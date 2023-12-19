2024-й год начнется с понедельника: суеверия и совет на счастье от ведуньи

Остались считанные дни до новогодних праздников, а суеверные граждане уже пишут в соцсетях посты о том, что будущий год начинается с понедельника, а это не сулит ничего хорошего. Корреспондент Zakon.kz решил разобраться в теме понедельников.

В соцсетях уже можно прочитать прогнозы: "будущий год начинается с понедельника, по всем приметам много неприятных событий нам придется пережить", "сколько лет, сколько зим, так редко бывает, что год начинается с самого несчастливого дня недели и вот он, 2024-й, на носу", "все планы рухнули, что можно планировать на год, начало которого приходится на понедельник?"

С понедельником у многих народов, действительно, связаны многие суеверия и приметы. Причем многие из них ужасают.

Женишься в понедельник – разбежишься за неделю. Заболеешь в понедельник – не встанешь больше с постели. Дашь в понедельник в долг, все равно, что выбросишь деньги за порог. Пустишься в дорогу в понедельник – греха не оберешься.

Поверья, связанные с понедельниками, существуют давно. У славян, например, есть такое мистическое существо, как колодка, а колодку принято поприветствовать "блином и чаркой" в понедельник масленой недели. В сказках-страшилках украинцев, русских, белорусов колодка – это злое существо, которое родится в понедельник и умирает в субботу. А еще оно олицетворение смерти и тьмы. А откупиться от колодки якобы можно только... напившись в ее честь. Причем приняв на грудь до тошнотворного состояния. Вот уж, поистине, вредное противное существо.

Да что ж с понедельником не так-то?

"Часто можно слышать от людей, что и хоронить в понедельник усопших нельзя, – рассказывает библиотекарь Лиана Ким. – А если год начнется с понедельника, то в том году будет много умерших. Как-то задавшись вопросом, что не так-то с понедельниками, чем же они так плохи, я специально перечитала источники о мировых религиях и узнала, что ни в одной религии на самом деле нет запретов на похороны умершего в понедельник. Есть, конечно, определенные традиции погребений, но они никак не связаны с днями недели. В православии, например, хоронят на третий день после смерти, в исламе и иудаизме принято устраивать похороны в день смерти, если нет серьезных обстоятельств, которые этому препятствуют. Но если, например, не все родственники могут приехать так быстро, то похороны можно на день отложить. В иудаизме действие погребения нарушает несколько важных запретов в шаббат, например, запрет на перенос тяжестей: по еврейскому обычаю, гроб с телом покойного должны нести родственники, а это достаточно тяжелая ноша. Именно поэтому, если похороны выпадают на шаббат, то их обычно переносят на другой день. Кстати, и поминать усопших родственников и близких можно в любой день недели, ни один книжный источник не указал понедельник нежелательным для этого дела днем. Но документальные подтверждения о том, что в годы, начавшиеся с понедельника, были странные происшествия с жертвами, есть. Например, знаменитая трагедия на Эвересте 1996 года. Или террористические акты 11 сентября 2011 года. Тот год тоже начинался с понедельника".

А может, все гораздо проще?

Это то, что касается обрядов. А если коснуться бренной жизни, то ученые сразу нескольких европейских стран, изучив статистику несчастных случаев в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, работе с оборудованием, например, на заводах, выяснили, что в понедельник какие-либо аварии, неприятные случайности и даже случаи со смертельным исходом бывают чаще. Чаще по понедельникам люди попадают с различными заболеваниями в больницы. Но тут же статистиков разочаровали психологи. "Аварийность" и "болезность" понедельника в современном мире никак не связана с мистикой. Во-первых, у большой части населения есть традиции употребления алкоголя в выходные, и граждане переусердствовавшие, конечно, рискуют в понедельник иметь тремор рук и головокружение, а также прочие последствия возлияний. Соответственно, риски несчастий с ними высоки. Во-вторых, увы, миллионы людей в этом мире имеют нелюбимую работу, и понедельник для них, действительно, тяжелый день, когда надо делать то, что не нравится. Конечно, у них может быть плохое настроение и отвратительный настрой из-за осознания, что следующие выходные очень далеко.

Но давайте включим логику

Есть люди, полностью отрицающие суеверия о понедельниках.

"С точки зрения здравого смысла, понедельник ничем не отличается от другого дня недели. Это условно те же сутки, то есть 24 часа, – считает школьный преподаватель математики Арман Марсалинов. – И сами подумайте, сколько бы на нас сваливалось несчастий, если бы понедельник был черным днем, учитывая то, что в году как минимум 52 понедельника. А в високосном все 53. Народы, где логика, ум, образованность стоят во главе угла в храме человеческих ценностей, не страдают массой суеверий. Японцы, например, полагают, что в понедельник, после выходного дня, начать новый проект – самое время. А в скандинавских странах на понедельник принято назначать самые важные дела. Что касается того, что год, начавшийся с понедельника, будет неудачным, то можно привести такой пример: с понедельника начался 1917 год, год революции, унесший много жертв, но тоже с понедельника начался и 1945-й год, год, когда сплоченный советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне".

Совет ведуньи

Но если все же кого-то из наших читателей своими доводами не убедил математик, то ведунья из Кызылорды Нина Елизарова дает такой совет суеверным гражданам перед празднованием Нового года. Можно провести хлебный обряд.

"Сдобный хлеб – символ богатства и благополучия у большинства народов мира, – рассказывает она. – И, если вы хотите, чтобы 2024-й год, начинающийся с понедельника, стал для вас, вопреки всем приметам, хорошим, счастливым и сытным, то с утра 31 декабря сотворите в своем доме тесто. Не пожалейте на него масличка, сахара, молока, ибо тесто должно быть пышным, и, как говорят пекари, "богатым", с множеством лучших ингредиентов. Не шумите, не кричите, не разводите грязь в доме, пока подходит тесто. А лучше возьмите тряпку в руки и наведите идеальную чистоту, духи добра и радости это любят!"

Как тесто подошло, нужно испечь из него булочки или лепешки с цукатами, изюмом, джемом. И, что очень важно, раздайте эти булки. Угостите соседей, прохожих, знакомых и незнакомых людей, выпейте чаю со сдобой сами, поблагодарив судьбу за все, что у вас есть. И каждый съеденный кем-то кусочек ваших прекрасных булок, лепешек и караваев, вернется к вам сторицею, и каждая благодарная за угощенье душа открестит вас от несчастий.