Авария на теплотрассе, шуга на реке и закрытые трассы: как казахстанцы переживают первые морозы

В ряде регионов Казахстана ударили сильные морозы. Из-за сложных погодных условий отменяются занятия в школах и вузах. Так в Степногорске уже произошла авария на теплотрассе. О последствиях первых декабрьских морозов расскажут корреспонденты Zakon.kz.

Акмолинская область

Более 7 тысяч человек остались без тепла в 30-градусный мороз в Степногорске. Минувшей ночью здесь произошел аварийный порыв на магистральной теплотрассе. В результате без тепла остались жители трех микрорайонов, а это 98 домов, или более 7 тысяч жителей.

"Причиной аварии стал износ тепловых сетей города, который составляет 82 процента и аномальное понижение температуры от 0 до -30 градусов. На устранение порыва мобилизованы все коммунальные службы города в количестве 30 человек и 6 единиц техники", - сообщили в пресс-службе города.

Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

Место ЧП посетил аким области. После чего развернули оперативный штаб под председательством Марата Ахметжанова. Сейчас на месте находятся его первый заместитель и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Население города проинформировано о текущей ситуации. В ближайшее время подача тепла будет восстановлена. Ситуация стабильная и находится на контроле местных исполнительных органов", - заверили в областной администрации.

По состоянию на 10:30 часов продолжается заполнение системы магистральной теплотрассы водой, тепло все постепенно подают в дома. Чиновники обещают завершить все работы в ближайшее время.

Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

В Кокшетау столбик термометра сегодня застыл на отметке -33 градуса. Из-за сильного мороза школьники и студенты пока будут учиться онлайн.

На всех автодорогах областного значения временно ограничено движение. В акмолинскую областную больницу уже поступило несколько пациентов с переохлаждением. Между тем, прогноз синоптиков неутешителен, 9 декабря ночью в регионе ожидается мороз до минус 40.

Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

Восточно-Казахстанская область

Первый мороз этой зимы в ВКО вновь обернулся проблемой для жителей города Риддера. Столбики термометров здесь уже сейчас достигли -22 градусов, это стало причиной образования снежной шуги на реке Хайрузовке. Произошло поднятие уровня воды, в результате были подтоплены два частных дома и четыре дворовых территории.

В акимате ВКО сообщили, что население было срочно оповещено о создавшейся ситуации, а силы ЧС и местного акимата приготовились к возможной эвакуации населения.

"Проводится откачка воды с придворовых территорий, для чего задействованы мотопомпы, а также с помощью спецтехники очищается русло реки от наледи. Работает 20 человек. На местной ГЭС уменьшен сброс воды, проводится мониторинг ситуации", - сообщили в акимате ВКО.

Здесь заверили, что ситуация находится под контролем, проблем с отоплением, водоснабжением и подачей электричества в многоэтажные дома в Риддере не возникло. Для оценки ущерба, нанесенного жильцам частных домов, будет создана специальная комиссия.

Также стало известно, что на место происшествия выехал аким ВКО Ермек Кошербаев и представители ДЧС ВКО.

Северо-Казахстанская область

"Шесть ведер угля вместо двух" - так североказахстанцы, проживающие в частных домах, отзываются о лютой стуже.

В регионе уже вторые сутки свирепствует мороз за минус тридцать. И становится только холоднее. Сегодня, 8 декабря 2023 года, столбик термометра за окном показывает -34, а если верить мобильным приложениям, то ощущается как все 40 градусов. Впрочем, сомневаться в ощущениях, что в СКО пришел действительно лютый холод, не приходится.

В Петропавловске опустели не только центральные улицы города, но даже главные проспекты – Конституции, это центральная площадь.

Горожанам сложно вспомнить, когда эти места, которые считают деловым и культурным центром города, были безлюдными. Одинокие прохожие сейчас здесь – большая редкость.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Из-за мороза опустели супермаркеты и торговые дома. Горожане все больше предпочитают покупать только самое необходимое и делать это в магазинах у дома или возле работы. Все школьники и даже студенты 1-ых и 2-ых курсов переведены на дистанционное обучение.

Загородные автотрассы полицейские и спасатели вынужденно перекрывают перед наступлением ночи. Путешествия в такие холода смертельно опасны, - уверены в местной полицейской службе.

"Просим воздержаться от дальних поездок в целях недопущения чрезвычайных ситуаций. Если вы все-таки вынуждены выехать в дорогу, тщательно проверьте техническое состояние автомобиля, возьмите с собой дополнительную теплую одежду". Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО

Сложней всего в это время, похоже, приходиться сельчанам. Отопливать дома нужно круглосуточно, колодцы с водой на гране замерзания. И решать все эти проблемы здесь каждому приходится самому, без центрального отопления и водоснабжения.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Мороз такой, что дышать тяжело. Несколько минут на улице - и горло перехватывает.

"Обычно сжигаем в печи за сутки по 2 ведра угля, сейчас минимум 6. И подбрасывать приходится постоянно, ночью встаем, добавляем уголь в топку, чтобы не разморозить дом. Вода в скважинах, качаем электронасосом. Если у кого шланги насоса или сама скважина плохо утеплена – все, раз набрал воды и сразу все перемерзло - беги к соседу за водой. Проблема с подвозом продуктов, машина, которая хлеб привозит работает на солярке. Вот теперь не знаем, приедет ли нет. Но, главное, чтобы аварий не случилось в селе и пожаров не было, потому что сильно топят люди, опасно это". Азамат, житель Тайыншинского района

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

То, что жителям частного сектора сейчас приходится очень сильно топить печи, серьезно беспокоит пожарных.

