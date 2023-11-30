Наши за рубежом: казахстанки о жизни в Грузии

Грузия – это гостеприимный край, где самая вкусная кавказская кухня и вино, уютные дворики и рынки, древние крепости и монастыри, богатые история и культура. Три наши соотечественницы поделились своими впечатлениями об этой стране и рассказали Zakon.kz, каково жить в Джорджии.

История первая

Алматинка Салтанат Мухтарова, решив начать жизнь с чистого листа, в 2014 году переехала из Алматы в Тбилиси вместе с двумя детьми. Ей 43 года.

Салтанат уже 23 года занимается проведением различных мероприятий (туры в разные страны, стажировки, обучающие программы, юбилеи, свадьбы и т.д.). Поэтому по приезду в Тбилиси она сразу открыла агентство по организации ивентов и туров.

Фото из личного архива

"В туризм я тоже пришла не просто так, а после окончания географического факультета МГУ. Прожила и проработала в Москве восемь лет, потом вернулась в Казахстан на небольшой срок, работала в сфере телекоммуникаций, теперь девять лет живу и работаю в Грузии. В начале этого года я уехала в Дубай и прожила там шесть месяцев", – рассказывает Салтанат Мухтарова.

Когда началась пандемия, она осталась без дохода, ведь все было закрыто, самолеты не летали. До пандемии она занималась организацией фэшн-туров для тех, кому интересна мода, дизайн, стиль. Это были туры с посещением недели моды в Грузии, где она показывала туристам модную индустрию изнутри.

Это стало для Салтанат толчком, и она начала шить одежду под своим именем Salta Zakir, что и позволило ей продержаться на плаву, так как на тот момент другого дохода у нее просто не было.

В Грузии у нее бессрочный вид на жительство. По законам, если человек беспрерывно живет на территории этой страны шесть лет, то он может получить такой ВНЖ. В Грузии любой иностранец может купить недвижимость. Там даже не нужна регистрация, любой иностранец может проживать тут год, через год сделать выезд/въезд и жить дальше. В том числе из-за удобства этой схемы здесь большой наплыв иностранцев. Салтанат часто посещает родину, как минимум два раза в год.

"Естественно, я скучаю по своей культуре и при первой возможности всегда стараюсь посетить родину. Своим городом я считаю Алматы, я обожаю этот город", – рассказывает она.

По словам казахстанки, за все время проживания в Тбилиси она не чувствовала негативного отношения к себе.

"Я чувствую себя здесь родной, и мне комфортно, потому что грузины – очень гостеприимный народ, очень открытые, добродушные, менталитет наш очень схожий. Близкое мое окружение тоже грузины", – подчеркивает женщина.

Как говорит наша соотечественница, из-за схожести с местным населением ее адаптация прошла легко.

По ее словам, в целом языкового барьера нет. Так как это постсоветское пространство, представители старшего поколения, те, кому за 30, владеют русским, а молодежь говорит по-английски.

"Естественно, это же уважение, дань культуре страны, которая тебя приютила и сейчас считается твоим домом, поэтому язык желательно знать хотя бы на бытовом уровне. Это не требование властей, это личная ответственность и желание каждого приезжего. Я говорю на грузинском не так хорошо, как хотелось бы, но все понимаю, читаю и пишу. Я занималась с репетитором, также выучить язык помогает общение с моими друзьями, коллегами и соседями", – делится Салтанат.

Открыть компанию здесь девять лет назад было просто, а сейчас стало сложнее из-за большого наплыва иностранцев.

Будучи иностранкой, наша героиня зарегистрировала фирму за 20 минут. В Грузии есть учреждение под названием Дом юстиции, это почти как наши ЦОНы.

"Мне нравится, как тут устроена банковская система, все быстро, без очередей. Это позволяет очень комфортно и легко вести бизнес в Грузии", – говорит она.

История вторая

55-летняя Айгуль Койшиманова всю жизнь прожила и проработала в Алматы в одном из банков и немного поработала в Астане. Первый раз в Грузию Айгуль приехала в 2009 году, в 2010 году у нее здесь родился второй ребенок.

Спустя время Айгуль вернулась в Алматы, позже открыла бизнес в столице, жила на две страны. Первым городом в Грузии алматинка выбрала Батуми. Так как дети часто болели, врачи рекомендовали им морской климат. Сейчас Айгуль сама воспитывает троих детей: старшей дочери – 33 года, средней – 16 лет и сыну – 13 лет.

Фото из личного архива

Пожив какое-то время в Батуми, в 2016 году семья перебралась в Тбилиси окончательно. Дети нашей героини поначалу учились в русской школе, а с прошлого года посещают школу с грузинским языком обучения. Как отмечает Айгуль, ей это очень нравится, потому что они подтянули английский и лучше стали знать грузинский.

