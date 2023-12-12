Ретроградный Меркурий в декабре: как встретить Новый год в непростой период

С 13 декабря Меркурий последний раз будет находиться в ретроградной фазе, когда планета меняет видимое направление, влияя на нашу жизнь и самочувствие. Нумеролог рассказала Zakon.kz, как прожить эти завершающие две недели без негативных последствий и подготовиться к встрече Нового года.

Специалисты считают, что существует определенное влияние Меркурия на работу, финансы и другие сферы жизни. Многие люди действительно ощущают в это время влияние капризной планеты. Чтобы космическая активность не сказалась на земных происшествиях и не разрушила ваши планы, следует соблюдать рекомендации специалистов.

12 декабря 2023 года

Последний ретроградный Меркурий в 2023 году будет длиться 18 дней. Влияние самой близкой планеты к Солнцу жители Земли ощутят на себе уже 13 декабря. Поэтому, по словам нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, необходимо обратить внимание на предстоящую дату – 12 декабря. Это одна из сильных дат на этой неделе.

"В нумерологии этот день характерен большим количеством "1" и "2", что может ощущаться в повышенном напряжении и агрессии. Рекомендуется не совершать поспешных действий под влиянием эмоций, быть осторожными на дороге и при занятиях спортом". Айсулу Ахимова

12.12 – заключительная зеркальная дата года. По мнению специалиста, повторяющиеся числа всегда несут сильную энергетику и наделяют день особыми свойствами. Для того, чтобы провести эту дату максимально продуктивно, следует выделить время для того, чтобы составить планы и помечтать о будущем.

Поскольку день наделен сильной энергетикой, ваши мысли быстрее и точнее достигнут тех уровней, на которых они сбываются. Работайте со свечами, медитируйте, читайте молитвы, мантры. Не бойтесь просить о чем-то светлом и хорошем. Высшие силы обязательно услышат и постараются помочь исполнить желания сегодня.

За что отвечает Меркурий?

Меркурий – планета, которая отвечает за коммуникацию, логистику, документооборот, деловую активность, обучение, память, речь и движение.

С 13 декабря 2023 по 2 января 2024 Меркурий в Козероге будет отсекать все лишнее, что препятствует интеллектуальной работоспособности. Знак Козерога будет настолько взаимодействовать с Меркурием, что придется задуматься о главных целях в жизни и способах их достижения. А с 23 декабря Меркурий будет двигаться ретроградно по знаку Стрельца, который связан с расширением мировоззрения, философией, высшим образованием, изучением иностранных языков, преподаванием. В этот период новые знания будут усваиваться непросто, но зато хорошо дастся повторение ранее выученного материала.

В этот период стоит:



завершить все начатое, прийти к логическому завершению всех деловых процессов;

встретиться со старыми друзьями, знакомыми, с кем давно не удавалось увидеться;

заняться очищением организма, разгрузочными диетами, лечением травами;

начать тренировки, возобновить спортивные нагрузки и здоровое питание;

разобраться с мошенниками, конкурентами, подать заявления и жалобы в нужные инстанции;

навести порядок в вещах, избавиться от хлама;

сделать мелкий ремонт, особенно починить то, что давно ждет восстановления;

заняться медитациями и дыхательными практиками;

закончить начатую книгу и завершить курсы по обучению;

расчистить завалы, особенно цифровые: почистить память телефона, ноутбука, компьютера от устаревшей информации.

При этом не рекомендуется:

брать кредиты или одалживать крупные суммы денег;

увлекаться азартными играми, делать ставки, соглашаться на любые денежные авантюры. Высокий риск онлайн- мошенничества;

легкомысленно относиться к здоровью. В этот период возрастает риск болезней верхних дыхательных путей, поэтому важно уделять более пристальное внимание самочувствию.

22 декабря 2023 года

Есть еще важная дата в декабре – 22.12.2023. В этот день в Северном полушарии наступит астрономическая зима. Она продлится до весеннего равноденствия, то есть до 20 марта в 2024-м.

В это же время в Южном полушарии все наоборот – наступает астрономическое лето. В день зимнего солнцестояния наблюдается самый короткий световой день в году.

По мнению нумеролога, в день зимнего солнцестояния рекомендуется выбрасывать старые вещи, чтобы очистить мысли и сознание, а также навести порядок в голове, отпустить старые обиды.

"Нельзя ругаться и скупиться. В этот день лучше уделить внимание себе и своему духовному росту. Посвятить время волонтерству или другим благотворительным делам. Также следует провести время на природе". Айсулу Ахимова

Что касается подготовки к Новому году, здесь, по словам специалиста, важно учесть, что покупки для родных и друзей должны быть осознанные и рациональные.

"Так как разгар подготовки к Новому году приходится на нестабильный период, то основные приобретения лучше совершать до того, как Меркурий начнет ретроградить. Или стоит этим заняться уже после 2-го января. Важно, чтобы все подарки были куплены не импульсивно, а осознанно и рационально". Айсулу Ахимова

Так как Дракон любит радость, пышные торжества и яркие наряды, не следует отказывать себе в празднике. Вместе с тем не стоит терять голову в праздничной лихорадке.

Главное – помните, что ретроградный Меркурий помогает найти новый подход, новый путь решения затянувшейся ситуации, сложной проблемы, поэтому будьте открыты к новой информации, впитывайте ее, анализируйте. А к реализации новых идей и планов приступайте после 3 января.