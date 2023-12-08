"Мир захлестнула эпидемия недосыпания": почему в Казахстане хотят перевести стрелки часов

Новость о том, что в Казахстане могут перевести время, вызвал бурное обсуждение в сети. В течение нескольких лет этот вопрос обсуждали и различные эксперты. И наконец, пришли к единому мнению и передали свои рекомендации в правительство, передает Zakon.kz.

До 2005 года в Казахстане переводили стрелки часов с летнего на зимнее время и обратно. А затем от этой практики отказались. Тогда Кызылординскую и Костанайскую области, географически находящихся в четвертом часовом поясе, оставили в шестом, то есть с опережением на два часа. Однако в 2018 году Кызылординской области вернули часовой пояс UTC+5.

"Этот вопрос поднимали и жители Костанайской области, так как она находится географически в UTC+4, но проживают в административном времени +6. Сейчас Казахстан фактически живет постоянно в летнем времени. Оно называется декретным. А четыре области из-за укрупнения часовых поясов и вовсе живут с двойным летним временем, которого даже нигде в мире нет. Например, в Костанайской области в сторону Жетикары, Лисаковска истинный полдень приходится на 14:00, вместо 12:00", - говорит Болат Нурхожаев, специалист по прикладной хронобиологии.

Сейчас по всему Казахстану административное время опережает солнечное более чем на 1 час, так как с 1930 года в стране действует декретное время (прим.ред.: поясное время плюс один час). Кроме того, с 1956 года действует и укрупнение поясов, когда 4 часовых пояса укрупнили до двух (пятый и шестой). В 2020 году была создана рабочая группа по вопросу возвращения к природному времени, а в феврале 2023 года создали уже межведомственную группу, так как этот вопрос касался всех сфер жизни казахстанцев.

В нее включили ученых, хронобиологов, депутатов парламента, специалистов по медицине и представителей госорганов. Изучив все за и против, эксперты сделали отчет и разослали всем государственным органам, мединститутам, НИИ и получили поддержку, в том числе и Минздрава.

"Мы предложили три варианта исчисления времени. Первый вариант – отказ от декретного времени с применением двух часовых поясов – 4-го и 5-го. Второй вариант – это применение UTC +5, то есть все восточные регионы сдвигаются по времени западных регионов, и будет единое время и единый часовой пояс UTC +4,5. Но так как госорганы считают, что получасовое отклонение повредит взаимодействию между странами в транспортно-логистической сфере, то мы остановились на UTC+5. Почему не два пояса? Потому что это неудобно в административном управлении, например, если в Астане поставят на 9 часов собрание, то на западе будет еще 8 часов, и это нерабочее время. Поэтому мы остановились на едином часовом поясе", - отмечает Болат Нурхожаев.

По мнению некоторых предпринимателей, сравнение времени по всей стране существенно облегчит их работу. Руководитель компании по изготовлению корпусной мебели Махамбет Ералин недавно открыл филиал в Астане, поэтому отмечает, что с переходом на новое время офисы в Актау и в столице смогут работать синхронно.

"Если астанинское время сравняют с нашим, то мы сможем проводить собрание в одно и то же время, а не ждать друг друга. Это касается и банковских операций. Например, мы иногда не успевали провести их до астанинского времени. Да и вообще, для всей страны это будет удобно, например, не нужно будет постоянно в уме переводить время, когда собираешься на поезд", - говорит предприниматель.

Не так давно в социальных сетях бурное обсуждение жителей западных регионов вызвала новость о том, что с 1 декабря время на западе могут сравнять со столичным.

"Эту шумиху в социальных сетях я видел, это было ошибочное предложение Минэкологии, и мы сразу отвергли. Потому что, если сравнять все западные регионы со временем Астаны UTC+6, то тогда Актау и западные регионы опережали бы время на целых 3 часа. Представьте, что там рассвет бы наступал часам к 11 утра", - добавляет Болат Нурхожаев.

Пока в Казахстане только изучали вопрос влияния времени на человека, в мировой науке произошли многие открытия на эту тему. В 2017 году трое американских ученых получили Нобелевскую премию за открытие механизма циркадных ритмов, открытия были и в хронобиологии.

"В последнее время много статей на тему биологических ритмов человека, и ученые говорят, что мир захлестнула эпидемия недосыпания. Этому есть много причин, и одна из них - это отклонение от природных ритмов. В связи с открытиями, в науке появилось доказательства того, что отклонение от биологических ритмов вызывает даже онкологию и диабет второго типа", - отмечает специалист по прикладной хронобиологии.

Психиатр из Актау отмечает, что никаких существенных изменений в психике человека не произойдет, если стрелки часов переведут на час назад или вперед.

"Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в организме. Люди привыкли путешествовать, и при смене часовых поясов они не чувствуют большого дискомфорта. Конечно, я не говорю про огромную разницу во времени, как, к примеру, между Казахстаном и США. Но и там люди привыкают и адаптируются к новому для себя времени", - говорит директор центра психического здоровья Мангистауской области Мади Токанов.

Ему возражает Болат Нурхожаев. Он отмечает, что если не вырабатывается мелатонин, который является дирижером всех остальных гормонов, то нарушается слаженная работа всего организма.

"Мы зависим от восходов и заходов солнца и максимально должны жить синхронно с ними. А сейчас у нас в Казахстане синхронность нарушена. А насчет того, что ко всему можно привыкнуть, я бы поспорил. Привыкнуть можно к алкоголю и курению, но это не значит, что это полезно. Причина большинства заболеваний – это нарушение биоритмов. Семнадцать лет костанайцы поднимают этот вопрос с наступлением осени. Почему они не привыкли? К нарушениям привыкнуть нельзя. Неделю назад я был в Ташкенте, там в 7-30 уже светло, в это же время в Астане и даже в Шымкенте, который находится от Ташкента всего в 129 километрах, еще темно. То есть у нас время "неправильное". Естественно, что дети у нас просыпаются в предутреннюю важную фазу для деятельности мозга, для развития когнитивных способностей. И мы, по сути, теряем первых два урока в школе", - добавляет Болат Нурхожаев.

Жительница Актау Асель Конысова, которая родилась и выросла в Караганде, вспоминает, что в зимнее время уроки начинались в 8-30, так как в 8 часов утра было еще очень темно.

"Если время востока сравняют с нашим западным, то там будет раньше светлеть. Представьте, сколько в масштабах страны можно сэкономить на электричестве. Да и в целом, поспать лишний час, думаю, никто не откажется. Во многих предприятиях Мангистау сотрудники, которые работают по астанинскому времени, то есть начинают работу на час раньше, думаю, обрадуются переводу времени", - говорит жительница Актау.

Болат Нурхожаев считает, что опрос среди населения по поводу согласия на переход на новое время, проводить не стоит, ведь 90 процентов населения даже не знают, по какому времени живет тот или иной регион. А вот с решением о переходе на зимнее время советует поспешить, так как на него нужно переходить только зимой. Кроме того, он рекомендует делать это в выходные или в праздничные дни.

Министерство торговли и интеграции Казахстана уже подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Когда в стране произойдет перевод часовых стрелок на 1 час назад, можно узнать здесь.