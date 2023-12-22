О чем и над кем чаще всего шутили и снимали видеоролики казахстанцы в 2023 году

Уходящий 2023 год был богат не только на события, но и на количество видео, размещенных на просторах Казнета. Некоторые из них вызывали смех и восхищение, а некоторые – даже возмущение. Самые обсуждаемые видео и мемы казахстанского интернета – в подборке Zakon.kz.

Чай поставьте

Жительница Казахстана прославила своего отца на всю Сеть, сделав с ним скриншоты переписки. Ее отец на любую просьбу просил поставить чай. Пользователи Казнета приняли шутку с добрым смехом, а любитель чая в итоге оказался героем дня.

Полиглот Омар Алиев

Молодой человек из Казахстана прославился благодаря знаниям языков. Способности к лингвистике принесли парню 25 миллионов подписчиков, а его видео просмотрели 252 миллиона пользователей со всего мира. 16-летний парень живет в Алматы и учится на 2-м курсе медицинского колледжа. Учить языки и снимать интересный контент ему помогает сестра Дилан.

Лошадь в зале торжеств

Видео с лошадью на банкете было опубликовано 9 октября на одной из страниц в Instagram.

На кадрах видно, что лошадь заводят в помещение, в котором идет той. Животное испугалось громкой музыки и большого количества людей. Лошадь теряет равновесие и несколько раз падает на пол. Мужчины пытаются увести животное из зала по парадной лестнице, но испугавшись, она сопротивляется и не трогается с места. Казахстанцы почти сразу осудили поступок, однако нашлись и те, кто смог объяснить произошедшую ситуацию на тое. Оказалось, что это национальная традиция "Атқа міңгізу" – посвящение в наездники. Согласно этой традиции, мальчик должен показаться на коне перед приглашенными гостями. Правда, воплотить обряд в жизнь организаторам так и не удалось, в этом случае многотонное животное буквально рухнуло на своих хозяев.

Свадьба в стиле Эль-Класико

Свадьбу в необычном стиле решили провести молодожены из Атырау. "Команды" жениха и невесты вышли к гостям под музыку Лиги чемпионов. Судя по всему, жених является болельщиком "Барселоны", а невеста – мадридского "Реала".

Возраст детям не помеха

Отметили казахстанцы и видео, снятое на вечеринке по случаю объявления пола будущего ребенка. Внимание привлек возраст семейной пары: будущей маме – 42 года, а отцу – 59 лет. Часть пользователей Сети осуждали будущих родителей, решившихся рожать ребенка в столь зрелом возрасте, а другие, наоборот, хвалили семейную пару за смелость и желали здоровья малышу.

Принц на черном ослике

В 2023 году самым романтичным поступком, по мнению казахстанских пользователей, стал мужчина, который необычным способом поздравил свою супругу с днем рождения. Казахстанец прискакал к своей жене на работу верхом... на осле, держа в руках огромный букет цветов. Под аплодисменты окружающих он вручил любимой 47 роз и торт. Как отметили очевидцы, именно так выглядит настоящая любовь.

Авария во время учений

В уходящем году смогли рассмешить казахстанцев и спасатели. В Алматы пожарные во время учений на нефтебазе на окраине города умудрились перевернуть... автолестницу, а еще повредить резервуар с горючим.

Ролик поднял настроение пользователям, а вот кому точно было не до смеха, так это спасателям и их руководству. Им экстренно пришлось устранять последствия локальной аварии. За всем происходящим пристально следил и министр по ЧС Сырым Шарипханов. Но никто из них так и не прокомментировал произошедший инцидент.

Не дай себе засохнуть

Минувшее лето запомнилось казахстанцам аномальной жарой. От невыносимого зноя каждый спасался, как мог. Но весьма оригинальный, и даже пугающий, способ нашел мальчик одного из казахстанских сел. Он решил бороться с высокой температурой в металлической фляге, наполненной водой. Ребенку было настолько комфортно в емкости, что он даже уснул. К сожалению, родители мальчика не разместили видео о том, сколько сил и нервов потребовалось им, чтобы извлечь малыша из емкости.

Ура! Каникулы!

В первый день лета этого года на просторах Казнета появилось еще одно видео, на котором школьник особым способом отмечал начало каникул. Герой ролика шел домой из школы и со всей силы пинал свой рюкзак, судя по эмоциям, ему это очень нравилось. Пользователи предположили, что причина такого поведения заключается в продлении учебного года.

Интернет лучше, чем в Токио!

В этом году порадовал казахстанцев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, который заявил, что скорость казахстанского интернета выше, чем в Токио.

Видео с этим высказыванием за считаные часы завирусилось в Казнете, и даже вызвало шквал недовольства от пользователей в адрес министра. В комментариях многие обвиняли чиновника в некомпетентности. Позже Багдат Мусин отметил, что руководствовался данными официальной статистики, которые можно найти в открытом доступе.

Но даже это не спасло министра от нападок и юмористических роликов, которые массово принялись снимать казахстанские блогеры и вайнеры.

В социальных сетях можно найти еще много интересного, и даже забавного контента, авторами которого стали наши соотечественники. Надеемся, что в 2024 году на просторах интернета появится еще больше роликов, вызывающих улыбку и смех у казахстанцев.