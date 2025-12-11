На новогоднее оформление в Шымкенте потратят больше, чем в 2024 году

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал о планах по оформлению города к новогодним праздникам, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков заявил, что власти экономят бюджетные деньги по всем направлениям.

"Все материалы новогоднего декора, использованные в прошлом году, хранятся и мы обязательно будем использовать их ежегодно. Как вы знаете, у нас пять районов, и кроме того, на центральной площади устанавливается елка. В этом году хотим отказаться от железных, сборных елок, а установить натуральную. Это по моей инициативе. Общая сумма по всему городу – 99 млн тенге", – заявил он.

Однако журналисты завили, что суммы наоборот растут. Ведь в прошлом году на эти цели потрачено было 80 млн тенге.

"В целом мы экономим, но в некоторых местах возникает необходимость выполнить дополнительные работы. Тем не менее по всем направлениям мы проводим экономию", – пояснил глава города.

