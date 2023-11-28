Казахская народная сказка "Мақта қыз бен мысық" стала основой для творчества детей из Актобе

В Актобе шестой год подряд функционирует творческая студия "Art Stars" для детей, которые увлекаются рисованием. Занимаются в нем дети на профессиональной основе, а преподают педагоги с профильным образованием, передает корреспондент Zakon.kz.

В творческой мастерской темы для рисования выбирают самые разнообразные. Это и пейзажи, и натюрморты. Рисуют дети и на свежем воздухе, если позволяет погода. В этот раз темой для рисования стала казахская народная сказка о девочке Макта и ее кошке, которая повествует о взаимопомощи.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Дети после того, как послушали сказку, самостоятельно выбирали, что именно они нарисуют. Перед ними была поставлена задача, какой эпизод им понравился, тот и изобразить. Некоторые дети выбрали момент, где кошка пролила кислое молоко, другим запомнился разговор кошки с курицей, где она просит дать ее яйцо.

В общем, полет фантазии каждого юного художника никто не сдерживал, ведь очень важно, чтобы ребенок мысленно в голове мог нарисовать будущий набросок рисунка, считает преподаватель студии Айгерим Амантай.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Занятия в студии дают детям возможность расширить их кругозор, узнать, как можно выразить свои мысли, как верно сделать цветокоррекцию, у них развивается творческое мышление, воображение. Они начинают узнавать формы, как эти формы рисовать, как преподносить, как все это изобразить. Плюс к этому у них развивается воображение, они начинают открываться миру, открываться родителям. Рисунок это как арт-терапия. Ребенок все, что у него на душе, передает через рисунок. Чем больше он рисует, тем больше у него появляется интерес к жизни". Айгерим Амантай

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

По словам педагога студии, многие дети, когда впервые переступают порог творческой мастерской, бывают неусидчивыми, много отвлекаются, но позже, когда у них развивается интерес к рисованию, то все внимание у них фокусируется на рисунке.

Таким образом, ребенок приобретает важное качество – умение сосредоточиться на поставленной цели. Параллельно идет раскрытие внутреннего потенциала детей. Кстати, творческую студию могут посещать ребята в возрасте от 4 до 17 лет.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Что касается темы урока "По мотивам казахского фольклора", то, по словам учителя рисования, она всегда вызывает огромный интерес у детей. В этот раз дети тоже с большим увлечением начали рисовать по тематике.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Когда им рассказываешь про эти сказки, у них воображение начинает играть, и они начинают думать, значит, кто-то это нарисовал, и я смогу. И когда учитель показывает, что это все возможно сделать, они начинают верить в себя, в свои способности. Появляется усердие", - говорит педагог.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Много детей, которые получили базу в творческой студии, в дальнейшем обучаются по профессии учителя рисования, дизайнера одежды, интерьера, могут заниматься рукоделием. Могут стать ювелирами, художниками-постановщиками в театре, например, художниками по костюмам, аниматорами, мультипликаторами.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Сейчас развивается новое направление digital art. Компьютерное, а также цифровое искусство, которое основывается на использовании информационных технологий, в результате которых можно получить художественные произведения в цифровой форме, потому что мы даем основу, базу. Наши дети участвуют во многих международных конкурсах, ЮНЕСКО в том числе. Занимают призовые места, что нас очень радует и дает стимул развиваться дальше", - делится мыслями Айгерим Амантай.

О пользе и положительном влиянии рисования на детей рассказывает и бабушка 9-летней Адели Надежда Баклашкина. Ее внучка посещает творческую студию всего 2 месяца, но уже делает успехи.

"Ей нравится. Они красиво рисуют. Мы очень гордимся этим, вешаем ее рисунки по всему дому. Стала усидчивой, внимательной, стала разбираться в цветах, какой подходит, какой нет. Такие кружки необходимы и нужны нашему городу. Ходим бесплатно, это очень большая поддержка для родителей", - рассказывает жительница Актобе.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

За счет финансирования со стороны государства на бесплатной основе, по гранту, кружок посещают 140 детей. В Актобе работают два филиала студии, в планах открыть еще один, так как такие студии творчества востребованы среди детей.