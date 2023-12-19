Тревожная кнопка: почему в Казахстане подъемники стали рискованным способом передвижения

Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта. Такими данными поделились в Национальной Ассоциации лифтовиков Казахстана. Самая плачевная ситуация с подъемниками сложилась в Павлодарской и Карагандинской областях, а также на западе и востоке страны.

Здесь буквально каждый день жители многоэтажек подвергают себя опасности, сообщает Zakon.kz.

Печальная статистика

За примерами далеко ходить не приходится. 15 декабря 2023 года в Шымкенте лифт с людьми, поднялся на 9 этаж и практически сразу отправился в свободный полет, подъемник упал в подвал. В кабине находились восемь человек. Чудом удалось избежать несчастья – несколько человек обратились за помощью к медикам с ушибами и травмами.

В конце октябре в Актау грузовой подъемник придавил мужчину, стоявший рядом второй человек, по удачному стечению обстоятельств, остался жив. А в июле прямо в музее "Алжир" пострадали две женщины. В результате падения лифта жительниц Астаны и Акмолинской области с различными переломами доставили в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова, где они проходили длительное лечение.

Три несчастных случая и более десяти пострадавших, один погибший – буквально за полгода. Аварии, связанные с лифтами, в последние годы в стране стали происходить чаще, более того - ситуация с подъемными механизмами не улучшается, а напротив - усугубляется с каждым годом.

Для сравнения: с 2018 по 2022 год в стране было зарегистрировано 13 чрезвычайных ситуаций из-за неисправности лифтовых кабин, 8 из которых закончились трагедией.

Когда ездить страшно, а менять – дорого

Все "прелести" работы подъемника ежедневно на себе испытывают жители 14-этажки по набережной Славского в Усть-Каменогорске. Этот район считается элитным в областном центре - не новые, но добротные многоэтажки с хорошей планировкой и прекрасным видом на Иртыш расположены в центре города. Стоимость квартир в них всегда на порядок выше, чем в других частях города. Однако время не пощадило и эти дома.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Квартиру здесь я купила три года назад. Всегда хотела жить на набережной. Все хорошо, а в лифт заходить просто до ужаса боюсь. Пока доеду до своего 6 этажа, страха натерплюсь – словами не скажешь! То дергается лифт, то трещит, то гудит! Несколько раз пешком шла", - рассказывает Ольга Чернова.

По словам женщины, даже по внешнему виду кабины видно, что здесь давно требуется, если не полная замена механизма, то конкретный ремонт. Вот только самих жителей высотки это не особо волнует.

"Еще летом обслуживающая компания повесила объявление, что лифту требуется диагностика. Сумма-то не очень большая – чуть более 90 000 тенге, то есть с каждой квартиры надо было собрать примерно по 1000 тенге, даже с учетом того, что жители первого-второго этажей лифтом не пользуются и не скидываются на эти нужды. До сих пор собираем. Самое парадоксальное, что не хотят в этом участвовать именно жильцы верхних этажей! Боюсь думать, если потребуется замена - вообще никто не будет собирать", - возмущается Ольга Чернова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

А вот жители соседней 12-этажки, решив проблему пассажирского лифта, теперь собирают деньги на ремонт грузового подъемника. Промучившись с карточной системой оплаты и постоянными поломками, жители 96-квартирного подъезда все-таки решили собирать деньги на замену лифта.

"У меня двое детей. И если старшая дочь самостоятельно поднимается, то младшую годовалую дочь мне приходится нести на руках, плюс коляска, плюс по дороге в магазин заходим – представляете, со всем этим забираться на 10 этаж… Поэтому я готова была сдать любую сумму на лифт. Не все соседи и не сразу были согласны, если честно. Пришлось со многими лично встречаться, разговаривать, убеждать. Просто потому, что уже был неудачный опыт. Несколько лет назад соседка добилась того, что нам через акимат заменили двигатель на лифте, но его потом украли. Но вот сейчас все сделали очень хорошо", - рассказала Сауле Камзина.

По словам женщины, собирали они по 25 тысяч тенге с квартиры, двигатель привозили из Беларуси. Также денег хватило и на замену кабины. Полностью механизм менять не пришлось. Организация, которая занималась ремонтом оборудования, рассчитала несколько вариантов, в конце концов жители все обсудили и выбрали самый приемлемый.

И вместе с тем, даже в лифтовых компаниях признают, что этим жителям просто повезло, что ремонт подъемника им обошелся недорого.

"В среднем сегодня заменить лифт, а это найти, доставить, установить – обойдется в 13-15 миллионов тенге. Все расходы ложатся на жителей. Неподъемная сумма для многих. Поэтому люди боятся, но ездят на том, что есть", - прокомментировали ситуацию в одной из девяти лифтовых компаний Усть-Каменогорска.

