По ком плакал Казахстан: громкие происшествия 2023 года

12 месяцев – немалый срок, за который многое может измениться и произойти. И некоторые события выбивают из колеи целую страну, надолго оставляя послевкусие горечи. Zakon.kz вспоминает ЧП уходящего года.

Школа выживания в феврале

Зима 2022-2023 года клонилась к своему закату, в прошлом остались еловые лапы и мандариновые корки, некоторые казахстанцы ждали Дня Святого Валентина, хотя основная масса – просто весны. Ведь когда как не весной воплощаться в жизнь самым невероятным книжным сюжетам.

Сюжет воплотился раньше, правда, отдавал атмосферой не легких бульварных романов, а скорее суровой русской классики.

13 февраля обыкновенный петропавловский девятиклассник принес в школу… обыкновенные топор и нож. Трофеи немедленно были пущены в дело – от руки местного "Раскольникова" пострадали трое детей, двое из них впоследствии угодили в реанимацию.

После задержания выяснилось, что нападавший состоит на психиатрическом учете. "Скрутить" его не без труда удалось вовремя подоспевшим на шум старшеклассникам и учителям.

По факту возбудили уголовное дело. В ходе разбирательств ожидаемо "всплыли" невыгодные самой школе подробности. Как то – отсутствие специализированной охраны, турникетов и металлоискателей, что и позволило вооруженному подростку преспокойно проникнуть в помещение.

В Министерстве просвещения РК пообещали проверить безопасность во всех школах страны. В Министерстве внутренних дел констатировали – образовательные учреждения охраняют пожилые вахтеры, а не обученные "спецы".

Так республика впервые за всю историю вынесла кровавый школьный урок, который до нее усвоили многие "соседи" по земному шару.

"Расследование по уголовному делу по факту нападения на учеников средней школы №4 в Петропавловске в настоящее время завершено. Дело передано в прокуратуру на ознакомление для дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу", – сообщили полицейские Северо-Казахстанской области в сентябре.

В ноябре 15-летнему подростку с топором вынесли приговор. Ближайшие 6 лет и 9 месяцев он проведет за решеткой в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

"Жесткая посадка" в конце зимы

Не успели соотечественники оправиться от школьной поножовщины, как на плечи рухнула еще одна трагедия – отбившийся от рук вертолет Ми-8.

Он совершил, как писали сначала, "жесткую посадку" 23 февраля в Западно-Казахстанской области. В роковой рейс винтокрылая машина отправилась ради облета магистрального нефтепровода. На борту находились пять членов экипажа АО "Казавиаспас" и один работник АО "КазТрансОйл". По предварительной информации, жертв не было, чем и объяснялась мягкость формулировки в определении участи воздушного судна.

Так вот, на самом деле вертолет все-таки рухнул, а не проблемно приземлился. Потому что, как объяснял нам по следам ЧП авиаэксперт Абул Кекильбаев, при так называемой жесткой посадке речь идет о превышении допустимого значения перегрузки с возможными повреждениями конструкции – без смертей. Но добравшаяся до обломков вертолета группа МЧС обнаружила четырех погибших. "Приземления" не пережили сотрудники "Казавиаспас" МЧС РК – опытнейшие пилоты, бортмеханик и инженер. Уровень их мастерства как раз и заставил коллег по цеху сомневаться в версии ошибки пилотирования.

Вместе с тем погубившая людей техника была совсем новой, более того, буквально за месяц до своего последнего путешествия проходила техническое обслуживание.

Естественно, началось следствие. Среди предварительных причин случившегося называлось ухудшение погодных условий.

Пакет с головой женщины в апреле

12 апреля в соцсетях появилась шокирующая информация о нахождении отрубленной головы женщины на базаре в Алматы.

Департамент полиции в свою очередь сообщил об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова обезглавленного тела.

Личность погибшей установили быстро: Оксана Айбатулина, 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления.

Однако кто же так жестоко обошелся с бездомной?

Подозреваемого, Асхата Иманкусова, 1962 года рождения, задержали спустя 12 дней после страшной находки.

