместе с тем это событие призвано повышать осведомленность о необходимости безопасной крови и ее продуктов для всех людей. В эту дату, конечно же, выражают огромную благодарность донорам всего мира, добровольно и безвозмездно предоставляющим кровь для спасения человеческих жизней.