Бесконтрольная ситуация

По словам специалистов отрасли, положение непростое, всего около четырех тысяч подъемных механизмов требуют срочного ремонта, а лучше – замены, ведь большинство из них давно отработали свой срок – 25 лет эксплуатации.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Как обстоят дела в этой сфере на конец 2023 года, пока неизвестно – еще не подведены данные, но они вряд ли кардинально отличаются от статистики 2022 года. А тогда хуже всего дела обстояли в Павлодарской области, где из 1867 лифтов – 1132 отработали свой срок и требовали замены. Ненамного лучше ситуация в ВКО: из 1612 подъемных механизмов заменить следовало 405, в Шымкенте из 266 – 156, в СКО из 352 – 210.

Лучше всего ситуация складывается в столице, что вполне объяснимо – здесь много новостроек, поэтому из 5368 подъемных механизмов только 73 лифта требовали ремонта или замены. А в Алматы ситуация изменилась. Если в 2022 году из 5400 существующих лифтов состояние 370-ти вызывало сомнения, то к концу 2023 года проблему практически решили – остались только 20 лифтов, которым требуется ремонт или замена.

"Ситуация начала ухудшаться с 2012 года, когда отменили лицензирование компаний, устанавливающих и ремонтирующих лифты. Вроде хотели облегчить работу предпринимателей, но на рынок пришли непрофессионалы. Они не только не могут исправить неполадку, но и откровенно калечат новые лифты. Масла в огонь подливают и сами застройщики, когда, гоняясь за дешевизной, в новостройках устанавливают лифты с непроверенных заводов Турции и редко - Китая, без официального дистрибьютора их в Казахстане. Спустя какое-то время, когда заканчивается гарантийный срок или происходит поломка, на этот завод обращаться очень сложно. В некоторых случаях приходят лифты под маркой известных брендов, не имеющих отношения к официальному заводу", - говорит президент "Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана" Ержан Игибин.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По его словам, серьезно усугубило проблему изношенности лифтов и то, что сегодня, по сути, за этим хлопотным хозяйством толком никто не смотрит и не контролирует его. Контроль за их эксплуатацией передали местным акиматам, а они откровенно не справляются. Во-первых, потому что там нет квалифицированных специалистов и штата, а во-вторых, других проблем хватает. Кстати, по официальным данным, всего обслуживающих лифтовых компаний у нас в стране сейчас насчитывается около 200-250.

"На всю страну не более 50 по-настоящему хороших компаний, которым можно доверить ремонт лифтов. Другими словами, это специалисты, которые знают свое дело, имеют необходимый аттестат в области промышленной безопасности, документы, соответствующие национальному стандарту. Это необходимо, чтобы они подтвердили свою квалификацию, наличие у них технической базы и потом только занимались таким серьезным и ответственным делом", - уверен Ержан Игибаев.

Впрочем, заменить лифт в жилом доме в Казахстане можно и по программе модернизации ЖКХ, но за это жильцам многоэтажек тоже придется платить. Для участия в программе необходимо провести собрание жильцов и получить не менее 2/3 подписей жителей подъезда, далее с заявкой обратиться к компании-оператору при акимате, в каждом регионе она своя, и заключить официальный договор. Затем начинается разработка сметы, причем утверждают конечную сумму сами жильцы подъезда. После этого заявка поступает в акимат для выделения бюджетных средств. Когда поступают деньги, начинается работа по замене.

Поддержим отечественного производителя?

Однако специалисты просят посмотреть на ситуацию с состоянием лифтового хозяйства и с другой стороны. Анализ рынка лифтов в Казахстане 2022 года отчетливо показал, что более 85 процентов лифтов составляет продукция зарубежных производителей. Только Китай поставляет в Казахстан 70 процентов продукции, следом идут Беларусь, Россия и Турция.

Другими словами, вместо того, чтобы менять давно отработавшие свой срок лифты на новые отечественные и, можно предложить, более приемлемые по стоимости, мы завозим из других стран либо качественные и дорогие, либо дешевые и недолговечные. И хорошо бы, если первоклассные и дорогие. А если никудышные?

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

К слову, эту проблему поднимали и раньше. Еще в прошлом году депутат сената Рыскали Абдикеров предложил активнее развивать собственное производство лифтов.

"В лифтовой отрасли остро стоит вопрос поддержки отечественной продукции. В Казахстан ежегодно завозится более 5 тысяч лифтов, отечественные производители выпускают 21 процент от спроса", - сказал Абдикеров.

Сейчас 79 процентов на рынке отрасли - продукция зарубежных производителей. А вместе с тем, в Казахстане действуют три предприятия по выпуску лифтового оборудования. По оценке экспертов, Казахстан может производить до 2 тысяч лифтов ежегодно и самостоятельно закрыть основные потребности в лифтовом оборудовании. Вот только в жизни все происходит с точностью, да наоборот.

А вот о том, насколько исправна лифтовая кабина и можно ли ею пользоваться, специалисты говорят, что понять это сможет даже не специалист. Главное, что нужно, так это прислушаться к лифту, если подъемник неисправен он начнет издавать звуки больше похожие на треск. Сильная вибрация кабины тоже подскажет, что лучше пойти пешком. Не стоит заходить в лифт, если в кабине мигает свет и если она шатается. В таком случае лучше вызвать на место аварийную службу.