"До пандемии в Грузии было дешевле жить. Я сдавала квартиру в Алматы, могла снимать в центре Тбилиси, оставалось на репетиторов и тренировки, плавание. Сейчас цены сильно выросли, стало дороже, чем в Казахстане. Поэтому мы продали жилье в Алматы и купили квартиру в Тбилиси", – рассказывает женщина.

Фото из личного архива

В Грузии есть бесплатные языковые курсы для иностранцев, где можно изучать не только грузинский, но и другие языки.

"Конечно, грузинский здесь очень нужен, чтобы влиться в эту среду, чтобы понимать этот народ, потому что тут абсолютно все на грузинском, вся документация. Если вы не знаете грузинский, то нужно знать хотя бы английский. Если вы живете здесь, то хотя бы бытовой грузинский необходим", – говорит Айгуль Койшиманова.

Как отмечает наша соотечественница, с адаптацией ни у нее, ни у ее детей не возникло никаких сложностей. Грузины к казахстанцам относятся благосклонно и уважительно. Однако соцвыплаты и пособия, по словам наших соотечественниц, они не получают.

Зарплата у местного населения составляет от 400 (67 152 тенге) до 1500 лари (251 820 тенге).

После коронавируса Айгуль открыла в Тбилиси летнее кафе, где гостям предлагается национальная казахская кухня, а персонал работает в национальных костюмах. До открытия кафе она принимала заказы на дому: делала плов, самсу, баурсаки, казы, курт, айран, ставила дрожжевое тесто на продажу.

"Местным нравится наша еда, наша кухня очень выручала, можно было заработать. Сейчас работаю на доставку. Не ожидала, что я буду готовить, я офисный работник и никогда не задумывалась, что может быть иначе, а сейчас я получаю от этого колоссальное удовольствие", – рассказывает наша соотечественница.

Фото из личного архива

Когда они приехали в Грузию в 2009 году, можно было спокойно в машине оставить личные вещи и не закрывать ее. Дом тоже можно было не закрывать на замок. Люди тут законопослушные, отмечает казахстанка.

"Живя в Казахстане, я детей никуда одних не отпускала и никогда одних не оставляла, в школу провожали и встречали. Здесь с первого класса самостоятельно и в школу, и со школы ходят, вечерами гуляют на фестивалях и концертах допоздна. Главное, чтобы на связи были, а так я за это не переживаю", – рассказывает женщина.

По словам Айгуль, неотложку здесь вызвать можно бесплатно, но если увозят в клинику, то все обследования проводят уже платно. Медицина тут не дешевая, может выручить медстраховка, при наличии которой покрывается большая часть расходов.

Фото из личного архива

У семьи осталось гражданство нашей страны. Женщина со старшей дочкой летают в Алматы один или два раза в год – в Казахстане живут ее родители, брат, сестра и другие родственники. Поездка на родину им обходится примерно в тысячу долларов на одного человека.

"Мои дети уже не представляют себя в другой стране, Тбилиси стал родным для нас. Да, я скучаю. Когда скучаю, звоню подругам, мы общаемся по видеосвязи, и я успокаиваюсь, как будто все рядом. Конечно, по Алматы и по нашим горам скучаем и дети, и я. Это навсегда останется в каждом из нас. Мы живем в таком районе, где нас окружают горы, лес, и когда я смотрю по сторонам, всегда думаю: "Надо же, как у меня на Весновке, как у нас в Горном гиганте". Район, в котором я живу, называется Ваке, и место, где я работаю, тоже все в зелени и в соснах", – рассказывает Айгуль.

Она считает, что если с почитанием относиться к другому народу, к его культуре и традициям, то и к тебе будет такое же теплое отношение. Она угощает соседей, коллег на праздники, которые отмечаются в Казахстане, такие как Наурыз, Курбан айт, и это приятно всем.

"Мне с соседями очень повезло, я их считаю за родственников, потому что, что бы ни случилось, они ко мне приходят, я к ним прихожу, когда мне что-то нужно. По любым вопросам они мне помогают. Особенно, когда мне нужно было устраивать детей в школу, когда нужно было оформить документы. Это все человеческий фактор, как ты относишься, так и к тебе относятся. Местные всегда рады и встретить, и за стол посадить, и пообщаться. Но везде есть свои нюансы, другая сторона медали. Во многом грузины очень похожи на казахов. Если их куда-то приглашают, то они опаздывают, на встречи особенно не торопятся, если они пообещали что-то сделать, это не значит, что это будет выполнено в срок. Можно гордиться тем, что мы из Казахстана, что никто из наших соотечественников "не потерялся", а каждая из нас нашла здесь себя, мы тут можем реализоваться", – отмечает Айгуль.

