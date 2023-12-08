И в горах, и в городе: как работают в Службе спасения Алматы

Каждый день в Алматы случаются самые разные происшествия. В надежде на помощь люди звонят в Службу спасения по номеру "109". Это подразделение входит в структуру акимата и имеет широкий спектр задач. Как работают алматинские спасатели – в материале Zakon.kz.

Служба спасения города Алматы при акимате была создана 3 октября 2001 года с целью организовать экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Однако в первые годы служба ориентировалась на выполнение горноспасательных работ. Чуть позже алматинские спасатели стали выполнять функции спасательной службы и в черте города. К их обязанностям прибавилось оказание медицинской помощи при ЧС и аварийно-спасательные работы.



Фото: Алматинская служба спасения 109

В Службе спасения есть несколько групп экстренного реагирования, которые работают в зависимости от сложности ситуации. Так, аварийно-спасательный отряд предназначен для выполнения спасательных операций в условиях ЧС природного, техногенного и бытового характера.



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Автотранспортная служба осуществляет мероприятия по обеспечению защиты населения хозяйственных объектов, территории города а также имущества физических и юридических лиц от воздействия селевых потоков, снежных лавин, оползней, обвальных паводков и наводнений.

Фото: Zakon.kz

Авиационная поисково-спасательная служба предназначена для экстренной эвакуации пострадавших из труднодоступных горных районов, а также проведения мониторинга селеопасных, пожароопасных участков горной местности и патрулирования автомагистралей при помощи вертолетов Ми-8 АМТ и Ми-8 МТВ-1.

А вот единый контактный центр с многоканальным номером "109" – настоящее сердце спасательной службы Алматы. Этот отдел осуществляет прием-передачи сигналов об авариях, стихийных бедствиях и других ЧС от населения и организаций.

Фото: Zakon.kz

Диспетчеры центра отрабатывают более 350-500 обращений за сутки. В работу диспетчерской службы входит четко, кратко, ясно задавать вопросы и в считанные секунды принять решение и отправить группу спасателей на место происшествия.



Фото: Zakon.kz

Есть в подразделении и медицинский центр, который предназначен для оказания своевременной экстренной помощи и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в амбулаторных и полевых условиях во взаимодействии с медицинскими учреждениями города.



Хозяйственное управление в любой момент может развернуть временное жилье в полевых условиях при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, бытового характера или как штаб для личного состава.

Фото: архив Службы спасения города Алматы

Как правило, на дежурство спасатели заступают в 8:00. Все начинается с построения и развода, на котором ставится задача и план работы на ближайшее время. Затем сотрудники службы проверяют состояние необходимого снаряжения и техники. После этого спасательные отряды переходят в режим ожидания. Но это не значит, что спасатели ждут вызова и ничем не занимаются.

На протяжении всей рабочей смены проходят тренировки, занятия с психологами. Особое внимание обращается на новобранцев. Желающих работать в службе спасения хватает, однако не каждый справляется с поставленными нагрузками. Кроме этого, молодой спасатель должен завоевать уважение и доверие коллег.

Фото: архив Службы спасения города Алматы

Стоит отметить, что основной костяк подразделений – это подготовленные профессионалы с большом опытом работы.

К примеру, спасатель первого класса – Евгений Островский – работает в алматинской службе спасения с 2008 года. За его плечами служба в Афганистане и занятия в альпинистской секции. До этого он трудился преподавателем физической культуры в городской школе. Несмотря на 16-летний стаж работы, спасатель до сих пор помнит свои первые вызовы.

"Запомнился один из первых моих выездов. Две иностранные туристки пошли в горы и заблудились. На пульт "109" позвонила их координатор. Мы начали поиски. Нашли их на вторые сутки. Им пришлось провести одну холодную ночевку в горах. Нашли мы их вовремя, так как вторую ночь они бы не пережили. К сожалению, бывает так, что спасатели выезжают на место чрезвычайной ситуации, когда спасать уже некого. В марте 2009 года в урочище Акбулак сошла лавина, которая унесла жизни двух лыжников. Мы выехали искать их тела. Стоит отметить, что когда мы проводили работы, еще была опасность схода снежной массы", – рассказал Евгений Островский.

Фото: Zakon.kz

Известно, что спасатели – народ суеверный, и у них есть особые традиции. Но пока сотрудники алматинской службы спасения своих традиций не имеют и в суеверия не верят. А выполняют свою работу четко и слаженно, а главное – в команде.



"Так как эта служба спасения совсем молодая, пока традиций и суеверий нет. Некоторые молодые спасатели отмечают, что обязательно какое-то ЧП произойдет в пятницу 13-го. Но я попадал на дежурство в эти дни. Ничего сверхъестественного не происходило. Обычные рабочие будни", – поделился спасатель.

В круглосуточном режиме по единому телефонному номеру "109" с 1 января по 1 декабря 2023 года было принято и отработано 76 177 обращений от жителей и гостей города Алматы. Подразделениями в 2023 году исполнено 22 661 выезд.

