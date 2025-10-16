#АЭС в Казахстане
Общество

Как выглядит редкий в Казахстане тайган Нурсултан, ставший звездой международных выставок

тайган Нурсултан, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:18 Фото: gov.kz
Тайган по кличке Нурсултан из Осакаровского района Карагандинской области стал самой титулованной собакой этой породы в Казахстане. За короткое время он завоевал титулы чемпиона в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, а также на международных выставках стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Осакаровского района, владелец Нурсултана – Сергей Долголаптев. Он живет в селе Окольном, работает егерем в Карагандинском хозяйстве по охране лесов и животного мира вместе с женой Викторией.

тайган Нурсултан и его хозяин, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:18

Фото: gov.kz

Сергей давно занимается разведением охотничьих собак, преимущественно породы тазы, но в 2024 году привез из Кыргызстана щенка породы тайган, которую в стране происхождения считают национальным достоянием.

тайган Нурсултан, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:18

Фото: gov.kz

Кыргызская борзая, или тайган, – древняя порода охотничьих собак, отличающаяся силой, выносливостью и преданностью. Раньше вывоз этих собак за пределы Кыргызстана был запрещен, а щенков дарили лишь особо уважаемым гостям.

тайган Нурсултан, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:18

Фото: gov.kz

Щенка назвали Нурсултаном и начали готовить к выставкам. Его дебют состоялся в феврале 2025 года в Караганде, где он сразу привлек внимание экспертов. В августе он стал "Юным чемпионом Казахстана", позже – "Чемпионом Федерации" и "Юным чемпионом России" на выставке в Кургане. В сентябре на выставке в Кыргызстане Нурсултан получил титулы "Чемпион Кыргызстана" и "Победитель СНГ", а затем в Ташкенте стал "Юным чемпионом Узбекистана" и вновь "Победителем СНГ". На выставке в Астане его признали "Лучшим представителем породы". Таким образом, Нурсултан стал самой титулованной собакой породы тайган в Казахстане.

тайган Нурсултан и его хозяйка, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:18

Фото: gov.kz

Его успехами заинтересовались специалисты из Кыргызстана, которые рассматривают возможность включения его в программы по сохранению и восстановлению породы. Кинологи отмечают, что Нурсултан обладает замечательными породными характеристиками.

награды тайгана Нурсултана, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:18

Фото: gov.kz

В Китае мужчина привел на выставку домашних животных собаку породы ксолоитцкуинтли (мексиканская голая) с яркой татуировкой на всю спину и шокировал участников мероприятия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
