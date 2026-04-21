17 тысяч казахстанских детей обучаются на дому

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 21 апреля 2026 года на заседании правительства рассказала о казахстанских детях, которые получают образование на дому, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что по поручению главы государства была разработана единая Концепция "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы.

"В рамках концепции предусмотрено сокращение доли детей, обучающихся на дому. В настоящее время 17 тысяч детей получают образование на дому, из них 83% – дети с инвалидностью. В 2025 году на дому обучались 19 тысяч детей", – сказала Сулейменова.

Отмечается, что среди обучающихся на дому преобладают дети с интеллектуальными нарушениями – их 40% от общего числа, с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 23%, а с задержкой психического развития – 14%.

"Для обеспечения качественного образования этих детей в школах введены должности педагогов-ассистентов и индивидуальных помощников. Благодаря поддержке этих специалистов число детей, обучающихся на дому, снизилось на 11%, то есть почти 2 тысячи детей получили возможность посещать школу. В дальнейшем работа по снижению доли обучения на дому будет продолжена за счет формирования безбарьерной среды и усиления поддержки со стороны специалистов", – добавила министр.

