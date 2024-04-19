Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Испании

Бывшая астанчанка, 35-летняя Диана Абдуллаева, уже больше года живет в Испании со своей семьей. Женщина призналась, что всегда мечтала пожить в стране с теплым климатом и познакомиться с другой культурой. Каково теперь жить за рубежом, наша соотечественница рассказала Zakon.kz.

Диана Абдуллаева родилась в поселке Жалтыр Акмолинской области в 100 км от Астаны. Только в 17 лет после поступления в ЕНУ имени Гумилева Диана переехала учиться в столицу, откуда до Испании никуда не переезжала.

"Я люблю Астану, она многое дала мне. Там родились мои дети, там живут мои родные и друзья. И где бы я не жила, всегда буду скучать по этому городу". Диана Абдуллаева

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

Сама Диана по профессии и призванию – журналист. В этой сфере она трудится почти 16 лет. Поэтому после приезда в Испанию наша героиня продолжила работать в Казахстане, но только удаленно.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

Переезд и адаптация

Говоря о переезде, женщина поделилась, что именно пандемия и период изоляции натолкнули их с мужем на смену обстановки. Поскольку в этот период им пришлось пересмотреть взгляды на многие вещи.

"Годы шли, и мы не думали о переезде, поскольку жизнь кипела и в Казахстане. Но когда случился коронавирус, пришло осознание, что годы идут и нужно жить здесь и сейчас. Поэтому мы с мужем решились на переезд", – вспоминает Диана.

Как рассказала наша собеседница, они рассматривали разные страны для жизни, но выбор пал именно на Испанию из-за благоприятного климата. Причем уехала семья резко, и их никто не ждал в Европе.

"Сейчас мы живем в Валенсии. Нам очень нравится этот город. Здесь есть все для комфортной жизни. А самое главное – это море и горы вокруг. Это третий по величине город в Испании после Мадрида и Барселоны. Но стоимость жизни тут ниже, чем в столице или Барселоне", – говорит казахстанка.

Диана отмечает, что эмиграция – это очень серьезный шаг. А адаптация – процесс нелегкий, поэтому не стоит завышать свои ожидания, а также строить наполеоновские планы.

"В Испании встретили нас прекрасно, когда ехали, никого тут не знали. А сейчас у нас много друзей и знакомых. Вообще я обожаю испанцев. Они очень приветливые, жизнерадостные и эмпатичные люди". Диана Абдуллаева

На новом месте Диана с супругом продолжили работать онлайн. Она работает по профессии, а муж ведет свой бизнес в Казахстане. Сейчас ее супруг активно изучает рынок в Испании, чтобы в будущем здесь также открыть направление в бизнесе.

В браке супруги уже почти 12 лет. У пары две дочери – 10 и 7 лет. Они учатся в местной школе.

Казахстанка перечислила главные плюсы и минусы жизни в Испании Плюсы: мягкий климат,

люди,

богатая культурная жизнь,

красивая архитектура,

возможность путешествовать по Европе. Минусы: бюрократия,

отдаленность от Казахстана и очень дорого летать в Астану, но это не проблема Испании, конечно.

дорогая сфера услуг,

высокие налоги, но в Испании реально видишь, на что они идут. Например, тут все дороги идеальные, даже проселочные.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

О языке

Героиня рассказала и о языковом барьере, с которым она столкнулась, уже переехав в Испанию. По ее словам, языковой барьер был и до сих пор есть. Однако сами испанцы терпеливо слушают, стараются понять и уж тем более не будут поправлять.

"Испанский язык, как я говорю друзьям, коварный язык. Он кажется легким, красивым и мелодичным. Но, когда начинаешь его изучать, понимаешь, насколько он сложный", – отмечает она.

В стране местные жители в основном разговаривают на испанском языке. Сейчас супруг Дианы уже достаточно хорошо говорит и вообще не испытывает никаких проблем с языком. Это вселяет уверенность нашей соотечественнице и помогает в борьбе с языковым барьером.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

Путешествия по Испании

Семья нашей собеседницы довольно часто путешествует по Испании. По приезду они почти сразу купили машину, поскольку обожают именно автопутешествия.