Полицейские установили, что со своей жертвой предполагаемый убийца был знаком несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.

В ходе судебного разбирательства на Иманкусова с уверенностью указали приятели убитой. Ее подруга призналась: сама отправила обвиняемого к ней, поскольку тот предложил Оксане свою квартиру, чтобы она могла помыться и отдохнуть.

Другой свидетель и вовсе утверждал, что обнаружил в парке обезглавленный труп, в котором по одежде распознал едва знакомую ему Айбатулину, однако испугался и поспешил уйти оттуда.

Несмотря на изученные в ходе следствия видеоматериалы, как и свидетели явно подтверждающие вину Иманкусова, сам он причастность к резонансному убийству с расчленением отрицал. Более того, пытался убедить суд в том, что знать не знал никакой Оксаны, а дело именовал не иначе как "сфабрикованным".

Перепугавшая алматинцев история закончилась для мужчины лишением свободы на 20 лет. Изменить вердикт не помогла даже поданная апелляция.

Оборотень в белом халате

В конце июня весь Казахстан узнал о 22-летнем студенте-медике. Сомнительной популярности парень добился... истязая больных стариков и детей и снимая процесс на видео.

Так, работая в хосписе, "добрый доктор" бил престарелых пациентов с деменцией и слабоумием, видимо, уповая на их неспособность пожаловаться. Однако синяки заметил остальной персонал – от работничка предпочли избавиться, не поднимая шумиху.

И очень зря, ведь, потерпев неудачу в хосписе, молодой садист подался в центр реабилитации для детей с аутизмом. Там история закономерно повторилась.

На судебном заседании 27 октября продемонстрировали видео, которыми оборотень в белом халате делился с друзьями в чате в WhatsApp. На одном из роликов, например, можно разглядеть, как автор бьет по лицу и голове пожилого мужчину, который едва передвигается и говорит, при этом не забывая безостановочно оскорблять его. На другом – насмехается над обнаженной бабушкой с деменцией.

Фото: скриншот видео

Подобного "контента" не выдержал даже судья, чисто по-человечески поинтересовавшийся у подсудимого, что же он вообще такое вытворял. Вразумительного ответа от притихшего парня не поступило, зато друзья продолжали взахлеб характеризовать его как "хорошего человека".

В итоге подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

Фото: Zakon.kz

Общественность тогда сочла вердикт слишком мягким.

Убийство ребенка в июле

13 июля жительница Сарыагашского района Туркестанской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей пятилетней дочери Еркежан. Девочку нашли в доме одного из жителей села – к сожалению, мертвой. Хозяина жилплощади взяли под стражу.

14 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил тщательно разобраться в трагедии.

Тогда же стало известно: подозреваемый ранее отсидел за убийство 10 лет и был замечен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, правда, в этом случае отделался трехгодичным ограничением свободы.

Стоит отметить, что девочка исчезла, когда играла на улице. На поиски бросилось все село. Соседи семьи с самого начала были уверены: след ребенка тянется к жильцу-уголовнику. Правда, предположили, что на сей раз он действовал не один.

По следам происшествия в регионе назначили проверку, прокуроры обходили дворы и изучали личности жителей.

Ну а суд в дальнейшем уличил маньяка не только в убийстве, но и в педофилии.

"Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначаю наказание в виде пожизненного лишения свободы и химической кастрации. Наказание подсудимый будет отбывать в учреждении максимальной безопасности", – прочитал приговор судья СМУС Туркестанской области Даурен Мадалиев.

Увы, наконец избавившись от опасного соседства, поселок не смог вздохнуть спокойно. В отсутствие изувера его дом не опустел, а стал центром притяжения алкоголиков и бомжей.

"Дом этого педофила сейчас превратился в логово пьяниц. Несколько дней назад мне позвонили соседи и сообщили, что там горит свет. Соседи зашли к нему домой и обнаружили, что там лежит бутылка водки и стаканы. Но там никого не было. Этот дом уже превратился в пристанище для пьяниц. Мы просим у правительства полностью разрушить этот дом и взять на свой баланс территорию дома. Пусть там будет место, которое будет приносить пользу народу. Этот дом определенно нужно разрушить, мне даже как-то обещали люди сверху, что разрушат его дом. Его дом очень старый, там невозможно жить. Алкаши устроили там притон", – сказал отец убитой девочки.

