Париж-2024: Казахстан 28 июля поборется за медали в двух видах спорта

28 июля, в воскресенье, на ОИ выступят 14 спортсменов в восьми видах спорта: бадминтон, академическая гребля, пулевая стрельба, дзюдо, фехтование, теннис, настольный теннис, бокс. Казахстан будет участвовать в разыгрывании двух комплектов медалей по двум видам спорта, передает Zakon.kz.

В Минтуризма и спорта уточнили, что медали будут разыграны в дзюдо: Г. Кыргызбаев – 66 кг, фехтовании, дисциплине шпага одиночное: В. Шарлаимов, Р. Курбанов, Э. Алимжанов.

В остальных 6 видах спорта пройдет квалификационный период.

Дзюдо

Г. Кыргызбаев попадает в группу "С". В первой схватке, в 1/16 финала, выступает против Давида Гарсия Торне (Испания, серебряный призер Европы 2023), шесть раз встречались, трижды одержал победу Гусман.

Фехтование

В. Шарлаимов в 1/32 финала выходит против Х. Саннер (ЮАР), Р. Курбанов в 1/16 финала выходит против Х. Элкорд (Марокко) и Э. Алимжанов выходит против Л. Мидлтон (Франция).

Бадминтон

Д. Панарин встречается с К. Нишимото (Япония) в группе “D”, К. Нишимото является бронзовым призером Азиатских игр 2023.

Пулевая стрельба

А. Алтухова и А. Ле выступают в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (женщины).

И. Сатпаев выступает в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (мужчины).

Академическая гребля

В. Яковлев в квалификации 27 июля занял 5 место, таким образом он выступает в утешительном третьем заезде, где должен занять 1-2 место, что позволит участвовать далее в полуфинале и финале.

Бокс

Впервые выходят 3 спортсмена: первым в 1/8 финала выходит А. Оралбай против О. Олаоре (Нигерия). Далее в 1/16 финала А. Шымбергенов против З. Еашаш (Иордания), Асланбек выигрывал противника дважды. Третьим в 1/16 финала выступает Н. Кызайбай против Г. Соррентино (Италия) - серебряная призерка ЧЕ-2022, бронзовая призерка ЕИ-2023.

Теннис

А. Шевченко выходит против Я. Менсик (Чехия) – сопернику 18 лет, 81 ракетка мира.

Ранее дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. И "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.