История третья

53-летняя алматинка Альфия Касымбекова с тремя детьми переехала в Тбилиси почти два года назад. Как рассказывает сама женщина, приехали они на лето, влюбились в Сакартвело и решили остаться. В Алматы Альфия работала администратором в караоке.

Фото из личного архива

"Здесь сбылись все наши мечты. Я работаю в международном фонде помощи жертвам насилия. С Айгуль Койшимановой (о которой мы писали выше. – Прим. ред.) стоим на пороге открытия линии доставки еды. Общепит много лет был моей профессией, в Грузии я нашла работу по призванию. Сын работает сушистом. Реализовал свою мечту играть в футбол. Любительская тбилисская команда "Комагеби", где он играет, заняла первое место в этом году и имеет возможность пройти в профессионалы. Нам говорили, что в Грузии низкая заработная плата, однако и у меня, и у сына она выше, чем на родине. Изменилась культурная жизнь – очень много мероприятий, поездок, общения", – делится впечатлениями женщина.

Фото из личного архива

"В Алматы у меня огромная армия родственников и любимые подруги, с которыми я дружу уже 30 лет. По дому скучаем, больше по родным и близким, но за это время домой пока не летали", – говорит Альфия.

По ее словам, климат и менталитет в Грузии очень похожи на алматинские, поэтому для них особо ничего не изменилось.

"Язык на бытовом уровне пришел сам, более глубоко не изучали, но планы на это есть. В госучреждениях без знания грузинского сложно. Но это и нормально – где бы ты ни находился, язык страны необходимо знать", – подчеркивает она.

Как отмечает алматинка, самое важное для нее и ее детей в Грузии – это безопасность.

"В Алматы младшую дочь мы водили в школу и встречали до восьмого класса. Любое мероприятие обязательно с сопровождением. Здесь она всегда с друзьями, концерты допоздна, мы перестали постоянно контролировать ее. Я много лет заходила в подъезд, зажимая ключи в руке. Сейчас у меня нет ключей – они лежат под ковриком. Как почти у каждой грузинской семьи", – рассказывает она.

По ее словам, народ в Грузии очень приветливый, общительный, неконфликтный. Что касается аренды, то она успела снять "двушку" за 300 долларов в историческом центре Тбилиси, под Новый год ее стоимость подняли на 100 долларов, но больше поднятия цены не было. Налоги и медстраховку оплачивает работодатель. Медицина, как и в Европе, дорогая, но страховка покрывает практически все расходы, включая лекарства, поэтому лучше оформить ее.

"Плюсы в Грузии – неспешность и размеренность, к которым мы не привыкли. Люди не работают на износ, ценят каждый прожитый час. У нас этого очень не хватает – в Казахстане мы просто как белки в колесе", – поясняет Альфия.

За эти неполных два года семья побывала и в других регионах страны: Батуми, Кутаиси, Сигнахи, Марнеули, Асурети, Сагурамо, Рустави, Мцхета.

"Мцхета прекрасна. А какие здесь монастыри! Умиротворенность и тишина. Хочется все бросить и сидеть там вечно. Я очень люблю место, где живу, – это Сухой мост, площадь Орбелиани. Выходишь прямо в праздник каждый день. Еще у меня день рождения в День Независимости Грузии (26 мая). Я могу его не отмечать – просто выйти из дома с компанией на улицу, где вино, еда и салюты!" – рассказывает героиня.

По ее словам, она думала, что в этом возрасте друзей не заводят, но обрела в Грузии замечательных подруг. С одной из них – Инной – они по воскресеньям ходят 10 км пешком, потом посещают серную баню.

"С Айгуль мы сошлись на любви к кухне, а с Саидой мы работаем вместе в фонде. Еще я дружу с байкерами, потому что помешана на мотоциклах и скорости. Мотоциклы и поездки по Грузии и есть мое хобби. Собственного байка у меня, к сожалению, нет, поэтому катаюсь с друзьями", – говорит казахстанка.

Из минусов Альфия отметила, что в связи с огромным числом прибывших в страну релокантов в этом учебном году очень сложно было устроить ребенка в русскоязычную школу.

"В городе всего 13 секторов, даже не школ, это при школах русские сектора, и там не было мест. Девятый класс мой ребенок окончил онлайн, а сейчас уже ноябрь подходит к концу и мы ждем, наши документы на рассмотрении в Министерстве образования. Очень надеюсь, что до конца ноября ребенок пойдет в школу, получается два с половиной месяца школьной программы уже пропустили, потому что ждали места", – поделилась она.

По ее словам, здесь очень любят животных. Собаки тут повсюду, все чипированы и стерилизованы. Им можно спать под лавками в магазинах, даже в бутиках. Им выносят кости, обрезки мяса. Каждый второй грузин возит в машине мешок корма – просто выходит и высыпает ближайшему псу еды. Если вы еще не были в Грузии, то Альфия Касымбекова уверена, что она вас покорит.