Отравление детей в августе

Сколь горька бы ни была сиротская доля, порой жизнь добавляет в нее еще больше хины.

Так, 30 июля двое воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области внезапно стали мучиться рвотой и проблемами со стулом. На следующий день аналогичные симптомы проявились у еще 10 ребят.

В итоге шестеро детей попали в реанимацию. Среди них, по данным детского омбудсмена Динары Закиевой, были и сироты. Одного ребенка медики не спасли, как ни старались.

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала журналистам, что, вопреки изначальному подозрению на отравление, доказательств этому найти не удалось.

Более подробной информацией поделилась министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният: анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат.

Журналисты поинтересовались у главы Минздрава, рассматривается ли вариант химического отравления детей.

"Не исключаются все причины. Биологические материалы от детей, в том числе секционные материалы от умершего ребенка, переданы на экспертизу", – ответила она.

Комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК начал в центре проверку. На этом этапе наиболее вероятным провокатором детских страданий назвали "острое отравление токсическим веществом неясного генеза".

Окончательного результата расследования общественность пока так и не дождалась.

Удар по семейным ценностям в ноябре

Вечером 9 ноября уже готовившиеся ко сну соотечественники стали делиться друг с другом новостью о мучительной смерти жены экс-министра Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

Фото: Instagram/aitym

Якобы бывший чиновник с супругой находились в столичном ресторане, когда между ними вспыхнул конфликт. Недопонимание и привело к тому, что Бишимбаев, как заверяли некоторые источники, до смерти забил Нукенову.

Правоохранители подтвердили факт гибели женщины в результате побоев, однако поначалу отказались раскрывать имя задержанного. Позже догадки пользователей Сети официально подтвердились.

Уже после похорон девушки ее дядя, экс-аким Павлодара Кайрат Нукенов, заявил, что семья Бишимбаевых начала выгораживать своего сына.

"Для нас он изверг и убийца. Мы никогда в жизни не простим. Можно было простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как он издевался. Так не каждый бандит и изверг может издеваться. За это никогда и никакого прощения не будет. Такого человека прощать нельзя", – признался Нукенов в интервью.

Кроме того, родственник убитой усомнился в прозрачности проведенной экспертизы и честности следствия. Особенно на фоне ужасающих повреждений на теле Салтанат: по заверениям дяди, женщины, омывавшие племянницу, были в шоке от увиденного.

Последствия укрывательства случившегося вскоре ощутил на себе директор упомянутого ресторана, где девушка встретила смерть, – его арестовали на два месяца.

21 ноября 2023 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании координационного совета высказался о деле Салтанат Нукеновой:

"Недавно всколыхнуло интернет-пространство убийство гражданки Нукеновой в Астане. Около 150 тысяч неравнодушных казахстанцев уже подписали петицию об усилении защиты от семейно-бытового насилия".

Точку в деле ставить пока рано, однако, если вина будет доказана, экс-министру грозит провести ближайшие 15-20 лет, а то и всю жизнь, за решеткой.

Пожар в алматинском хостеле

30 ноября внезапно вспыхнувшее в здании пламя унесло жизни 13 человек. Четверо из них – иностранцы, граждане России и Узбекистана. Были и студенты.

Комментируя пожар, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов отметил, что шансов спастись из задымленной душегубки у людей было мало:

"В подвале находилось большое количество матрасов, они создали большую пожарную нагрузку. Шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись. Несмотря на то, что матрасы горели, тлели и создавался большой очаг концентрации дыма, на момент прибытия подразделений пожар за короткое время был потушен".

Также всплыл любопытный факт: хостел работал без разрешительных документов. Согласно строительным нормам, приспосабливать цокольные этажи под общежития категорически запрещается. Но что арендодателю, что арендатору закон был не писан ровно до момента трагедии.

