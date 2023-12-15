Позитивные итоги года: как казахстанцы дарили улыбки в 2023-м

Уходящий год, конечно, был непростым. Но кто сказал, что трудности обязательно должны вгонять в уныние? Вот герои материала Zakon.kz так не считают. Они умеют от всей души радоваться мелочам и делиться безграничным позитивом со всеми желающими. Готовы получить порцию позитива?

Заслуженная награда

Яркое подтверждение тому, что добрый пример другим должны подавать, в первую очередь, лидеры, мы увидели в самом начале 2023-го.



Так, 25 января Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал в Instagram креативный ролик с Касым-Жомартом Токаевым. Видео было снято во время рабочей поездки главы государства в Костанайскую область и содержало его диалог с сотрудницей "Лисаковскгоркоммунэнерго".

Президент поинтересовался, давно ли женщина работает на предприятии, на что получил ответ: "Да, 26 лет". Услышав это, похвалил работницу за труд и спросил, имеет ли она государственные награды. Дама скромно призналась, что у нее есть юбилейный значок.

Под биты наложенного на ролик хита Astronaut In The Ocean Токаев поручил акиму приставить собеседницу к ордену за 26 лет безупречной работы.

Кстати, счастливицу зовут Мария Бондаревская. Любимица коллег и дока в своем деле, Мария вряд ли ожидала подобного внимания аж от самого лидера страны. Но, думаем, ей было приятно, равно как и соотечественникам. Не зря же в комментариях под постом президента именовали не иначе как "красавчиком".

"Не плачь, сестренка, "Айфон" найдем"

Уже в феврале брошенный Токаевым бумеранг добра долетел...до обыкновенного алматинского автобуса.

Сидя в салоне транспорта, девушка горевала из-за украденного iPhone 13, который, по всей видимости, вытащили из ее кармана чьи-то нечистые руки. Однако на помощь бедняжке неожиданно пришел "волшебник" в лице водителя автобуса. Успокоив пассажирку наличием камер, мужчина закрыл все двери, выключил свет и наполнил транспортное "нутро" громкими звуками музыки: лишь для того, чтобы воришка, не боясь осуждения, "скинул" добычу. Так и случилось - пожелавший остаться неузнанным, едва не пойманный за рукав жулик предпочел избавиться от гаджета, которому недавно сам "приделал ноги". iPhone благополучно вернулся к хозяйке.

В комментариях под соответствующей новостью люди пожелали видеть побольше таких понимающих водителей.

Семейные ценности

Дожить до почтенных седин и подержать на руках не только детей и внуков, а еще и правнуков, хотят многие. 99-летнему аксакалу это удалось! В соцсети попало видео, сделанное, собственно, в день рождения героя. Его правнучка, запустив пальчик в крем именинного торта, угощает любимого дедушку. Ата аж светится, сидя за праздничным столом в окружении родных.

Что ж, весомая цифра 100 уже не за горами, и мы искренне рассчитываем увидеть такой же ролик с юбилея человека, показавшего, что отцы и дети вполне способны достичь понимания.

Язык мира

В марте градус умиления достиг прямо-таки интернациональных масштабов.

В Египте две маленькие казахстанки Латифа и Лямис затеяли своего рода флешмоб: раздавали узнаваемые согражданами плитки шоколада прохожим. Родители очаровашек сняли на камеру реакцию одариваемых иностранцев. Те хоть и терялись сначала, но, осознав происходящее, расплывались в широкой улыбке. И никаких вам языковых барьеров!

"Жизнь моя несладка, ведь я твоя фанатка"

В том же месяце другая малышка покорила сердце звезды отечественной эстрады. Выступая на концерте в Шымкенте, участник популярной казахстанской группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев получил немало аплодисментов публики. Но главный подарок ждал его впереди: на сцену забрались две сестрички-поклонницы. Юные любительницы музыки вручили певцу коробку конфет и, не без помощи мамы, сфотографировались с ним. Однако, когда настало время вернуться в зал, младшенькая учинила нечто вроде лежачего протеста: устроилась на полу и зашлась горькими слезами.

Причина большой печали маленькой девочки, как выяснилось, крылась в желании вернуть только что отданный Майгазиеву презент. Надо ли говорить, что артист с легкостью уступил сладкой крохе сладкий подарок?

Поверь в мечу

Видимо, март 2023 года прошел в республике под знаменем детей.

В середине месяца в пожарную часть №8 Усть-Каменогорска обратилась мама мальчика, загадавшего ко дню рождения только одно, зато самое заветное желание - стать пожарным. Уточнив детали и возраст мечтателя - пять лет - бравые спасатели пригласили его отметить праздник в собственной компании. Ну а как иначе, все-таки первая круглая дата!

Будущему огнеборцу показали современную пожарно-спасательную технику, караул, ознакомили с условиями непростой службы. Даже позволили примерить форму.

Ребенок испытал восторг. Да и мы, глядя на его счастливое личико, признаться, тоже.

Снежные войны

А некоторые тем временем предпочли сами вернуться в детство.

В апреле под прицелом камер оказались столичные дворники, решившие отдохнуть от работы, взяв паузу на игру в снежки. Впрочем, иные комментаторы назвали происходящее в кадре "тимбилдингом". Как знать, может, это метод сплочения коллектива в коммунальных службах?

"Пустите меня на танцпол"

В мае Казнет задорно отплясывал под Crazy in Love Бейонсе, вдохновившись танцем неунывающего дворника. Мужчина убирал территорию неподалеку от места, где проходило студенческое мероприятие, и в определенный момент не сумел остаться в стороне от чужого веселья. Заметив "подтанцовку", студенты поддержали экспромт аплодисментами.

"Когда повысили зарплату", - написали в комментариях.