"Важно не перекаливать печи, следить за дымоходом, нужно, чтобы он не был забит сажей. Если дополнительно подключаете отопительные электроприборы, внимательно следите за тем, чтобы не были перегружены электросети. Не оставляйте эти приборы включенными на ночь, рядом с детьми". Аслан Ахметжанов, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО

По прогнозам синоптиков, морозы в регионе продлятся еще минимум трое суток. И в этом суровом холоде северяне все-таки видят позитив.

Все потому, что зиму в этом году очень долго ждали. Плюсовые температуры в декабре старожилы даже назвали аномалией. А теперь настала привычная погода. Хоть она и несет с собой суровые испытания.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Актюбинская область

В Актюбинской области в ночь на 8 декабря в связи с резким понижением температуры воздуха с -10 до -22 градусов ограничено движение для дизельных и общественных видов автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения: "Самара-Шымкент" (776 – 1 153 км (поселок Улке – поселок Карабутак – поселок Иргиз) и "Карабутак – Комсомол – Костанай" (0 – 234 км (поселок Карабутак – граница с Костанайской областью).

Такое решение вполне оправдано. В таких условиях часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Например, поздним вечером 7 декабря из-за сложных метеорологических условий и гололеда 35-летний водитель машины Тoyota Rav 4 столкнулся с другой ВАЗ-2112, которая двигалась на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении. В результате ДТП водители Toyota Rav 4 и Toyota Camry госпитализированы в многофункциональную областную больницу в Актобе.

Сейчас в Актобе ясно, но столбик термометра уверенно держится на отметке 20 градусов мороза. В ночь на субботу 9 декабря 2023 года синоптики прогнозируют снижение температуры еще на 6 грудусов ниже. А в ночь с понедельника 11 декабря на вторник 12 декабря ожидаются морозы до -30 градусов.

Костанай

В ночь с 7 на 8 декабря 2023 года в регионе температура воздуха приблизилась к -35 градусам. Еще в 18 часов четверга 7 декабря власти и полицейские сообщили о закрытии пяти трасс областного и республиканского значения для большегрузов и транспорта на дизельном топливе.

Из-за сильного мороза занятия для школьников первой смены 8 декабря отменили не только в областном центре, но и почти во всех районах. А утром приняли решение оставить дома и школьников второй смены. Водители, которых морозы застали в дороге, смогли воспользоваться стационарными пунктами обогрева.

Как рассказал Zakon.kz начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, в области подготовлены и функционируют 255 пунктов обогрева (13 - республиканских, 11 - областных и 231 - МИО). В них могут расположить 11 255 человек.

"На временное размещение людей, поставку теплых вещей, продуктов, воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта заключены меморандумы с предприятиями и организациями. С 7 декабря на дорогах спасено пять человек, из них четверых водителей разместили в пунктах обогрева на трассах трех районов. На контроле находятся 10 единиц большегрузной техники в восьми районах области", - пояснил руководитель ведомства.

Фото из соцсетей

Акимат и бизнесмены Аулиекольского района организовали не только пункты обогрева для водителей, но и горячее питание.

Вечером 7 декабря было закрыто движение на республиканской дороге сообщением Костанай-Аулиеколь-Сурган.

Специалисты акимата вместе с полицейскими, спасателями и коммунальными службами провели мониторинг по выявлению автомобилистов, нуждающихся в помощи. В районном акимате организовали круглосуточное дежурство, а владелец одного из придорожных кафе организовал подвоз горячего чая и питания. В акимате отметили, что все дорожные службы находятся в полной готовности, дежурная группа будет отслеживать ситуацию и при необходимости размещать водителей в пунктах обогрева.

Свою лепту решили внести волонтеры Карабалыкского района и Костаная, которые провели акцию "Горячий чай". Они вышли на центральные улицы районного и областного центра, предлагая коммунальщикам, занятым очисткой дорог и тротуаров от снега, горячий чай и баурсаки.

Фото из соцсетей

Актау

Между тем, в Актау сегодня -2 градуса, небольшой ветер и солнечно. Вчера, 7 декабря 2023 года, в городе прошел первый снег.

"Снег для нас – большая редкость. Вчера хорошо шел, однако до земли не долетал, чуть припорошил дороги. А спустя час как будто его и не было. Мы уже привыкли к бесснежной и ветреной зиме. Но надеемся, что хотя бы на Новый год он выпадет", - говорит жительница Актау Мадина Умбетова.

На выходных в Актау обещают небольшой минус, однако синоптики предупреждают, что по области ожидаются морозы до -18 градусов, сильный ветер и снегопад.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Шымкент

Достаточно комфортная и тёплая погода в Шымкенте сменилась резким понижением температуры. Еще день назад на улице днем было 13-15 градусов тепла, ночью – 5-6 выше ноля.

Погода так обрадовала южан, что любители загородного отдыха бросились в поля и горы на "тихую охоту" - по грибы.

Заядлые шымкентские грибники отмечают, что за 30 лет не припоминают ни одного случая, чтобы "белые" грибы, самые почитаемые среди населения, появились так поздно. Самые предприимчивые шымкентцы вышли с белыми грибами на рынки – продавать.

Однако уже в ближайшие дни метеорологи обещают в южном городе морозы до -24 градусов начиная с 12 декабря.

Накануне, в четверг 7 декабря, здесь резко похолодало. Задул пронизывающий ветер и температура снизилась до +5 градусов. Ночью от ноля до + 2.

Но уже завтра 9 декабря 2023 по прогнозу ожидается снег. Стоит отметить, что это только первая волна похолодания, уже после минуса, на юг вернется плюсовая температура. Синоптики предупреждают, что в этом году зима будет с резкими перепадами температур и обильными осадками.