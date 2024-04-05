Наши за рубежом: казахстанка о жизни в США

37-летняя Тамара Чарльз – уроженка Шымкента – уже 15 лет живет в США. Впервые в Америку казахстанка приехала в студенческие годы во время летних каникул. Именно тогда она влюбилась в эту страну и решила вернуться сюда снова. Как в дальнейшем сложилась ее судьба, она рассказала Zakon.kz.

Студенческие годы

Впервые в Америку Тамара Чарльз приехала в 2008 году по программе Work and Travel, в то время это была самая популярная программа и единственная возможность увидеть Америку.

"После окончания программы я вернулась в Шымкент, так как я училась в Южно-Казахстанском государственном университете по профессии "Международные отношения". Я была на третьем курсе и поэтому не хотела бросать в учебу и просто оставаться жить в Америке". Тамара Чарльз

По словам нашей собеседницы, за те три месяца, которые она была в США, ей понравились открытость, улыбчивость людей, и она увидела здесь массу возможностей.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

Поэтому после возвращения на родину Тамара решила вернуться сюда снова и уже после окончания учебы в 2009 году записалась на языковые курсы и вместе с друзьями подала на студенческую визу.

"Через пару месяцев мы с группой студентов из Казахстана прилетели в Нью-Йорк, где учились на языковых курсах. Сам переезд в другую незнакомую страну был тяжелый. Я параллельно искала работу и училась. Тогда была настоящая студенческая жизнь. Мы жили в двухкомнатной квартире, нас было шесть-семь человек. С утра учились, после обеда работали, вечером тоже, если была возможность. Поскольку жизнь была недешевая, нужно было платить за курсы и жить, а возможности просить деньги из Казахстана тогда не было", – вспоминает она.

Языковой барьер

Тамара рассказала о языковом барьере, с которым столкнулась уже во время проживания в США. Несмотря на то, что она владела высоким уровнем английского, у девушки были проблемы с коммуникацией. Поскольку раньше казахстанка изучала британский английский, а приехав в страну, она увидела, что здесь используют американский английский.

"Британский и американский язык – это два разных произношения. К тому же часть слов, которые используются в британском, не используются в американском. Когда я уже начала жить и разговаривать, поняла, что американский намного проще, и легко адаптировалась. Конечно, база британского языка помогла мне в этом". Тамара Чарльз

Хотя период ассимиляции был сложный, казахстанка понимала, что сделала свой выбор верно, и ее ждет именно та жизнь, о которой она мечтала.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

О семье и замужестве

Со своим будущими мужем Клифом Тамара познакомилась в одном из ресторанов Манхэттена, когда работала и жила в Нью-Йорке. Пара в браке уже 11 лет и имеет двоих детей: 6-летнего сына Тристана и 4-летнюю дочку Тиару.

"Через два года после замужества в 2015 году мы переехали в Даллас, штат Техас. Это было спонтанное решение. Когда переехали и начали жить, нам здесь понравилось. В Нью-Йорке хорошо жить, когда ты молодой, у тебя нет детей и ты живешь в ритме с этим городом. А мы уже хотели строить свою семью, и поэтому наш выбор пал именно на это место", – говорит Тамара Чарльз.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

Затем уже в Далласе у пары появились Тристан Рысбеков Чарльз и Тиара Рысбекова Чарльз, после рождения они получили американское гражданство. Имена пара выбрала так, чтобы они хорошо звучали и писались как на английском, так и на русском языке.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

Примечательно, что в Америке не используют отчество, здесь есть первое имя и "middle name" – второе имя, а затем фамилия. Как говорит Тамара, ее супруг настоял на том, чтобы вместо "middle name" дети взяли ее девичью фамилию, тем самым у детей останется частичка Тамары.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

В настоящее время семья полностью обустроилась, они живут и воспитывают детей в Далласе. Тамара работает в адвокатском офисе, является нотариусом и ипотечным брокером, а муж занимается бизнесом в сфере медицинского оборудования.

Говоря о Казахстане, женщина призналась, что скучает по родине. Живя за рубежом, казахстанка часто вспоминает восточный колорит, людей и традиции.

"Казахстан всегда останется моей родиной. Особенно Шымкент со своей атмосферой. Несмотря на то, что нахожусь далеко, я стараюсь приезжать каждые два года. Последний раз мы были в прошлом году. Я прилетала с детьми и была в Казахстане месяц, детям очень понравилось", – рассказывает Тамара.

Родители Тамары живут в Шымкенте. К казахстанке часто приезжает мама погостить на полгода.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

Занятость, проживание и сообщества

Наша героиня объяснила, что в Америке идет почасовая оплата труда. При этом минимальная заработная плата варьируется в каждом штате. К примеру, где-то 7,25 доллара в час, а в других штатах это может быть10 долларов, в третьих – 12-13 долларов.

"Стандартная рабочая неделя в Америке состоит из 40 часов. Если ты работаешь больше этого времени, это называют "овертайм", и тебе платят жалование в 1,5 раза больше, чем ты получаешь в обычный час", – говорит казахстанка.

Что касается жилья, женщина отметила, что в основном американцы его снимают, поскольку так проще и удобнее. По ее словам, снять недвижимость в штате Техас стоит от 1000 долларов и выше, средняя стоимость за дом или квартиру – это 2500 долларов в месяц.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

Как рассказала Тамара, в каждом штате есть большие русскоговорящие комьюнити, а также отдельные сообщества казахстанцев.

"Каждый раз сообщества устраивают разные мероприятия. Они очень поддерживают казахскую культуру. И чтобы почувствовать частичку родины, мы можем собраться за пикником и пообщаться друг с другом", – говорит она.

Медицина и местные жители

По словам казахстанки, чтобы обеспечить себе медицинские услуги, в начале года каждый должен выбрать специальный пакет. Он рассчитывается из того, сколько человек или семья заработала за год.

"Так как в США каждый год сдается декларация о том, сколько ты заработал, то по этому критерию распределяется, и какая будет у тебя скидка на страховку. А если заработная плата на семью составляет 25 000 долларов и меньше, то можно подать на бесплатную медицинскую страховку. В нее входит перечень клиник, в которые можно обращаться, лечиться и ничего не платить", – поясняет женщина.

Тамара поделилась, что американцы сами по себе приветливые и улыбчивые. Сама казахстанка никогда не встречала негатива в свою сторону, связанного с тем, что она иностранка. Местные жители, наоборот, восхищаются тем, что многие казахстанцы одни приезжают из другой части света и хорошо знают английский язык.

"Начало диалога всегда начинается именно с акцента, поскольку у казахстанцев все равно есть свой особенный акцент, не похожий на другие. Когда я рассказываю, что я из Казахстана, многие уже интересуются нашей культурой и хотят узнать больше. Так и завязывается общение", – говорит она.

Фото: из личного архива Тамары Чарльз

Рассказывая о своей истории, Тамара отмечает, что сейчас не любит строить грандиозные планы на будущее. Объясняя это тем, что ее маленькая американская мечта уже сбылась. Главное для женщины – это здоровые дети, любимый муж, любимая работа, их совместный дом и счастье в нем.

Ведь никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем, и поэтому важно жить сегодняшним днем и благодарить за все, что у нас есть.