"На выходных мы стараемся выезжать в маленькие города поблизости. Валенсия находится в Валенсийском сообществе, в которое входят такие города, как Гандия, Торевьеха, Бенидром, Аликанте. Тут даже снимали некоторые эпизоды культового сериала "Игра престолов". Один из таких городов – Пеньискола. Очень красивый, старинный город и всего в 70 км от Валенсии", – говорит Диана.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевой

Также казахстанцы часто посещают Мадрид и Барселону. Обычно по случаю какого-то мероприятия, например, на концерт Бейонсе или Андреа Бочели.

О медицине

По словам Дианы, в Испании, как и в Казахстане, есть государственные поликлиники, куда можно прикрепиться бесплатно, если за тебя идут отчисления. У самой казахстанки платная медицинская страховка.

"То есть государственная страховка и платная. В стандартном виде государственной страховкой может воспользоваться гражданин или резидент Испании, который официально работает и платит соответствующий налог в казну. А также его ближайшие члены семьи – супруги и дети в возрасте до 26 лет. Оформить такую страховку могут и иностранцы, которые имеют испанскую резиденцию", – рассказывает Диана Абудуллаева.

Женщина также рассказала, что каждый регион имеет свои нюансы по оформлению и покрытию. Многие жители Испании предпочитают иметь доступ к государственной медицинской помощи, так как там есть необходимое оборудование для проведения сложных операций.

Однако по причине огромного количества желающих попасть к врачу в государственных клиниках приходится долго ожидать приема к узкопрофильным специалистам. Поэтому испанцы предпочитают иметь оба вида страхования.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

Проживание и расходы на жизнь

Как поясняет наша героиня, именно в Испании женщина не зарабатывает, поскольку ее работа находится в Казахстане. Однако, общаясь с местными жителями, Диана узнала, что минимальная заработная плата в Испании составляет примерно 1300 евро в зависимости от региона, в среднем же около 2000 евро.

"На ежемесячные расходы на семью из четырех человек у нас уходит примерно 1000-1200 евро. Сюда не входят какие-то единоразовые покупки. Но это с учетом, что у нас тут свое жилье. В целом, испанцы живут скромно. Они не гонятся за дорогими автомобилями, здесь встретить коробку-автомат большая редкость. Все ездят на "механике". Они не гонятся за модными интерьерами и делают ремонт, как мне показалось, редко", – говорит казахстанка.

Она отметила, что бензин в Испании дороже, чем в Казахстане. К примеру, 1 литр стоит 1,55 евро. Поэтому семья купила электромобиль, так как это выгоднее. Плюс государство всячески поощряет наличие электрокара.

"Покупка электромобиля субсидируется государством, то есть Испания в течение года возвращает около пяти тысяч евро от стоимости авто, но для этого нужно стать налоговым резидентом. Все городские парковки для нас бесплатные, плюс в Валенсии действует специальный экорежим. Это когда не во все районы города можешь заезжать на автомобиле, на электромашине мы можем проехать везде", – рассказывает Диана.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

Наурыз в парке и общение с комьюнити

По словам женщины, за этот год они уже два раза были в Казахстане. Наша соотечественница призналась, что тоскует по Родине и близким, а также по привычной кухне.

"Конечно, мы скучаем по родным и стране в целом. Но зато теперь мы те самые клевые родственники, живущие за границей, и к нам можно приезжать в гости. В этом году наши родные и друзья по графику будут приезжать к нам", – отмечает она.

Чтобы поддерживать культурные традиции в Испании, есть комьюнити из Казахстана, которые собираются по различным праздникам. Недавно они отмечали Наурыз в парке, говорит казахстанка.

"Казахстанцы тут очень дружные, все стараются друг другу помочь, подсказать. Также у нас стало много знакомых из других стран СНГ – это Беларусь, Украина, Армения, Россия и Азербайджан. Среди испанцев тоже уже есть знакомые, с которыми завязались приятельские отношения", – рассказывает Диана.

Фото: из личного архива Дианы Абдуллаевы

Насколько долго они будут жить в Испании, казахстанка отвечает, что сложно сказать об этом. Пока дети не окончат школу. Затем, может быть, переедут в другую страну или вернутся в Казахстан, а может, навсегда останутся здесь.

Диана повторяет, что переезд – очень серьезный шаг, поэтому, как говорят испанцы, "poco a poco", что означает "понемногу, по чуть-чуть".