По факту пожара завели уголовное дело.

Горе-арендатора задержали и водворили в ИВС.

Тем временем журналисты обратили внимание на августовское заявление министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека: "В Алматы нехватку общежитий для студентов вузов будут решать за счет частных хостелов". И задали спикеру провокационный вопрос о том, чувствует ли он вину за гибель учащихся.

Нурбек ответил так:

*Я, как министр и член Кабинета (министров, правительства РК. – Прим. ред.), несу ответственность за все, что происходит в нашей сфере. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что в 85 хостелах, с которыми заключили договоры наши высшие учебные заведения, которые прошли наш мониторинг, которым выставлены требования, таких инцидентов не было. Нести ответственность за частный сектор, за частные организации, которые такие услуги предоставляют в нарушение требований, я не могу. Но ответственность за всех студентов, за всю свою отрасль я не могу снимать, это моя личная ответственность".

После широкого общественного резонанса министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на парламентских слушаниях в Сенате 8 декабря озвучил ряд предложений по обеспечению противопожарной безопасности в высотках, хостелах и местах скопления людей.

Пока нам остается только следить за развитием ситуации.

Круглогодично опасные шахты

Очередные потрясения в этом году привнесла отечественная добывающая сфера.

Материал по теме Сколько горняков погибло на казахстанских шахтах за годы независимости страны

Утром 17 августа в шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" "Казахстанская" загорелась конвейерная лента. На момент пожара внутри находились 227 горняков, 177 из них вывели на поверхность сразу, в дальнейшем число вызволенных пленников "Казахстанской" возросло до 222. Несмотря на оперативно принятые меры – введение плана ликвидации аварии, организация подачи воздуха, брошенные силы спасателей – без потерь не обошлось. Пять человек остались под землей и, увы, погибли.

Расследование причин трагедии установило 100-процентную вину работодателя, и так не раз испытывавшего терпение казахстанцев на прочность.

И все же последней каплей стал прогремевший 28 октября взрыв в других владениях АМТ – шахте имени Костенко. Прибывшие спасатели подняли на поверхность 204 шахтера, в ловушке оставались еще 48. Сообщалось о погибших на месте четырех рабочих. Грустный итог – 46 жертв.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября Днем общенационального траура.

Снова оскандалившийся "АрселорМиттал Темиртау" наконец лишился власти над судьбами горняков и охотно рапортовал о готовности уступить бразды правления государству:

"АрселорМиттал" обязуется завершить эту сделку как можно скорее, чтобы максимально свести к минимуму сбои. Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, железорудных и угольных шахтах, а также сообществ, которые поддерживают операции. Дальнейшие заявления будут сделаны по мере необходимости".

Глава государства, в свою очередь, назвал компанию "самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

А вот еще любопытные заявления, прозвучавшие постфактум.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов:

"Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Свои обязательства компания не выполнила. Глава государства поручил провести расследование в связи с гибелью наших горняков на шахте им. Костенко и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Поэтому завершается сделка по передаче АМТ в пользу Казахстана".

Депутат Мажилиса Арман Калыков:

"Трагедия на шахте "Костенко" потрясла весь казахстанский народ. Мы от имени Мажилиса Парламента Республики Казахстана приносим искренние соболезнования и слова скорби каждой семье. И это произошло спустя всего лишь два месяца после аварии на шахте "Казахстанская". Очевидно, что такие несчастные случаи – следствие безответственного отношения к своим работникам. Все эти несчастные случаи показывают, что компания все эти годы зарабатывала, по сути, на крови казахстанских горняков. Потому что "АрселорМиттал" экономил практически на всем. Только по официальным данным, последние четыре года эта компания зарабатывала более 200 млрд тенге в год, большую часть из которых она вывела за рубеж".

Какова дальнейшая судьба "Арселора"? Он сменит название и обзаведется казахстанским инвестором. И наверное, давно пора: неказахстанский засветился в нашем "черном списке" еще в прошлом году.