Не знаем точно, в ней ли было дело, но рекомендуем разучить танец. Авось пригодится.

"Забил на учебу"

1 июня в сети появилось видео, запечатлевшее, как предположили пользователи, "возвращение из школы 31 мая". Главные герои - ученик начальных классов, по всей видимости, идущий домой, и его рюкзак...летящий в направлении дома. Вот не захотелось школяру тащить балласт на себе, да и зачем, если можно использовать его вместо футбольного мяча?

К слову, безобидный на первый взгляд ролик расколол общественность надвое. Одни от души посмеялись над "отмотавшим учебный год" мальчишкой и поздравили его с заслуженным отдыхом, другие умудрились за минуту хронометража выявить недостатки воспитания в его семье.

Раз - и ты звезда

В июне в Алматы приехал с концертом известный ирано-шведский певец Arash. И народу запомнилось не только исполнение его шлягеров, но и чудесное восхождение новой звездочки на артистическом олимпе.

Во время выступления вокалист заметил девочку, стоявшую в первом ряду, и решил поднять ее на сцену под свет софитов. Юная леди, надо отдать ей должное, не растерялась. Сначала она мило побеседовала с кумиром, а потом исполнила с ним дуэтом композицию Broken Angel.

Кому-нибудь еще везло спеть бессмертный хит не в караоке, а на настоящей сцене, да еще при поддержке Arash?

"Они улетают"

В июле увлеченный футболист Ильяс из Балхаша, уставший разыскивать улетающие в дырявые ворота мячи, не выдержал и поделился своей бедой с городским начальством.

"Уважаемый аким города Балхаш, я обращаюсь к вам, чтобы вы починили дыры в сетках. Вот посмотрите, я забиваю гол, а они (мячи. – Прим. ред.) улетают с поля и их трудно доставать", - заявил мальчик в видеообращении, продемонстрировав многострадальные ворота.

И власти услышали. Через некоторое время в гости к ребятне наведался представитель акимата и пообещал исполнить просьбу автора обращения в августе.

Такая вот история со счастливым финалом.

"Сейчас спою"

Душным августовским днем пассажиров автобуса, а следом и всех казахстанцев развлек паренек, сыгравший для зевак на баяне. Дело было в Талдыкоргане, попутчики музыкального дарования получили возможность скоротать время в дороге, послушав живое исполнение песни великого казахского композитора Шамши Калдаякова и поэта Мухтара Шаханова "Арыс жағасында".

"Какой прекрасный голос, хороший мальчик. Пришел со своей гармонью и сразил всех в автобусе," – виртуально аплодировали в сети.

Пользуясь ситуацией, еще раз напомним читателям о талантливом талдыкорганце.

Любви все возрасты покорны

В сентябре умилительная пожилая пара научила народ тому, что все ограничения - в голове. Бабуля с дедулей привлекли внимание общественности тем, что решили "тряхнуть стариной" и поиграть в волейбол, перекидывая друг другу мяч через перекладину.

Впрочем, не только старшее поколение способно вдохновлять и мотивировать. Так, житель Алматинской области оригинально поздравил супругу с днем рождения. Как же женщина удивилась, когда к месту ее работы с цветами приехал принц...нет, не на белом коне, а на ишаке! Но главное ведь не шик, а проявленное внимание. Да и "зато не в кредит", как писали в комментариях под трогательным видео.

Не в медалях счастье

Вообще учиться чему-то новому всегда непросто. Особенно обидно, если твои старания поощрили, но награда потерялась. Именно в такую историю попал подросток-футболист. Лишившись полученной на соревнованиях медали, он дал волю эмоциям. Хорошо, что рядом оказался наставник по признанию, тренер. Не знаем, из какой шляпы фокусника мужчина вытянул еще одно "золото", однако подопечному явно стало легче.

"Тренер молодец. Нет слов. Это такая поддержка. Он запомнит это на всю жизнь", - уверены сограждане.

"Я не танцор, я только учусь"

В октябре пенсионер и Караганды взорвал TikTok, попытавшись исполнить танец "Кара жорга". Мужчина признал, что набор элементов достаточно непрост, однако постарался на радость публике.

"Никогда не поздно. Оптимизм побеждает все!" - уверен танцор-любитель.

Подписчики похвалили блогера за труд и дали пару советов. Что примечательно, он учел мнение своих поклонников и в дальнейшем отточил навыки.

Взяток не берем

Малышка, заслужившая минуту славы в октябре, наверное, могла бы стать чуть ли не символом антикоррупционного ведомства.

Очаровательная "полицейская" покорила Казнет тем, что, приняв подарок в виде игрушечного пистолета и шоколадки, тут же вернула их оставшемуся за кадром дарителю. Кстати, от пистолета "сотрудница при исполнении" отказалась в первую очередь. Ее главное оружие - улыбки окружающих.

Растаявшие взрослые коллективно пришли ко мнению, что такому стражу правопорядка и взятку дать не жалко, но принципиальность все же оценили по достоинству.

Командный дух

А вот вам поучительный пример того, что иногда в спорте главное не победа, и дружба вполне может стать на пьедестал.

В групповой гонке по велоспорту на шоссе на Азиатских играх в китайском Ханчжоу наш спортсмен Алексей Луценко ушел в заметный отрыв. На оставшихся километрах пути его нагнал товарищ по команде Евгений Федоров. Втопил ли Луценко педаль в пол? Нет. Он, наоборот, приобнял коллегу за плечо и пересек финишную черту в его компании.

"Форд против Феррари", - именовали легендарную гонку болельщики.

Хотя "против", на наш взгляд, там и не пахло. Удивительный союз "Форда" и "Феррари" сиял еще ярче в блеске талантов друг друга.