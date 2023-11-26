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Законодательство РК

Сожительство, зарегистрированный и гражданский брак: в чем разница?

предложение руки и сердца Фото: freepik
Многие незарегистрированные пары считают, что они находятся в гражданском браке, однако в правовом поле это ни что иное как сожительство. Разбираемся в истории вопроса и правовых последствиях для "нелегальных" супругов.

В казахстанском законодательстве нет понятия "гражданский брак". Согласно кодексу "О браке (супружестве) и семье", незарегистрированный союз не считается действительным, а такая форма проживания определяется как сожительство. При этом форма проживания, при которой у людей совместный быт и дети, но нет регистрации, называется фактическим браком.

Несмотря на то, что юристы незарегистрированный брак называют "фактическими брачными отношениями", перед законом такие люди друг другу чужие, ведь в случае необходимости они не смогут документально подтвердить свои отношения в суде.

Путаница в определениях

Понятие "гражданский брак" берет свои истоки из XIX века. В Российской империи так называли светский брак без венчания, а сама форма отношений была противопоставлением церковному браку, единственному официальному в те времена.

С появлением Советского Союза понятия поменялись местами. Так, с 18 декабря 1917 года обязательным был уже гражданский брак, оформленный только документально, а вот церковный юридической силы больше не имел.

В современном Казахстане религиозный брак заключается по желанию, большинство обходится оформлением в РАГС (регистрация актов гражданского состояния).

По итогу, совместное проживание без регистрации отношений является сожительством, оформленные отношения по законам светского государства – гражданским браком. Брак же включает в себя помимо регистрации в РАГСе и религиозный брак.

К религиозным бракам относится никах в исламе. Как и в светских браках, в религиозных есть несколько требований – согласие невесты и жениха, наличие свидетелей, отсутствие запрета на заключение брака. Стоит отметить, что обе конфессии негативно относятся к свободным отношениям.

Обряд бракосочетания в исламе называет никах и венчание в христианстве – это основополагающее условие союза мужчины и женщины. По законам шариата брак между близкими родственниками под запретом, оба брачующихся должны быть одной веры, обязательным является и дар невесте. Во время никаха она может попросить любой подарок, который ей должен предоставить жених.

По церковным традициям брак – это венчание. Во время таинства призывается Святая Троица, а муж и жена подтверждают свой союз перед Богом, становясь частью Церкви и получая ее духовную защиту. Согласно канонам, в православной семье жена подчиняется мужу, а муж – Богу.

Что важно знать

В Казахстане считается законным лишь тот брак, который был заключен в государственных органах. Брак, заключенный по религиозным канонам, законом не признается. Можно сказать, что делается это для души и повышения духовности, укрепления связи между супругами. Кстати, в большинстве мечетей и церквей перед церемонией требуют свидетельство о заключении брака из РАГСа.

Если брак не зарегистрирован, то нажитое совместно имущество не является общим, так как сожительство не имеет под собой юридической основы. Квартира, машина и любое другое имущество, приобретенное на средства двоих, по закону принадлежит лишь тому, на кого оно оформлено. Человек может распоряжаться им в полной мере, в том числе и продавать, не спрашивая другого. В случае, если сожитель умер, его партнер также не имеет права на наследство, так как наследниками в первую очередь являются супруги, родители и дети.

В случае рождения ребенка в незарегистрированных отношениях есть два варианта доказать отцовство. Первый – изначально вписать родителя в свидетельство о рождении в графу "Отец", второй – судебно-генетическая экспертиза на отцовство. Вопрос опеки в случае расставания также решается в суде с привлечением органов опеки и попечительства. В случае, если мать планирует подавать на алименты бывшему сожителю, то он должен быть указан отцом в свидетельстве о рождении, в других ситуациях все решается через суд, где бывший сожитель может оспорить свое отцовство.

Одно из самых главных заблуждений сожительства – разрешение на решение экстренных вопросов, связанных со здоровьем при госпитализации или экстренной операции. Сотрудники больницы имеют право отказать в посещении пациента сожителю, а решением необходимых вопросов уполномочены заниматься родственники.

Форма отношений и их регистрация в каждой паре – индивидуальны, однако в случае проживания без регистрации отношений необходимо учитывать все риски и тонкости законодательства.

Автор: Николай Иващенко

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