Горы ошибок не прощают: как работает "элитный" отряд Алматинской службы спасения "109"

В Алматинской службе спасения "109" негласной элитой считаются сотрудники поисково-спасательного отряда. Работа специалистов именно этого подразделения является самой сложной и опасной. Подробнее о работе спасателей и о том, какие задачи они выполняют, – в материале Zakon.kz.

Ежедневно на круглосуточное дежурство в горах Алматы заступает группа, в которой четыре спасателя и водитель. В их обязанности входит патрулирование горных троп, поиск пропавших и оказание первой помощи попавшим в беду. Контрольно-спасательные пункты находятся в двух местах – в ущелье Шымбулак и в районе Большого Алматинского озера.

Этих спасателей можно назвать небольшим отрядом быстрого реагирования. Именно они первыми приступают к поискам пропавшего человека.

Все члены этой службы имеют специальную подготовку. Бойцы спасательного отряда в своем роде универсальные специалисты. Они могут выполнять обязанности парамедика, техника и психолога. Однако основной упор делается на альпинистскую подготовку. Постоянные тренировки в горах для спасателей проводят именитые альпинисты Казахстана. На вооружении поискового отряда имеются автомобили высокой проходимости, снегоход и мотовездеход.

Рабочий день горного спасателя начинается с 8 часов утра. Сотрудники, заступившие на смену, в первую очередь проверяют технику и инструменты. К этому вопросу относятся очень ответственно, так как именно от технического оснащения поисковой группы зависит жизнь попавшего в беду человека.

По словам спасателя первого класса Сакена Сисабаева, это ежедневное действие можно назвать своеобразным ритуалом, без которого не начинаются рабочие сутки.



"Проверяется каждый агрегат, каждый узел. Уделяется внимание каждой мелочи. Именно в мелочах и внимательности заключается работа спасателя. Порой именно мелочь может стать причиной трагедии или, наоборот, спасти жизнь в экстренной ситуации", – поделился спасатель.

Сакен Сисабаев в поисково-спасательном отряде Алматинской службы спасения "109" уже 15 лет. За это время он прошел путь от рядового спасателя до руководителя поискового отряда.

"Первый мой вызов можно назвать курьезным. Молодой человек по имени Алексей отправился в горы в одиночку. Ему приглянулась высокая скала. Он на нее забрался. Налюбовавшись видом с высоты, он попытался с нее слезть. Но не получилось. Оказалось, что забраться на нее было легче, чем спуститься. Он смог дозвониться на пульт "109". Нашли мы бедолагу через три часа, одиноко сидящего на краю скалы, свесив ноги вниз. Его радости не было предела. Он очень нас благодарил, и даже помог нести наши рюкзаки с амуницией", – рассказал Сакен Сисабаев.

К сожалению, не все вызовы заканчиваются так благополучно. Случается так, что спасатели отправляются на поиски человека, зная, что живым его точно не найдут.

"Опытный спасатель знает, какие шансы найти человека в горах живым. Это зависит от времени суток и погодных условий. К примеру, в зимний период малоподготовленный человек сможет продержаться только три часа. Затем наступает переохлаждение организма. Многое также зависит от маршрута. Некоторые неопытные туристы не рассчитывают свои силы и выбирают сложный маршрут, который не могут потом преодолеть. Прежде чем идти в поход, нужно помнить, что горы ошибок не прощают", – поделился Сакен Сисабаев.

Кстати, спасатели заметили, что чаще всего им приходится искать мужчин. Дело не в физической подготовке, а в психологии. Женщина, которая поняла, что сбилась с маршрута, сразу останавливается и вызывает помощь. Мужчина, напротив, после того, как понял, что он заблудился, пытается сам отыскать дорогу, тем самым еще больше усугубляет ситуацию.

Несмотря на то, что подразделение относительно молодое, в отряде уже появились свои традиции.



"Есть у нас такая традиция. Прежде чем набраться опыта, молодой спасатель должен научиться кулинарному искусству. В первое время, кроме своих основных обязанностей, сотрудник выполняет обязанности повара. Он готовит горячую пищу для всей поисковой группы. Никто не против такого правила. Все понимают, что на голодный желудок много не спасешь", – рассказал Сакен Сисабаев.

Спасатели советуют: чтобы остаться живым в горах, необходимо основательно подготовиться к походу.

- В первую очередь нужно детально продумать маршрут. Не надеяться на электронные программы и приложения. Часто они могут дать ошибку в расстоянии и завести на сложную тропу.

- С собой необходимо взять продукты питания и сменный комплект одежды.

- Отправляться в горы необходимо в специальной одежде и обуви.

- Обязательно нужно взять с собой фонарь. Он необходим не только для того, чтобы осветить себе дорогу в ночное время, но и для подачи сигнала в случае экстренной ситуации.

Остаться в живых потерявшимся туристам могут помочь спасательные хижины. В алматинских горах их 18.



Хижины предназначены для временного укрытия от непогоды и вызова спасателей. Убежища оснащены всем необходимым для минимального жизнеобеспечения туристов: медицинской аптечкой, несколькими розетками для зарядки телефона, печкой с дровами и теплым одеялом.

Кроме того, есть минимальный продуктовый набор, который позволит продержаться до прибытия помощи: чай, спички, лапша быстрого приготовления, сухари и консервы.

Местоположение хижин нанесено на карту в приложении 2GIS. Туристы перед походом могут ознакомиться с информацией об их расположении.

Если беда все-таки случилась и вы попали в экстренную ситуацию, сразу звоните по номеру "109". Вам обязательно помогут.