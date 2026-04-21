#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

17 тысяч казахстанских детей обучаются на дому

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 14:02 Фото: unsplash
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 21 апреля 2026 года на заседании правительства рассказала о казахстанских детях, которые получают образование на дому, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что по поручению главы государства была разработана единая Концепция "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы.

"В рамках концепции предусмотрено сокращение доли детей, обучающихся на дому. В настоящее время 17 тысяч детей получают образование на дому, из них 83% – дети с инвалидностью. В 2025 году на дому обучались 19 тысяч детей", – сказала Сулейменова.

Отмечается, что среди обучающихся на дому преобладают дети с интеллектуальными нарушениями – их 40% от общего числа, с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 23%, а с задержкой психического развития – 14%.

"Для обеспечения качественного образования этих детей в школах введены должности педагогов-ассистентов и индивидуальных помощников. Благодаря поддержке этих специалистов число детей, обучающихся на дому, снизилось на 11%, то есть почти 2 тысячи детей получили возможность посещать школу. В дальнейшем работа по снижению доли обучения на дому будет продолжена за счет формирования безбарьерной среды и усиления поддержки со стороны специалистов", – добавила министр.

Ранее Сулейменова озвучила статистические данные по детям с особыми образовательными потребностями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: