Вирус из прошлого: в одном из детских садов ЗКО объявлен карантин из-за вспышки скарлатины

Всего, по данным Департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО, в одном из детских садов районного центра Таскала с начала декабря этого года скарлатиной заболели 6 детей. Одна из заболевших – девочка 4-х лет – скончалась.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находится мальчик, мама которого и сообщила журналистам о массовой вспышке опасного заболевания. Жительница Таскалы пояснила, что обратилась в облздрав, когда дети начали массово заболевать тяжелой инфекцией.

"Когда девочка умерла, я решила написать жалобу в облздрав и в средства массовой информации. Пока на мое сообщение не отреагировали", – написала мама мальчика, который несколько дней уже находится в реанимации районной больницы Таскалы.

Женщина рассказала, что родители заболевших детей вызывали врачей на дом, но те на вызовы не приходили. "Скорую помощь" к больному ребенку вызвать нереально – весь Таскалинский район обслуживает одна станция скорой неотложной помощи.

"Только после смерти девочки открыли инфекционный бокс. У моего ребенка пятый день сыпь на теле, температура 39, и не снижается. Мне страшно за него. Диагноз ему поставили - скарлатина и пневмония", - написала мама заболевшего мальчика.

Она рассказала, что у скончавшейся 4-летней девочки два года назад умер отец от коронавируса. После его супруга одна воспитывала четверых детей. А теперь мать потеряла младшую дочь.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что в Таскале есть факты заражения детей скарлатиной, в результате чего один из детских садов в райцентре был закрыт на карантин. По поводу смерти ребенка в ведомстве пояснили, что окончательный диагноз девочки будет установлен после проведения дополнительных исследований.

Также ситуацию с инфекцией прокомментировали и в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Там отметили, что за первую неделю декабря 2023 года в райцентре Таскала, было зарегистрировано 6 случаев заболевания детей скарлатиной. Пятеро заболевших детей являются воспитанниками одной группы детского сада.

Главный государственный санитарный врач Таскалинского района вынес постановление об установлении карантина в группе, где выявлены случаи скарлатины, обследовании и медицинском наблюдении контактных лиц.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование очагов инфекции.

Как уточнили в специалисты в ЗКО, скарлатина – это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, сопровождающееся симптомами интоксикации (головной болью, подъемом температуры, слабостью), воспалением миндалин (ангиной) и характерными высыпаниями на коже. Источником инфекции является больной человек или носитель стрептококковой инфекции.

Также врачи рассказывают, что опасность представляет не сама болезнь, а возможные осложнения после того, как человек переболеет. Зачастую болеют острой инфекцией (скарлатиной) дети дошкольного возраста и начальных классов. Заразиться взрослые могут, но проходит все это, как обычная сезонная простуда. Стоит отметить, что прививок от скарлатины нет. Поэтому специалисты рекомендуют укреплять иммунитет и не заниматься самолечение, чтобы не навредить себе и не заразить окружающих.