Общество

На новогоднее оформление в Шымкенте потратят больше, чем в 2024 году

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:57 Фото: Zakon.kz
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал о планах по оформлению города к новогодним праздникам, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков заявил, что власти экономят бюджетные деньги по всем направлениям.

"Все материалы новогоднего декора, использованные в прошлом году, хранятся и мы обязательно будем использовать их ежегодно. Как вы знаете, у нас пять районов, и кроме того, на центральной площади устанавливается елка. В этом году хотим отказаться от железных, сборных елок, а установить натуральную. Это по моей инициативе. Общая сумма по всему городу – 99 млн тенге", – заявил он.

Однако журналисты завили, что суммы наоборот растут. Ведь в прошлом году на эти цели потрачено было 80 млн тенге.

"В целом мы экономим, но в некоторых местах возникает необходимость выполнить дополнительные работы. Тем не менее по всем направлениям мы проводим экономию", – пояснил глава города.

Ранее аким Шымкента объяснил назначение Куаныша Искакова на должность руководителя управления образования, который ни дня не работал в школе.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
