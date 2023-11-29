В Актау впервые прошел детский фестиваль адаптивного спорта

Более 40 детей с ограниченными возможностями состязались в Актау по 4 видам спорта: бочча, голбол, настольный теннис и мини-футбол. "Фестиваль радости" - так назвали его организаторы – собрал спортсменов со всей Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Идею проведения такого фестиваля воплотила актауская федерация футбола.

"Я сам всю жизнь занимаюсь футболом и общаюсь в футбольном сообществе. У нас есть коллеги-футболисты, у которых дети являются особенными. Поэтому мы обсудили и решили организовать такой фестиваль под девизом "Пусть счастливы будут дети!". Обратились к Союзу родителей особенных детей Казахстана, в клуб инвалидного спорта, и они нас поддержали. Мы хотели показать, что такие дети среди нас есть, что им нужна наша помощь и поддержка. Плюс, используя наши ресурсы, планируем по возможности помогать таким детям. Сегодня, к примеру, одной спортсменке с диагнозом ДЦП мы вручим новую удобную инвалидную коляску", - сказал Еркебулан Сейтбатал, президент актауской федерации футбола.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сорок четыре юных участника фестиваля соревнуются в четырех видах спорта. Один из них – бочча. Это олимпийский вид спорта, здесь в основном участвуют спортсмены с двигательными и ментальными нарушениями. Один из участников – 21-летний Нариман Кабуладзе.

"У сына диагноз – аутизм. Он занимается бочча, а также участвует во всех проводимых марафонах. Недавно мы приехали из Алматы, где проходил ежегодный самый крупный в Средней Азии марафон, который собрал более 15 тысяч участников из 50 стран. В этом году разрешили собрать команду из детей с ментальными нарушениями, в ней было 5 человек, в том числе и Нариман. Дистанция была 42 километра. Но некоторым участникам дали дистанцию 10 километров, все родители бежали вместе с детьми. Обычно такую дистанцию мы пробегаем за 70 минут, но нам попался довольно сложный участок в гору, и его мы пробежали за то же время. Я считаю, что это отличное достижение", - говорит отец особенного ребенка Джони Кабуладзе.

Он отмечает – в Мангистау не так много спортивных секций, где бы принимали детей с ментальными нарушениями. Да и тренеров, которые смогли бы заниматься с такими детьми, немного. Поэтому родители выходят из положения самостоятельно. К примеру, сам Джони организовал "Папины занятия", на которые дети приходят исключительно с папами и занимаются различными видами спорта.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Еще одна участница соревнований – 15-летняя Арина Андрюшина. В следующем месяце девушка поедет на республиканские соревнования по бочча, хотя занимается им всего три месяца.

"У Арины диагноз - ДЦП. Но я заметила, что после занятий этим видом спорта у дочери руки стали работать лучше. Кроме того, занятия – это отличная социализация. По выходным мы ходим на занятия по настольному теннису, также она занимается плаванием, шахматами, рисованием и английским", - говорит Зарина Андрюшина, мама Арины.

В спортивных состязаниях участвуют 44 ребенка и 13 тренеров. Спортсмены съехались со всех городов и районов области. Кроме бочча, они состязаются также в настольном теннисе, в мини-футболе, и голболе.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"В голбол играют люди с нарушениями зрения. В команде по три игрока, а мяч, который они должны забить в большие ворота, специальный – с колокольчиком. Это олимпийский вид спорта, и наши дети показывают в нем отличные результаты", - отмечает Мурат Бисенбаев, директор мангистауского клуба для людей с инвалидностью.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Соорганизатор фестиваля – руководитель филиала Союза родителей особенных детей Казахстана Карлыгаш Альмухамбетова подчеркивает, что это дети не с ограниченными возможностями, а, наоборот, с безграничными, так как многие из них раскрывают свои таланты не только в спорте, но и в творчестве. Только нужно их немного поддержать. В этом как раз и помогают такие фестивали.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Родители детей, которым мы предложили участвовать в фестивале, восприняли эту идею на ура. Я уверена, что такие мероприятия, если их будет больше, помогут в создании инклюзивного общества", - добавила Карлыгаш Альмухамбетова.

Фестиваль адаптивного спорта в Актау планируют сделать традиционным, и возможно будут приглашать участников из других регионов республики.